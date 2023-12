Dementní Pepíček na nákupech. Nutella objevil Ameriku. Za rok si třeba všimne, že vykulenci nějak kradou...

NEDĚLNÍ RÁNO S IVANEM VYSKOČILEM „Kam se na něho my komedianti hrabem,“ komentuje „německý“ nákup premiéra Fialy herec a člen Klubu 2019 Ivan Vyskočil a žasne nad premiérovým odjezdem do „kravína“ v době stávky. Vládě pak rázně vzkazuje. „Přestaňte prodávat lacino naši elektřinu a nakupovat ji draze zpátky, přestaňte dávat plynu politickou nálepku…. Zdaňte pořádně korporátní řetězce a přestaňte cpát rance miliard na Ukrajinu, které se nám nikdy nevrátí!!“ Nešetřil ani novináře a doporučuje, co by měli napsat místo toho, co měl na sobě Krajčo na Slavících.

„Po delší době opět v Nedělním ránu zdravím čtenáře ParlamentníchListů.cz. Jsou události v našem „království“, ke kterým se nelze nevrátit,“ říká na úvod Ivan Vyskočil a rovnou se na zmíněné události „vrhne“.

Případ Nutella… Kam se na něj my komedianti hrabem?

„Případ Nutella skutečně předčil všechna očekávání, co naše geniální vládní garnitura ještě dokáže předvést. Když si představím jak premiér naší země, tedy první mezi ,královými rytíři', se síťovkou jde nakupovat, a ještě k tomu do německého supermarketu, tak nevím, jestli se mám víc smát, anebo stydět. Propána krále, ten člověk stojí v čele naší země a udělá takovou ostudu, nejen sobě, ale potažmo i celé naší republice,“ chytá se za hlavu Ivan Vyskočil a dodává. „Tímto se Baron Prášil - pan premiér Fiala-Nutella dostal nejen na první místo mezi lháři naší současnosti (neb toto místo mu už dávno patří), ale zcela oprávněně zvítězil i v soutěži mezi šašky a kašpary politické scény. Kdepak, kam se na něho my komedianti hrabem? Kolegové komici, i ti z pražské kavárny, ten vám vypálil rybník. Takové popularity a smíchu, (či spíše posměchu,) a reakcí na všech sociálních sítích nedosáhneme, ani kdybychom se stavěli na hlavu a odráželi ušima, nebo jak říkáme my u divadla, když už je to přes čáru, ani kdybychom si utírali nos židlí. Jeho výkon, to už není ani na Oscara, ale přímo na Zlatou tělku Jiráskova Hronova!“ žasne herec a podotýká. „Ale ono to není jenom tak k smíchu. Ono to má hlubší souvislosti, nebo abych byl in, tak „konsekvence“!“

Stávka! A premiér? Odejel do kravína….

„My tady křičíme, že jsme nejdražší v Evropě, jídlo, energie, voda, telefony a já nevím co ještě a najednou pan premiér Nutella pro nás takzvaně ,objevil Ameriku'. Teď konečně odbory vyhlásily stávku. Sice takovou celkem jemnou a upozorňující. Do ulic vyšlo spousta lidí, učitelů, dělníci i zdravotníci, a dokonce i někteří zaměstnavatelé. Ale pan premiér především stávku odsoudil a řekl, že nemá čas, nějak se přímo stávkujícím postavit tváří v tvář a sdělil, že přece jede mezi lidi! A odejel do kravína bratra pana Jurečky? Možná měl zrovna zamlžené ty své brýle, a tak čert ví, koho považoval za ,ty lidi'?" směje se, ovšem nepříliš radostně, Ivan Vyskočil a zamýšlí se.

„No, a to je právě ta souvislost, která mě děsí. Možná, že si pan premiér za nějaký rok všimne a zaznamená skutečnost. Stávka?? Za rok si řekne: ,Jéje, ty lidi stávkujou. Jak je to možné? Vždyť jim tak často říkám, jak to dělám dobře a chválím se, jak to jde všechno dopředu. Jak bojuju s Babišem a snižuji jeho drahotu? Oj, ti dezoláti mě neposlouchají a všechno, co tu tak pracně stavím, pomluví!' Možná, že si pan premiér za nějaký rok všimne, že ten STAN s tím vykuleným velitelem nějak kradou? Dokonce prý kolem nich je nějaká aféra Dozimetr? A jistě vyšle signál, že se právě hluboce zamýšlí, co s tím dělat? Nevšiml si, že kdekdo křičí: ,Odvolat, odvolat!'“ kroutí hlavou herec a pokračuje.

Přestaňte dávat plynu politickou nálepku, zdaňte korporátní řetězce…!

„Lidu uchystali ,úžasný ozdravný balíček' a tomu plebsu se to zase nelíbí. Marně jim s broukem Pytlíkem Stanjurou, co se stále plete v počtech, vysvětlují, že někde ty peníze přece musí najít! A že nejsou a nejsou? A hledají je hlavně v našich, už tak poloprázdných kapsách. A my, hloupý plebs, se nechceme nechat opít jejich blbými řečmi a říkáme: ,Tak řádně vybírejte daně, nezvyšujte náklady na státní aparát, přestaňte si neustále přidávat a nevymýšlejte nová a nová ministerstva! Přestaňte prodávat lacino naši elektřinu a nakupovat ji draze zpátky, přestaňte dávat plynu politickou nálepku a nekupujte ho draze přes prostředníky, protože stejně je to zase ten ruský plyn. Zdaňte pořádně korporátní řetězce, a přestaňte cpát rance miliard na Ukrajinu, které se nám nikdy nevrátí!! A hned bude peněz dost! A nebudete muset okrádat české děti, důchodce, školství a zdravotnictví a nebudete muset zdražovat energie! A hlavně přestaňte nás krmit nesmyslnými kecy, o tom, jak napravujete Babišovy chyby!' Nejsme totiž tak blbý, jak vy si o nás myslíte!“ rozčílil se a dodal.

Poplatní novináři. Krmí nás tím, co měl Krajčo na sobě, ale měli by napsat….

„A to už nechci tento článek prodlužovat tím, jaký problém a řekněme rovnou – průser, je hrozící imigrace, před kterou nás tato vláda nedokáže ochránit. A jaké bláboly a nesmysly za nás páchají v EU. Jenomže, co můžeme chtít od ,velitele té vládní jednotky', který si po dvou letech všimne, jako dementní Pepíček, že s těmi – eee potravinami v naší republice – eee, něco, nějak – eee, není v pořádku a že by se s tím – eee, něco mělo dělat? Ale neví co, protože jede do kravína mezi lidi. Kdyby byl ten člověk po operaci mozku, tak by se to možná dalo pochopit, ale takto? Ten tam vůbec nemá co dělat!“ nebere si servítky Ivan Vyskočil a nevynechává ani novináře.

„A ti poplatní novináři nás krmí hlavně tím, co měl na sobě Richard Krajčo na Zlatých slavících. Tak ,důležitá záležitost' může být národu tzv. u zadku. Měli by natvrdo napsat, že tahle vláda musí pryč! A – nejlépe rovnou na Bory!“ vzkazuje Ivan Vyskočil a na úplný závěr dnešního Nedělního rána dodává.

„A moje P.S. … – už včera bylo pozdě!!!“

