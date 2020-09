Demograti, změna klimata. Zemegule. Idol mládeže Kovy si vzal do tužky premiérova videa. Nepopsatelné

Předseda vlády Andrej Babiš (ANO) se dostal do křížku s youtuberem Karlem „Kovy“ Kovářem. Youtuber na Babiše udeřil, že svou současnou politikou výrazně zkomplikuje život dnešní mladé generaci. Babiš přešel do protiútoku, ale ani Kovy nemlčel. Rozjela se slovní přestřelka...

reklama

„Už se fakt těším, až se naše generace bude potýkat se změnou klimatu, s tím spojenou migrací, demografickou krizí, a spoustou dalších radostí a navrch bude mít ještě astronomický dluh za nákupy voličů z ‚kdysi dávna‘. To bude bžunda! Country for a dark future,“ vypálil Kovy na Babiše na konci srpna na Twitteru v narážce na kampaň, ve které Babiš popisuje Česko jako zemi pro budoucnost, ale současně jako premiér dovoluje zatnout do rozpočtu tak velkou sekeru, jakou Česko dosud nepamatuje, v podobě dluhu půl bilionu korun, a z tohoto dluhu chce poslat i rouškovné pět tisíc korun každému důchodci.

Pak Karel Kovář premiérovi už jen poděkoval.

Babiš ve svém tradičním nedělním videu „čau lidi“ přešel do protiútoku.

„Já jsem četl tweet známého youtubera Kovyho, který mluví i nějakém astronomickém dluhu. Tak já bych mu rád vysvětlil, jak je to s tím dluhem, protože samozřejmě, naše média to zamlčují. Oni zase straší nějakým Řeckem,“ začal předseda vlády.

Poté zdůraznil, že český dluh patří k nejnižším dluhům v EU a přestože se v současné ekonomické krizi náš dluh zvýší, nepochybně narostou i dluhy ostatních zemí, takže v konečném srovnání na tom Česko zase bude dobře.

Jenže tím to neskončilo.

Karel „Kovy“ Kovář si vzal charakteristické Babišovy brýle a natočil vlastní „čau lidi“.

„Vítajtě u nové Kovy čtvrtku. Kovy-neděli mi sebral nějaký nový youtuber, co ale točí na facebook a ještě dělá premiéra, prosím vás podle všeho,“ začal Kovy s klasickou babišovskou dikcí. „On reagoval na můj tweet, tak já zareaguju na něj. Ale ještě předem, prosím vás, popírám, že bych se nakazil nemocou Babiš-19, jak píší některá média. To kategoricky odmítám. To bych potom musel mluvit jako Babiš, ale já mluvím jako Kovy. Tak, média, pište pravdu, prosím vás,“ tropil si Kovy z Babiše srandu.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Poté se vrátil ke svému tweetu, jenž celou přestřelku rozpoutal, a konstatoval, že každá nová generace má před sebou nějaké výzvy. Jedna čelí hladomoru, jiná válce a další spolupracovníkům StBáků ve vládě. A dnešní mladá generace bude čelit vlastní výzvě.

„Nebude to Kalousek, ani motýle, ale třeba změna klimata a s tím spojená migrace z neobyvatelných částí zeměgule. Pak taky demografická kríza. Ale ať už to budě čokolvek, prosím vás, tak nám určitě nepomůže, že si naša vláda půjčuje stovky miliard,“ upozornil Kovy.

Uznal, že se zadlužuje každá vláda, ale zdůraznil, že získané peníze využijí ostatní vlády lépe než my, protože Babiš prosazuje daňové slevy pro nejbohatší a chce si koupit seniory. Tak to alespoň vidí Kovy.

Youtuber zdůrazňuje, že nemá vůbec nic proti seniorům a nevede proti nim žádnou hnusnou kampaň, jak ve svém videu naznačil skutečný Babiš. Jen se snaží říct, že stávající vláda ANO a ČSSD nejednala a nejedná zodpovědně. Babiš je přitom součástí vlády už 7 let a dělal politiku v časech celosvětové ekonomické konjunktury. „To sa pak dělá finanční politika jedna radosť,“ parodoval youtuber Babiše.

Nezamlčel ani to, že poměr mezi mzdami a důchody byl za časů pravicové vlády a ministra financí Miroslava Kalouska (TOP 09) lepší, než je po sedmi letech vlády Andreje Babiše (ANO) a jeho kolegů z ČSSD. Jenže to už vám, podle Kovyho, Babiš neukáže. Na radu svého marketingového gurua Marka Prchala vám radši ukáže svého nového pejska. To také Babiš v „čau lidi“ udělal.

Kovy sice ocenil Babišova slova o tom, že ke stáří musíme mít úctu, ale dodal, že by rád věděl, co si mohou senioři za dnešní důchody koupit a zda to náhodou není míň věcí, než si mohli koupit za Kalouska.

„Moc hezky řečeno. A pěkný prostřih na pejska. Slzné kanálky mi to tady úplně opotilo,“ konstatoval Kovy a nalil si na brýle trochu vody z poblíž stojící sklenice.

Důrazně odmítl, že by se snažil rozpoutat generační válku. Celý národ tady táhne za jeden provaz, a Babišovo rozhazování uškodí, podle Kovyho, opravdu. Pomoct firmám je v pořádku, protože krach firem by ekonomice uškodil, vedle toho nesmyslně rozhazuje. A to je to, co je podle Kovyho třeba kritizovat.

Vůbec tady přitom nejde o generační válku, ale o zodpovědnost za Českou republiku jako celek, kterou Babiš jako premiér má.

„Já vám tu pětitisícovku přeju, vezměte si ji, utraťte ji, vraťte ji zpátky do ekonomiky, ale nenechte se koupit,“ sdělil Kovy seniorům. A svým vrstevníkům doporučil, aby příliš nespoléhali na stát a aby si raději sami šetřili na stáří.

Nakonec přidal i koronavirový vzkaz pro samotného Babiše.

„Pracujte na důchodové reformě, pracujte na daňové reformě, dělejte věci strategicky a vysvětlete, proč je děláte. Nedělejte to jako opatření proti covidu, které jeden den vyhlásíte a po třech dnech, když zjistíte, že vám hrozí nepopularita, tak to radši hnedka odvoláváte a ještě dáváte před sebe někoho – tady Vojtěcha, tady Maďara – protože ten za to může, já jsem o tom nevěděl vlastně, já jsem jenom premiér,“ kroutil hlavou na Babišem Kovy.

Psali jsme: VIDEO „Kdo kritizuje vládu, nemá rád důchodce a chce, aby jejich pejsci a kočičky neměli co papat!“ Tohle až uvidí Babiš... Chvilkařka Filipová chce z vlády zvracet. Doufá v pomstu u soudu Problémy! Mladík Kovy hodnotí vládu. Vojtěch, Čína, podivné zakázky... V ČT školili děti o komunismu. I ,,cenzor" Kartous přišel. Pak to ale nenabralo dobrý směr

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.