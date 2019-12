Demokratický blok: Babiši, přidej učitelům! ČSSD, podpoř to s námi

Poslanci jednají o státním rozpočtu. Pravicová opozice využila situace k vyvíjení tlaku na ČSSD, aby tentokrát šla proti koaličnímu partnerovi Andreji Babišovi (ANO) a spolu s pravicí podpořila navýšení platů učitelů o 15 procent, jak to ostatně sliboval i sám Babiš na počátku tohoto roku a jak to ostatně požadovala i sama ČSSD.

Jako první si na tiskové konferenci ve Sněmovně vzal slovo předseda STAN Vít Rakušan a konstatoval, že vláda o navýšení rozpočtu víc mluví, než pro něj opravdu něco dělá. Proto musí místo vlády přijít pravicová opozice a splnit slib daný učitelům kabinetem.

Podle Rakušana je opozice připravena zvednout ruku pro všechny pozměňovací návrhy, které zvednou platy učitelů o 15 procent. Na tiskové konferenci sice nebyli zástupci hnutí Svoboda a přímá demokracie, ale podle Rakušana přislíbili, že v této věci potáhnou za jeden provaz. Opozice tak má k dispozici 87 hlasů. A kdyby se přidala ČSSD, už by byla k dispozici většina potřebná ke schválení opozičních návrhů.

„My tedy vyzýváme ČSSD tady společně, aby se k nám přidala a aby spolu s námi podpořila některý z těch návrhů, který bude výrazně navyšovat platové prostředky pro učitele na příští rok. My všichni jsme na to připraveni a doufáme, že sociální demokracie bere své vlastní slova o podpoře učitelského stavu skutečně vážně,“ konstatoval Rakušan, kterému stáli po boku předseda lidovců Marek Výborný, předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová, expert pro školství v ODS Martin Baxa a Pirát Lukáš Bartoň.

Baxa dodal, že v září chybělo v republice na 6 000 učitelů a má-li se to změnit, je třeba učitelskou profesi zatraktivnit. Podle Bartoně by stálo za to navýšit rozpočet ministerstva školství alespoň o 5 miliard, ačkoli kdybychom chtěli dostat platy učitelů na hladinu 130 % průměrného platu v roce 2020, resort by potřeboval celkem 26 miliard z rozpočtu navíc.

„Pokud paní poslankyně Valachová opakovaně zde veřejně říká, jak jí záleží na učitelích, jak jí záleží na kvalitě vzdělávání, tak dnes má jedinečnou příležitost to prokázat,“ ozval se Výborný s tím, že opoziční strany jsou připraveny hlasovat pro návrh zvyšování platů učitelů z dílny ČSSD.

Pekarová kolečko reakcí uzavřela připomínkou, že vláda opakovaně slibovala, jak zvýší plat učitelům, ale reálně tak učinila jen jednou. Ani podle Pekarové tak vláda neplní své sliby, a přitom by je plnit měla. „Učitelé si to zaslouží, ale zaslouží si to zejména děti, které učitelé vzdělávají, protože jde o jejich budoucnost,“ pravila Pekarová Adamová.

Slovo si poté znovu vzal Rakušan a konstatoval, že je na ČSSD, zda bude ochotna kývnout na podporu pro svůj vlastní návrh.

„Na nich (ČSSD) bude záležet, zda dají přednost tlaku premiéra, před kterým se dlouhodobě vždy přikrčí, když to po nich premiér vyžaduje, nebo dají přednost učitelům, dají přednost vzdělávání v České republice, dají přednost tomu, aby učitelé byli ohodnoceni tak, jak si to zaslouží a jak jim to i konec konců tato vláda slibuje,“ pravil Rakušan.

