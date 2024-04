Demolice Libeňského mostu VIDEO

04.04.2024 14:00

Pražští silničáři dnes ráno začali bourat uzavřenou část Libeňského mostu blíže k Palmovce. Demolice potrvá do letošního září a pak zahájí Technická správa komunikací stavbu nového mostu. Automobilová doprava zůstane po celou dobu zachována. Most v části přes Vltavu není v havarijním stavu a v únoru na ni dopravní podnik provizorně vrátil provoz tramvají. Libeňský most z roku 1928 od významného architekta české moderny Pavla Janáka stavbaři dosud nikdy neopravovali. Praha chystá řadu let jeho kompletní rekonstrukci.