Deprese, alkohol... Transgender aktivista Marie Feryna nepopřel znásilnění na Klinice. A takto onálepkoval ty, kteří o těžkém zločinu informovali

Aféra s údajnými znásilněními vypukla poté, co se na sociálních sítích začal šířit otevřený dopis podepsaný komunitami SdruŽeny a Prázdné trůny. Jiří (Marie) Feryna se k celé záležitosti vyjádřil na svém webu zde. „Coby osoba, jíž je adresován otevřený dopis kolektivů Sdruženy a Prázdné trůny, cítím povinnost na něj odpovědět. Období, kdy se uvedené činy měly stát, pro mě bylo obdobím počínajících silných psychických problémů, to jest postupně sílících úzkostných a depresivních stavů, jež jsem ale tehdy neřešila skrze psycho- či farmakoterapii, nýbrž skrze zvýšenou konzumaci alkoholu, spojenou se zvýšenou a nezvladatelnou pracovní aktivitou. Tento neudržitelný styl života se na mně přirozeně začal projevovat, včetně zhoršení mých psychických problémů, jež jsem mohla – nikoli záměrně – přenášet i na ostatní lidi v mé blízkosti,“ napsal Feryna. Ona „výhrůžka sebevraždou“, jak se v dopise uvádí, ovšem podle Feryna výhrůžkou nebyla: „Nebýt pomoci rodičů a blízkých, sebevraždu bych nedávno pravděpodobně opravdu úspěšně realizovala. V současnosti podstupuji farmakoterapii a nastupuji též na psychoterapii, abych v budoucnu znovu zvládla žít běžný život a naplňovat ideje, které jsem, jak dopis zmiňuje, hlásala a zastávala,“ pokračuje ve vysvětlení Feryna.

Z chvil, kdy se popisované situace měly odehrát, si, jak Feryna tvrdí, vzhledem k silné intoxikaci alkoholem nic nepamatuje, „nemohu se k nim konkrétně žádným způsobem vztáhnout“. „Mluví-li dopis o článku na mém blogu, z něhož jsem článek zhruba po půl roce po zveřejnění doopravdy stáhla, vztahuji se k incidentu pouze na základě toho, co mi dotyčná osoba sama sdělila. Stejně tomu je i v případě druhém, vycházím pouze z toho, co mi daná osoba sděluje. Nemohu se přiznat k něčemu, co si nepamatuji,“ konstatuje Feryna.

Kvůli údajným dvěma znásilněním podal na Ferynu trestní oznámení místostarosta Prahy 3 Alexander Bellu (ODS). Ten už delší čas bojuje s nezákonným obsazením bývalé plicní kliniky na Žižkově, kde autonomní centrum, v níž mělo ke znásilnění dojít. „Podal jsme trestní oznámení na transgender aktivistu Jiřího Ferynu, známého též jako Marie Feryna, který dle otevřeného dopisu kolektivů SdruŽeny a Prázdné trůny znásilnil u nás na Praze 3 v nelegálně okupovaném objektu tzv. Kliniky dvě ženy. Jelikož mi není známo, že by orgány činné v trestním řízení v této věci již činily, považuji za svou občanskou povinnost je k tomu vyzvat. Znásilnění je jeden z nejhorších a nejodpornějších zločinů, kterého se jeden člověk na druhém může dopustit, a je proto potřeba jej nekompromisně trestat. Naopak mě překvapuje, že se různá aktivistická genderová hnutí, která se předtím mediálně ztotožňovala s vlnou #meetoo, teď snaží celou kauzu zamést pod koberec,“ osvětlil podání trestního oznámení Bellu.

Kauzy se chytila bulvární a dezinformační média, stěžuje si aktivista

Jak na to zareagoval Jiří (Marie) Feryna? „Je mi líto, do jaké fáze se celá situace dostala. Jestliže jsem dotyčným ublížila, nesmírně mě to mrzí. Nikdo si nezaslouží trpět, tím méně pak ti utlačovaní. Vzhledem k tomu, jak se celé kauzy s vděkem chytila bulvární a dezinformační média, musí být dotyčné pod nepředstavitelným tlakem, tím spíše také proto, že situaci pro vlastní zviditelnění či politickou agendu využívají lidé, kterým rozhodně nejde o dobro společnosti. S lidmi, jimž jsem dle dopisu ublížila, jsem připravena se v bezpečném prostředí setkat, případně s nimi komunikovat prostřednictvím jiných osob. Pochopím, když odmítnou, případně že ke konfrontaci vzhledem k nastalé mediální smršti nedojde v řádu například týdnů,“ napsal transgender aktivista. Jenže tak jednoduché to nebude. Pokud policie zjistí a následně i získá důkazy, že ke znásilnění skutečně došlo, nečeká Jiřího (Marii) Ferynu jenom výslechl, ale i vyšetřování či možný trest. Trestní zákoník hovoří jasně: „Kdo jiného násilím nebo pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy donutí k pohlavnímu styku, nebo, kdo k takovému činu zneužije jeho bezbrannosti, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až pět let.“

Jiří Marie Feryna si na konci svého příspěvku na svém webu zahrál i na svou oblíbenou aktivistickou notu. „S tím, že je potřeba sexualizované násilí řešit, nikoli jen v nehierarchických kolektivech, ale plošně ve společnosti, s kolektivy plně souhlasím a doufám, že byť dopis fakticky míří pouze na mé jméno a na mou osobu, dotkne se i těch ostatních, jimž je dle autorů a autorek dopisu adresován,“ uzavřel transgender aktivista.

Zopakujme si tedy, jak popisovaný problém vybublal na povrch. Začalo to popisem události, který nejspíš ve slabé chvílí sám Jiří (Marie) Feryna pověsil na svůj blog. „Před časem publikovala na svém blogu příspěvek, který následně stáhla a dnes již není možné ho dohledat. V něm velmi opatrně přiznala, že na Klinice napadla členku kolektivu a pokusila se ji znásilnit. Napadená však mluví o znásilnění, ne o pokusu. Marie zároveň tvrdila, že se napraví a vyhledá odbornou pomoc. Mnoho čtenářů jí tenkrát vyjádřilo podporu,“ stojí v otevřeném dopise. A pokračuje takto: „I přes tento slib se podobná událost opakovala. Marie Feryna znásilnila jednu z autorek tohoto dopisu. Zpočátku jí tvrdila, že si nic nepamatuje a popírala vinu, později připustila, že skutek spáchala. Pokoušela se vše ututlat a vyhýbala se konfrontaci. K tomu používala i citové vydírání a výhrůžky sebevraždou,“ stojí mimo jiné v dopise podepsaném Sdruženy a Prázdné trůny.

Jiří (Marie) Feryna (* 1993) o sobě tvrdí, že je básnířkou, publicistkou, překladatelkou a aktivistkou především v oblasti transgender práv. Je členkou Mladých zelených a spolku Trans*parent. Publikoval v řadě literárních časopisů – Tvar, Psí víno, Weles a další. Jeho texty byly přeloženy do rumunštiny, němčiny a polštiny. Vystupovala s hudebně improvizačním projektem Krajní levice. Ve sbírce Most přes noc Feryna například zabásnil: Polib si svýho tranďáčka, na baru v klubu Termix, radost a vděčnost, přesně tak.

Organizace Trans*parent se s Ferynou kvůli incidentům rozloučila. "Od pondělí 4.6. už naší členkou není, jak je uvedeno i v našem veřejném prohlášení, zveřejněném tentýž den," sdělil ParlamentnímListům.cz jednatel spolku Transparent z.s. Viktor Heumann.

autor: Jaroslav Šťastný