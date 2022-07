Desítky krajských milionů pro soukromou TV na jihu Čech

reklama

„Mají natáčet pořad o dění v kraji, za který berou přes dva miliony ročně. Zpravodajství je zejména pozitivní, jdou jim vysloveně na ruku. Zajímavé je také, že tajemnice hejtmana Martina Kuby Pavla Vandasová je sestrou Petry Říhově, pod jejímž vedením funguje tým internetového portálu JTV, hodně reportáží z kraje dělá také ona,“ sdělil naší redakci zdroj blízký vedení kraje, který na spolupráci upozornil.

A tak jsme se ptali. Nedochází k ovlivnění zpravodajství? Je u zpravodajství zachována objektivita? Jsou tyto sumy za přiměřené?

Jde o miliony

Pokud se podíváme na poslední smlouvu, která byla uzavřena v červnu letošního roku, zjistíme, že kraj zaplatí 2 013 440 korun za 52 dílů pořadu o dění v Jihočeském kraji pod názvem „U nás v kraji“. Jeden každý díl bude podle smlouvy dlouhý minimálně 10 minut, vysílat se bude od prvního srpna letošního roku do konce července příštího roku. Jeden díl pořadu vychází průměrně na 38 720 korun.

Obdobná smlouva je uzavírána od roku 2017 za stále stejnou sumu. Spojitost mezi hejtmanem Martinem Kubou, který je v čele kraje od roku 2020, a jeho tajemnicí, která má rodinné vazby na Jihočeskou televizi, tak hledat nemáme.

„Služeb této společnosti Jihočeský kraj využíval již v roce 2012, kdy byl název této společnosti TV GIMI a.s. Z toho zcela logicky plyne, že tento smluvní vztah není vázán na některou politickou reprezentaci, ale je dlouhodobý, ať v čele kraje stojí jakákoli politická strana," sdělil pro ParlamentníListy.cz hejtman Martin Kuba.

„Co se týká dotazu na vyváženost, tak jen podotknu, že pokud vím, tak reportáže zpracovávají všichni redaktoři a odpovědnost za vyváženost zpravodajství nese JTV, a.s. To přirozeně musí obhajovat před Radou pro rozhlasové a televizní vysílání. My jsme jako kraj nikdy nedostali jakoukoli informaci, že by rada zjistila jakékoli pochybení. Zajištění objektivity zpravodajství pak bezpochyby nemůže ovlivnit jakýkoliv příbuzenský poměr, neboť výrobu a vysílání jednotlivých typů pořadů, včetně nároků na ně, je upraveno příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 231/2001 Sb. o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, a smlouvami mezi JTV a Jihočeským krajem, které byly uzavřeny mnoho let před tím, než jsem se stal hejtmanem a než se paní Pavla Vandasová stala mou tajemnicí,“ dodává Kuba.

Jakékoliv pochybení odmítá i zmíněná Jihočeská televize. „JTV a.s. je ryze, jak asi dobře víte, soukromý subjekt, a proto nemá povinnost sdělovat třetím osobám informace o smlouvách, které se svými obchodními partnery uzavírá vždy podle platné legislativy. Obecně lze konstatovat, že za posledních pět let se smlouvy s Jihočeským krajem a Jihočeskou televizí pohybují v ustáleném režimu. Pravidelný magazín pro Jihočeský kraj vysílá JTV a.s. na základě opakovaně uzavírané smlouvy již od roku 2017. Smlouvy jsou uloženy v registru smluv a odpovídají liteře zákona. JTV se řídí zákonem o rozhlasovém a televizním vysílání, na jehož dodržování dohlíží Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, kdy tento orgán, jako jediný kompetentní, nikdy neshledal, že by došlo k pochybení a porušení jakýchkoliv pravidel,“ uvedl pro ParlamentníListy.cz Vladimír Vácha člen představenstva JTV a.s.

Od kraje jsme si vyžádali přehled plateb dle jednotlivých let.

Zdroj: Registr smluv.

To nám hejtman Martin Kuba bez otálení poskytl.

V roce 2015 šlo o částku 2 288 763 korun, v roce 2016 o 2 146 782, o rok déle 1 107 392, v roce 2018 šlo o 2 156 220 korun. Roku 2019 kraj vyplatil JTV 2 355 023, v dalším roce 2 529 868, v roce 2021 2 672 890 a letos můžeme hovořit prozatím o 1 065 207 korunách. Dohromady nám vyjde 16 322 146 korun.

Služby využívalo několik hejtmanů

Nejde ale jen o pořad „U nás v kraji“.

Podle registru smluv kraj skrze televizi hojně propagoval v době pandemie koronaviru. Šlo například o spoty kampaně „Udělej tečku za koronavirem i v jižních Čechách“, motivační videoklip pro větší zapojení občanů do boje s koronavirem na téma „Spolu to zvládneme“, výrobu instruktážní reportáže z velkokapacitních očkovacích center v Jihočeském kraji či spoty s informacemi o možnosti využití krajské informační telefonní linky za účelem usnadnění možnosti očkování pro nejstarší generace.

„Tato regionální televize je pro poskytování těchto služeb v našem kraji logickou a nejefektivnější volbou. Je to jediná regionální televize se sídlem v Českých Budějovicích, odpovídajícím personálním obsazením, značnou sledovaností a navíc, co je nejdůležitější, celokrajským vysílacím pokrytím. Díky tomu nám tato služba zajistí, že se informace dostane k co nejširšímu počtu obyvatel kraje. Po krajských volbách v prosinci 2020 jsme jako nové vedení kraje tento dlouhodobý koncept převzali po minulých vedeních a nevidíme žádný věcný důvod jej měnit. Televize plní své závazky bezchybně, v souladu se smlouvou, a znovu musím podotknout, že bez ohledu na aktuální politické vedení kraje. To mohu mimochodem podložit i osobní zkušeností ‚z druhé strany‘. Roky 2016-2020 jsem strávil jako předseda největšího opozičního klubu ODS v krajském zastupitelstvu a nikdy jsme v opozici neměli důvod zpochybňovat objektivitu vysílaných informací,“ vysvětluje Kuba.

Ten také upozornil na fakt, že na rozdíl od jiných kraj nevyužívá k prezentaci činnosti Jihočeského kraje tištěné měsíčníky a pravidelné týdenní zpravodajství prostřednictvím televizního týdeníku „U nás v kraji“ je tak kromě krajských informačních kanálů (krajský web a krajský FB) a tiskových zpráv zasílaných médiím jedinou možností, jak občany kraje o činnosti krajského úřadu a Jihočeského kraje informovat.

Z historie kraje:

První krajské volby v roce 2000 vyhrála ODS a krajským hejtmanem se stal Jan Zahradník za ODS. V krajských volbách v roce 2004 ODS drtivě zvítězila (získala 44,19 % hlasů), hejtmanem zůstal Zahradník. V krajských volbách v roce 2008 zvítězila ČSSD, ve vedení kraje se vytvořila velká koalice ČSSD a ODS a hejtmanem se stal Jiří Zimola za ČSSD. Po krajských volbách v roce 2012 vytvořila vítězná ČSSD koalici s KSČM a hejtmanem byl znovu zvolen Jiří Zimola. V roce 2017 však Zimola rezignoval poté, co vyšlo najevo, že pro něj staví chatu předseda představenstva jihočeských nemocnic. Novou hejtmankou se stala Ivana Stráská z ČSSD. V krajských volbách v roce 2020 sice zvítězilo těsně hnutí ANO, koalici však vytvořila druhá ODS s KDU-ČSL, TOP 09, ČSSD a Jihočechy 2012. Hejtmanem se stal Martin Kuba (ODS). Zdroj: Wikipedia (redakčně kráceno).

