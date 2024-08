Desítky tisíc znásilnění v MHD ročně? Neziskovka počítala, ekonom pochybuje

30.08.2024 7:59 | Monitoring

Kampaň organizace Konsent upozorňuje na obtěžování v MHD a zahrnuje statistiky o sexuálním násilí. Konsent tvrdí, že 6 % cestujících bylo donuceno k pohlavnímu styku, což ale zpochybňují někteří lidé, včetně ekonoma Petra Bartoně, jenž tvrdí, že tato data jsou vymyšlená. Pokud by byla pravdivá, znamenalo by to 40 tisíc případů znásilnění v MHD, a to jen za rok 2021.