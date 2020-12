Děsivá britská mutace covidu? Zbytečná panika, je to jinak, říká virolog

reklama

pro server Blesk Zprávy zmínil, že mutací koronaviru již bylo popsáno mnoho, dokonce tisíce. „My ale stále nejsme dostatečně znalí biologie SARS-CoV-2, takže nemůžeme od stolu říci, co jaká mutace bude způsobovat. Co se dá říci, je to, že velká většina mutací, možná až 99 %, nezpůsobuje žádnou změnu ve vlastnostech viru, nebo jej dokonce oslabují. Pouze malinkaté množství způsobí, že mají pozitivní efekt pro virus. To se stalo zrovna nyní u nového kmene, kdy nová mutace způsobila to, že se virus snáze šíří," komentuje.



Vědci podle něj toho stále zatím mnoho neví. Z toho mála, co se o mutaci ví, však virolog vypichuje, že jde o pozitivní zprávy. Podle něj nic nenasvědčuje tomu, že by proti tomuto kmeni nepůsobila vakcína a také to vypadá tak, že tento kmen nejspíše způsobuje pouze mírnější průběh covidu-19.



„Tak samozřejmě virus je nebezpečný, když se snáz šíří, a to i když nezpůsobuje závažnější průběh. Virus může zasáhnout více lidí, nákaza se tak snáze dostane k rizikovým skupinám a může se tím zahltit zdravotnický systém. Já osobně se ale domnívám, že ta panika kolem zavírání hranic a izolace Velké Británie je trošku zbytečná, protože tato mutace je tu od poloviny září a kromě Velké Británie byla popsána v Nizozemsku apod. To znamená, že už se tedy mohla rozšířit,“ připojil dále Černý. Fotogalerie: - Koronavirová siesta

Podle něj bychom se měli učit zejména od asijských zemí, jako je Japonsko či Jižní Korea, které již jsou proškoleny nedávnými koronavirovými epidemiemi. „Navíc jsou to místa, která se často potýkají s chřipkovou epidemií. Takže ano, jsou zkušenější, a právě proto se od nich máme co učit,“ myslí si. U nás dle něho bylo mnoho věcí zanedbáno a vláda je oproti těmto zemím v mnoha ohledech neschopná. „Nikdo nebyl připravený a minimálně na začátku se tomu dalo rozumět. Ale nyní už to opravdu chce zlepšit komunikaci s lidmi a vysvětlovat. Už se nemůžeme vymlouvat, že jsme na začátku pandemie. Ta je tu skoro rok,“ podotkl.



Česko kvůli novému kmenu koronaviru zavedlo od pondělí zákaz letů ze Spojeného království a lidé, kteří v posledních 14 dnech pobývali ve Velké Británii, musejí po příjezdu do Česka povinně nastoupit do karantény.

Mezitím se v Británii ukázaly zprávy, že nový kmen z jihu Anglie není jedinou novou mutací. Objevily se i další případy mutace, tentokrát u lidí, kteří přicestovali z Jihoafrické republiky (JAR). Tato varianta viru se má šířit ještě rychleji a země tak reagovala restrikcemi vůči lidem, kteří nedávno v JAR pobývali. Psali jsme: Nejtěžší rok mého života, svěřil se Babiš v posledním videu. Lidem vzkázal, aby se pobavili Covid? Přestárlá populace, to je problém. Vědec promluvil Nemáš vakcínu, nikam nepůjdeš? Ano, klidně, říká právník Dostál, kontrolor vlády Co to děláte, vyčetl Babiš lidem po návratu z terénu. A Zaorálek zrudne

