Děsivé VIDEO: Policisté a úředník norského Barnevernetu odchytávají na ulici 12letého chlapce. Matka marně křičí o pomoc

V norském městě As v kraji Akershus se odehrálo drama, jehož hlavní postavou byl dvanáctiletý chlapec. Ten dělal všechno pro to, aby ho úředníci Barnevernetu neodvedli od rodiny. Než aby se nechal odtrhnout od rodičů, raději se pokusil sociálním pracovníkům utéct. Jeho maminka zoufalý útěk natočila na mobil. Video koluje po internetu. Zhlédly ho desetitisíce lidí.

Zoufalá matka, původem Kanaďanka, na videu vypráví, jak úředníci Barnevernetu vtrhli do rodinného domu a snažili se odvést jejího syna. Ten se před nimi dal na útěk. „Prosím, pomozte nám,“ žádá zoufalá matka na videu. Její manžel mezitím telefonuje tchánovi a tchyni do Kanady a snaží se najít pomoc u nich. „V této zemi nemám jako matka žádná lidská práva,“ pokračuje dál psychicky zničená matka. V Norsku prý vedli poklidný život a teď zažívají děsivé chvíle. Do honu na jejího dvanáctiletého syna se zapojili i policisté.

„Nechte ho! Můj syn nic neudělal! Nechte ho být! Prosím, pomozte nám někdo!“ křičí matka na videu, když bezmocně sleduje, jak úředníci z Barnevernetu a policisté honí jejího syna. V jednu chvíli chlapce doženou a ten jen bezmocně křičí, když ho silní muži drží ve sněhu. „My jsme Kanaďané! Tohle si k nám nemůžete dovolovat!“ křičí žena na úředníky Barnevernetu a policisty. „Zabíjíte mého syna, nechte ho být,“ křičela na videu dál žena.

Barnevernet si pro chlapce přišel poté, co ho rodiče začali vzdělávat doma. Ve škole syn údajně čelil šikaně, ale učitelé s tím prý nic nedělali. Proto se rodiče rozhodli syna vzdělávat doma.

Psali jsme: Hrůzy Barnevernetu. Mohou vás nachytat na čemkoliv, třeba že se moc usmíváte. Promlouvá exposlankyně Chalánková, která zná norský systém jako málokdo jiný Zdechovský zhlédl dokument ČT o Barnevernetu a vybuchl vzteky: Zločin! Norsko by se mělo zpovídat u mezinárodního tribunálu. A Monika Le Fay se totálně zbláznila! Norka žádá o azyl v Polsku, aby jí zbylo alespoň jedno dítě. A další hrůzostrašné příběhy z Barnevernetu Zdechovský: Zesnulý děda plakal kvůli dětem Michalákovým i tomu, jak se Norsko chovalo k dceři. Už dost, řeknu pravdu o tom, jak Marksová lhala a co hájila

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp