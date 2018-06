Detaily z jednání socdem. Osm nejvyšších představitelů chtělo Paroubka do Senátu. Devět bylo proti

Podle zápisu schválilo předsednictvo ČSSD jako kandidáta do Senátu v Českých Budějovicích Miloslava Procházku, za Vsetín má kandidovat Petr Kořenek, za Zlín Milena Kovaříková, za Prahu 8 současný starosta Roman Petrus, za Prahu 2 pak exministryně práce a sociálních věcí Marksová. Jediný, kdo nebyl schválen (počet hlasů byl 8 - 4 - 9), byl expremiér Jiří Paroubek. U Marksové, která dlouhodobě stojí na straně pražské socdem, která ČSSD de facto řídí, byl poměr kladných hlasů 17, dva byly proti a dva hlasy se zdržely.

Krom jiného ze zápisu, který se nám exkluzivně podařilo získat, vyplývá, že „bude nad procesem sestavování kandidátních listin do městských částí Prahy 10 a 11 dohlížet 1. místopředseda ČSSD Jiří Zimola." Co se Prahy 10 týká, zde panoval dlouhou dobu nejasný stav, než došlo k přeregistraci členů a tím pádem i vyšachování tamního starosty Vladimíra Nováka. Ten by se měl objevit na kandidátce SPD.

Psali jsme: Na Praze 10 bylo téměř dvě stě mrtvých duší členů ČSSD

U SPD přitom ještě není jasné, zdali bude schopna sestavit všechny kandidátky do městských částí.

Jak navíc uvedl náš sociálnědemokratický zdroj: „Politikaření současného krajského výkonného výboru ČSSD Praha se povedlo. Po přeregistraci Novákovy ČSSD na Praze 10, o které jste čtenáře informovali, došlo k poslednímu a předpokládanému kroku, předsednictvo ČSSD pověřilo sestavením kandidátní listiny pro volby do zastupitelstva MČ Praha 10 krajský výkonný výbor Praha, tedy de facto pověřilo neúspěšného kandidáta na ministra Pocheho. Tímto krokem došlo k pádu starosty Prahy 10 Vladimíra Nováka a jeho socdem skupiny na Praze 10. V rámci strany, která o sobě tvrdí, že je demokratická, došlo tímto rozporuplným postupem k tomu, že kandidáti na zastupitele velkého a politicky velmi důležitého obvodu, kterým je Praha 10, budou dosazeni seshora a bude z rozhodování vyloučena členská základna Prahy 10, což je popření principů sociální demokracie."

Zápis ze 4. zasedání P ČSSD dne 15. června 2018 (zapsal Zlatko Voráček, ověřil Michal Kucián)

autor: Tomáš A. Nový