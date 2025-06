„Národ opilců.“ Pavel Novotný sáhnul Čechům do svědomí

Pavel Novotný, starosta městské části Praha-Řeporyje, a Matěj Gregor, lídr kandidátky Motoristů sobě v Moravskoslezském kraji, byli hosty pořadu Téma Týdne Televize Barrandov. Hovořilo se o politické kultuře v Česku.

„Hulím trávu, studuju vysokou školu, mluvím sprostě, ale nikdy jsem lidem nelhal,“ sdělil ve vysílání řeporyjský starosta Novotný. Pro své voliče je prý předvídatelný. „Zůstává za mnou nějaká práce. Je to strašná škoda, že jsem takhle dopadl,“ domnívá se odsouzený. Na otázku, jaká bude jeho politická kultura, až se vrátí z vězení, odpověděl: „Žádná. Já bych to neměl říkat veřejně. Musím se teď tvářit, že to neustojím. Vrátím se na zastupitelstvo, něco tam zahraju,“ hovořil překotně, neuspořádaně a s rozmáchlými gesty, místy mu nebylo vůbec rozumět.

„Já jsem velmi motoricky neklidný celoživotně,“ souhlasil Novotný. „Je mi úplně ukradený, co bude ve vězení,“ kasal se politik, ale přiznal se, že byl v kontaktu s bachaři, aby si vězení nastudoval. „Ne, je mi úplně jedno, co bude ve vězení,“ zopakoval, avšak připustil, že se celkově musí změnit už s ohledem na své blízké. „Určitě se z vězení vrátím úplně jiný, pravděpodobně do soukromého sektoru,“ řekl Novotný.

Důchodci, kteří si vyrábějí mastičky, nepatří do vězení

Dalším tématem pořadu byla změna pravidel při pěstování marihuany. Motoristé jsou podle Gregora rádi, že dekriminalizace marihuany prošla legislativním procesem. „Lidovci a jejich alkoholová lobby proti tomu značně byli. Nemyslím si, že zákony jsou v praxi tak liberální. Za poslední tři roky musel už dvakrát zasáhnout prezident republiky,“ uvedl lídr Motoristů v Moravskoslezském kraji a připomněl odsouzení seniorů, kteří si pro svou potřebu pěstovali marihuanu.

Lidí, kteří se s českou legislativou střetnou kvůli užívání marihuany a lehkých drog, je podle něj hodně. „Nemělo by to tak být. Máme postihovat pouze byznys s tvrdými drogami a distribuci, protože to ničí lidem život, to jsou ztracené životy. Ale že si někdo vypěstuje trávu – důchodci, aby měli mastičky – to je v pořádku, za tohle by stát neměl posílat lidi do vězení, neměl by je popotahovat po soudech,“ zdůraznil Gregor.

Existuje podle něj řada studií, které dokazují, že užívání marihuany je méně škodlivé než užívání alkoholu nebo tabákových výrobků. „Je to zbytečný boj,“ zdůraznil politik Motoristů. Za špatnou označil situaci na Slovensku, kde může jít člověk do vězení jenom za to, že si zapálil marihuanovou cigaretu. „Kdo chce pro sebe pěstovat, ne prodávat, ať si to pěstuje. Je to v pohodě. Stát za to nemá drakonicky trestat,“ zdůraznil Gregor. Piráti podle něj pro změnu pravidel nehnuli prstem a spíše vše jen ztížili. „Nezasahujeme lidem do osobní svobody, pokud není ohrožena společnost,“ uvedl jednu z liberálních zásad.

„Máme příklady ze zahraničí, že legalizace lehkých drog nezvyšuje kriminalitu, je přínosná,“ souhlasil Novotný. Odkýval také názor, že Piráti pro věc nehnuli prstem. Okamžitě však dodal, že má Piráty rád, protože ač jsou to mimozemšťani, mají vysokoškolské vzdělání, většinou nekradou a je mezi nimi hodně huličů. Přiznal, že si marihuanu občas sám kupuje na černém trhu.

„Já jsem fakoval nějaké křiklouny a řekl jsem jim, že mám půl kila trávy nahoře,“ popsal Novotný výchozí situaci, po níž následoval zásah policie na řeporyjské radnici, a dodal, že stopové množství, které má léta v kanceláři, není nezákonné. Zajímavé je podle něj spíše to, že užívání drog je free, a jejich držení je zakázané. On sám prý zaplatil deset tisíc korun za přestupek, za který pyká jako politik. „Půl kila jsem tam samozřejmě nikdy neměl, měl jsem joint. Já si můžu na úřadu hulit, jak se mi zlíbí. Na starostu se nevztahuje zákoník práce. Starosta může kouřit ve své kanceláři,“ deklaroval Novotný svůj postoj.

Gregor kroutil hlavou. „Je to asi věc politické kultury. Ale chápu, že pokud už je nějaká fyzická závislost, která je u trávy mnohem nižší než u nikotinu... Stejně si myslím, že člověk by měl mít čistý úsudek. THC je pořád psychomodulační látka, která ovlivňuje psychiku, může ovlivňovat úsudek, krátkodobou paměť. A pokud někdo hospodaří s obrovským množstvím peněz, tak by s tím měl nakládat zodpovědně. Já jako zastupitel, když rozhodujeme o důležitých věcech, tak bych marihuanu ani alkohol neužil, ale asi je to věc vkusu. Musí to nakonec ohodnotit voliči,“ řekl Gregor.

Když jde celebrita do vězení

Novotný se během jeho řeči smál. „Já třeba nemám bar v kanceláři,“ přiblížil své pracovní prostředí. A dodal, že ještě neviděl kancelář starosty, ve které by nebyl „chlast“. „Já tam mám hulení, ale nepiju,“ pochlubil se Novotný. A dodal, že Češi jsou národ opilců. Potom se ještě vyjádřil ke svému trestu. „Nechápu jeho účel. Jsem čtyři roky v podmínce. To ani není trest. Jaký to má být pro mě, pro celebritu, trest. Když přijdu do vězení, druhý den přijde ředitel vyjednávat,“ maluje si to řeporyjský starosta. „Budu tam tři měsíce hrát nohejbal, nebudu pracovat, živit svou rodinu. Co je to za trest? Chtěl bych tvrdší vězení,“ nechal se slyšet Novotný.

„Mě by mrzelo, že nebudu s rodinou a dětmi,“ namítl Gregor a Novotný připustil, že to jediné ho skutečně mrzí. „Pan Novotný to nebere vážně. Takhle to v ODS funguje,“ soudí volební lídr Motoristů v Moravskoslezském kraji.