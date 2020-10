Děti do škol až po Vánocích? Šéf Pedagogické komory má černý scénář

Ministr školství Robert Plaga (za ANO) v pátek po jednání vlády novinářům řekl, že prioritou je návrat dětí do 1. a 2. tříd základních škol. Jejich otevření bude záležet na vývoji epidemie koronaviru, ale 2. listopadu to jistě nebude. „Je možné, že se děti do škol vrátí až po Vánocích,“ sdělil ve Dvaceti minutách Radiožurnálu prezident spolku Pedagogická komora Radek Sárközi.

Podle ministra Plagy bude důležité podložit rozhodnutí o návratu žáků konkrétními daty, protože návrat jednoho školního ročníku znamená, že se dostane do pohybu až kolem 100 tisíc lidí. Ministr proto nevyloučil, že v první fázi se žáci budou učit v turnusech, tedy že vždy bude ve škole přítomná pouze polovina tříd z daného ročníku.

Kabinet bude o plánu návratu dětí do škol ještě dál jednat podle vývoje epidemické situace. Sárközi se však nedomnívá, že se podaří návrat žáků do školních lavic do Vánoc. „Nepovažuju to za reálné, ale třeba první ročníky základních škol nebo maturitní ročníky, učňovské praxe ano. Postupné otevírání by koncem listopadu mohlo nastat,“ myslí si prezident spolku Pedagogická komora.

Vláda od 2. listopadu uzavřela i speciální školy. V provozu tak zůstanou pouze mateřské školy a takzvané krizové školy, kam docházejí děti zdravotníků, hasičů či policistů.

Sárközi by však byl pro to, aby i ředitelé mateřských škol měli pravomoc školku uzavřít. „Sice ji dnes podle vyhlášky mají, ale mluví do toho starostové a brání tomu,“ dodává.

Vláda by, podle něj, měla apelovat na rodiče, že pokud jsou doma s dítětem, které navštěvuje základní školu, aby to druhé dítě neposílali do mateřské školy. „To se často děje. Polovina dětí v mateřských školách by nyní mohla být doma,“ upozorňuje.

