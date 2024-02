Děti v cukrovinkách užívají drogy. Zákaz ničemu nepomůže, tvrdí Bartoš a tlačí vlastní řešení

12.02.2024 20:57

Po otravě mladistvých i dětí gumovými medvídky s obsahem HHC rozhodla vláda v minulém týdnu, že prodej cukrovinek a podobných výrobků s kanabinolem HHC by měl být zhruba do měsíce v Česku zakázaný. Piráti přesto dál bojují za to, aby cukrovinky s HHC zakázány nebyly, to podle předsedy strany Ivana Bartoše ničemu nepomůže. Měly by být rychle staženy z trhu.