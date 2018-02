Dienstbier hrozí Hamáčkovi: Jestli příliš ustoupíte Babišovi, bude vás to stát křeslo

Senátor Jiří Dienstbier (ČSSD) se domnívá, že příliš velké ústupky hnutí ANO Andreje Babiše by mohly stát nového předsedu ČSSD Jana Hamáčka křeslo šéfa strany. Píše to server Echo24.cz.

Dienstbier se k vyjednávání o nové vládě staví velmi kriticky. Domnívá se totiž, že vláda s Andrejem Babišem v koalici by mohla ČSSD uškodit. Své pak řekl k novému vedoucímu týmu ČSSD – Janu Hamáčkovi a Jiřímu Zimolovi.

„Jan Hamáček je přeci jenom z těch kandidátů, kteří měli sílu nejvíce progresivní. Zároveň je schopen mluvit se všemi skupinami v sociální demokracii. Jiří Zimola představuje konzervativnější část ČSSD. Záleží na tom, jak budou schopni fungovat týmově. Zatím to vypadá, že se snaží,“ sdělil Dienstbier.

Následně zkritizoval slova prezidenta Miloše Zemana ze sjezdu ČSSD, kdy hlava státu uvedla, že ČSSD by měla trvat jen na náměstcích ministerstev. „To byl naprostý nesmysl a také všichni na sjezdu se shodli, že to byl nesmysl. To si myslím, že by byla vůbec nejhorší varianta, abychom umožnili Andreji Babišovi vládnout a neměli reálnou příležitost cokoliv prosazovat. To znamená nemoct ovlivnit co se ve státě děje a přitom nést za všechno zodpovědnost. To je politicky nejsebevražednější varianta,“ dodal senátor, jenž se domnívá, že Zeman si na sjezd přijel dovyřídit účty se sociálními demokraty.

„Pokud Zeman kritizuje někoho, jako je Vladimír Špidla, tak je to podrazáctví z jeho strany a ne obráceně, jak se to snažil předkládat. Především byl ale jeho projev velmi slabý, nesmyslný. A doopravdy to všichni na sjezdu odmítli a i teď nově zvolení představitelé sociální demokracie odmítli jít touto cestou,“ řekl kriticky Dienstbier, jenž je proti jakékoliv možnosti podílu ČSSD na vzniku vlády, kdyby jejími členy, zejména na předsednickém postu, byly trestně stíhané osoby. Závěrem pak Dienstbier dodal, že kdyby ČSSD šla vskutku do vlády, on sám by považoval za nejlepší variantu opakování té minulé koalice, teoreticky si však umí představit i tichou podporu komunistů. Mgr. Jiří Dienstbier, ml. ČSSD

