Diktát! Šídlo a Fridrichová se pustili do Foldyny. Došlo i na Klause ml.

28. 7. 2019 16:45

O Jaroslavu Foldynovi by se dalo říci, že je kovaným sociálním demokratem konzervativního střihu. Dalo by se tak čekat, že bude kritizovat nejbohatší Čechy. Jenže toto očekávání se tak úplně nenaplňuje. ČSSD je součástí vlády druhého nejbohatšího Čecha Andrej Babiše (ANO). Foldyna navíc poděkoval nejbohatšímu Čechovi Petru Kellnerovi za to, že český miliardář kritizoval přílišný český důraz na rovnostářství. Foldynův počin vyvolal zajímavou diskusi.