Diletantismus a slepé údernictví! Komentátor udeřil na „české elfy“ a vyzývá ČT, ať se zabývá šířením této jejich fake news

Hospoda, ve které minulý týden vystoupila kapela Ortel, čelí nájezdu nespokojenců. Ti na Facebooku i jinde vytvářejí falešné recenze podniku, ve kterých popisují údajné nálezy injekčních stříkaček na toaletách, odporné jídlo, zkušenost s rasistickým personálem a tak podobně. Jak jsme se jako společnost dostali do bodu, kde jedna skupina lidí zkouší zničit živobytí jiným lidem, protože s nimi nesouhlasí?

Bohužel určitá skupina lidí, která o sobě zřejmě smýšlí jako o elitě národa, ač se demokracií ohání od probuzení do usnutí a jistě o ní i sní, tak ji není schopna akceptovat a spoluvytvářet. Podporováni řadou médií s veřejnoprávními v čele a politiků se pak u nás utvářejí různá pofiderní uskupení, jako jsou cenzoři z řad takzvaných elfů, likvidátoři diskuze a narovnávači pravdy z #jsmetu, rádoby vtipní úderníci ujíždějící si nad sdílením hovadin na sociálních sítích Jiřího Ovčáčka a tak dále. Když kdokoliv jen malinko naruší jejich jedinou žádoucí pravdu, která drží současný směr systému, je jimi nálepkován a ve stylu ne nepodobném bolševikům postupně odstrkován a likvidován. Nesouhlasí-li někdo s tím, že si majitel hospody do svého vlastního podniku dovolil někoho pozvat, ať tam nechodí.

Tento týden v Praze probíhá tzv. festival LGBTQ hrdosti Prague Pride. Má podporu mnoha vrcholných politiků, duhovou vlajku například nad magistrátem vyvěsil i pražský primátor Zdeněk Hřib. O čem masová podpora festivalu Pride vypovídá? Je pozornost věnovaná tomuto tématu adekvátní jeho důležitosti?

Masová podpora vypovídá o tom, že se opět – ať už z jakýchkoliv důvodů, které teď nebudu rozebírat – jedná o žádoucí agendu současného systému, kterou je třeba tlačit horem spodem. Pozornost věnovaná této více aktivistické než jakékoliv jiné akci je pochopitelně neadekvátní. Primátor Hřib. Jak to jenom říct slušně. To je prostě velký špatný. Věřím, že i voliči, kteří se nechali oklamat rameny Pirátů, začínají prozírat. Pan Hřib si pověsí na okno cokoliv, co mu jeho poradci poradí, třeba zahnědlé trenky. Měl tam tuším už tibetskou vlajku, teď duhovku, porafal jak inteligencí nepřekypující jorkšír Čínu. Teď s pompou zrušil kvůli zvířátkům a lidem několikaminutový ohňostroj a zvýšil Pražákům – pravda v kooperaci – daň z nemovitosti. Zrovna dnes k ránu jsem narazil na nějaký rozhovor s touto parodií na primátora a víte, co jsem se v něm dozvěděl? Ale vůbec nic. Moji rodiče, kteří politiku nijak hlouběji nesledují, by proti němu byli Churchillové. Prázdnost těchto slov zcela adekvátně reflektuje svého mluvčího. Pro tahače nitek takřka ideální materiál.

Psali jsme: Ovčáček na pranýři. Kritizoval duhovou vlajku na radnici, to neměl dělat Polonahý Veselovský? Měla by zakročit policie, říká pražský zastupitel. V debatě na DVTV trochu uhnuli od tématu Narkomani prý Hřibovi nevadí, prázdné byty a úspěšný šéf městské firmy ano. Další spor rezonuje Prahou Primátor Hřib: Ohňostroje už nebudou, nejsou ekologické, nahradíme je

Je validní argument, který mimochodem formou vtipu použil i sám Hřib, že zrovnoprávněním manželství i pro páry stejného pohlaví nedochází k narušení práv heterosexuálních párů a že takový ústupek nepoškodí tradiční rodinu? A mají Češi deficit v uplatňování práv pro homosexuální menšinu?

Ad absurdum. Manželský svazek člověka s pejskem nebo jiným domácím mazlíčkem, nebo s jakoukoliv věcí taky v prvním plánu tradiční rodinu nepoškodí, ale minimálně cítíme, že to není tak nějak úplně správně. A manželství, pokud ještě vím a nejsem úplně blbý, je přeci svazek muže a ženy, tečka. Máme registrované partnerství, můžeme vést diskuzi nad ním a nad právy a povinnostmi vyplývajícími z něj. Jde o jeden díl skládačky směrem k rozkladu, degradaci a převracení tradičních hodnot. Češi nemají deficit v uplatňování práv pro homosexuální menšinu, alespoň drtivá většina ne. Věřím, že drtivá většina, až na pár vtípků – které ale padají na všechny strany – nemá s homosexualitou problém. Jen jsme citlivější na propagandu a právě vynášení něčeho, co se, se vší úctou, navíc odklání od přirozenosti, na piedestal nás vytáčí. Pokud by Češi měli deficit, pak by mě zajímalo, jak by někteří pojmenovali to, co mají v arabských zemích, případně co má většina oněch syrských inženýrů, lékařů, žen a dětí, co jsou lifrováni do Evropy.

Kardinál Dominik Duka si na Twitteru do Hřiba rýpnul: „Mám naději, že příští rok o Velikonocích vztyčí na pražském magistrátu Kříž jako moment uznání největší menšině v ČR.“ Je dnes křesťanství odsunováno na vedlejší kolej? Co v Dukově výroku spatřujete?

Anketa Jste pro zavedení ,,daně z masa", jak se o tom vážně uvažuje v Německu? Ano 4% Ne 96% hlasovalo: 4483 lidí

Čeští elfové zveřejnili přehled české dezinformační scény za měsíc červen. Autoři do měsíčního přehledu v kategorii „Troll“ zařadili například moderátorku Karolínu Hošek Štruncovou, má to ale háček – reportérka TV Prima je totiž již půl roku na mateřské dovolené. Jak to tedy dělá?

Je zkrátka troll par excellence! Soudruzi by se jí měli podívat více na zoubek, aby zjistili, jak ten svůj trolling dovedla k dokonalosti. Ne, vážně. Tohle jen dokládá diletantismus a slepé údernictví anonymních novodobých svazáků a udavačů říkajících si elfové. Názorný příklad šíření fake news. Věřím, že Česká televize tento příklad využije ve své nové indoktrinačně vychovávací „zábavné“ show o odhalování falešných zpráv.

V Rusku a v Číně došlo v poslední době k několika případům policejní brutality. V Rusku šlo o předvolební protesty v Moskvě, v případě Číny se jedná o tvrdý zásah proti demonstrantům v autonomní oblasti Hong Kongu. Věci si všímají i čeští politici a umělci, například herec Jiří Mádl mluví o potlačeném potenciálu ruského národa. Lituje rovněž, kolik lidského talentu a potenciálu již Rusko dokázalo zničit. Měli bychom coby EU vyvinout na Čínu a Rusko větší tlak, aby tyto státy braly více v potaz názory svých obyvatel?

Anketa Je Putinovo Rusko ,,Říše zla"? Ano 10% Ne 90% hlasovalo: 11408 lidí

V Německu došlo k bizarnímu a mrazivému útoku, když 28letý muž, údajně syrského původu, za bílého dne na ulici zavraždil svého 36letého známého mečem před očima jeho dcery a desítek kolemjdoucích. Odporný čin byl natočen na video. V německých ulicích ale po útoku nebyly k vidění žádné masové protesty, je možné, že sami Němci věc považují za ojedinělý a s ničím nesouvisející čin? Jak by měla reakce vypadat podle vás?

Nevidím Němcům do hlav, ale věřím, že i oni většinově vědí a vidí, s čím to souvisí a že nejde o žádný ojedinělý čin vyšinutého jedince, jak se nám často snaží řada politiků a médií podsouvat. Co je k zamyšlení, je fakt, že německá policie hrozila postihy občanům, kteří by video z činu šířili po internetu. Vševypovídající. Pravda se holt neleskne a netřpytí, a jakmile se ji někdo v její nahotě pokusí šířit, je třeba mu zatnout tipec. Stát se tohle nějakému migrantovi, jsem přesvědčen, že by žádné pohrůžky za šíření videí nepřišly.

Veleúspěšný herní vývojář Dan Vávra v rozhovoru pro Real Talk promluvil o vlivu sociálních médií na dnešní mládež. Mezi dospívajícími nejoblíbenější „youtubeři“ a instagramoví influenceři jsou podle Vávry socky a je mu z nich „na blití“. Jako příklad uvedl, že dnešní idoly mladé generace se živí tím, že internet zaplní selfíčky z kaváren a fotkami nových kabelek. „Tohle teďka žerou malý děti a budou z nich stejný debilové, to je docela smutný, ne?“ říká Vávra. Je pravda, že se na vkus mládeže nadávalo za každé generace, nebo jsme dnes opravdu ve stadiu, kdy mladé generaci chybí hodnoty, vzdělání i směr?

Historickou realitou je, že podle starší generace je většinou ta mladší horší. Na druhou stranu souhlasím s Danem Vávrou, že youtubeři a instagramoví infuenceři jsou z velké většiny jen odrazem úpadku naší kultury. A ano, lze souhlasit i s tím, že řada z nich jsou skutečně v určitém ohledu socky. Absenci jakéhokoliv umu a nadání lze nahradit řádnými dávkami narcismu a exhibicionismu. A bohužel mladší to zatím žerou. Buďme optimističtí a doufejme, že z toho vyrostou, jako ostatně většina z nás vyrostla z jiných výstřelků.

Psali jsme: Peszynski napadl Zdechovského: ,,Je jako ruský propagandista!“ Vy prasata, dostal odpověď „Zeman je vyhořelej, hledí smrti do chřtánu.“ ČT bude mít pořad o „pravdě a lži“. Tento muž napíše scénář Pokrytecká média. Publicista Vyoral má hrůzu, co by se dělo, kdyby pod vlakem skončil malý migrant Halino? ČT jde do boje s dezinformacemi. Za vaše peníze. Neuvěříte, jak

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Marek Korejs