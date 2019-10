Disidentka Chramostová? Vždyť spolupracovala s StB. Vyplouvají slova, která zastánce herečky pořádně nadzvednou

Rocker a někdejší předseda Alternativy pro Česko však vidí mezi Chramostovou a Gottem rozdíl. Gott je pro něj hudební legendou, zatímco Vlastu Chramostovou vnímá jako herečku, která krátce po nástupu komunistů k moci podepsala vázací akt komunistické státní bezpečnosti. I když později spolupráci přerušila, stala se disidentkou a jednou ze signatářek Charty 77, pročež jí komunisté zakázali hrát, podle Štěpánka to nic nemění na tom, že šlo o bývalou spolupracovnici s StB.

Rozdíl mezi Karlem Gottem a Vlastou Chramostovou ukazuje podle Štěpánka, jak zvláštní je hodnotový svět některých českých občanů. Rocker jmenovitě zmínil např. předsedu Ústavního soudu ČR Pavla Rychetského.

Štěpánek se na sociální síti Facebook zeptal, jestli se teď se státními poctami budou pohřbívat všichni bývalí komunisté. A prozradil, kde vidí jádro sporu o Chramostovou.

„A jsme u jádra věci. To je přesně důvod, proč tolik lidí nemá rádo osmašedesátníky. Ze všeho nejvíc milují sami sebe, pročež se už padesát let sami nad sebou dojímají. Leč ani to jim nestačí. Ještě se navzájem vyznamenávají, protežují a adorují. Naposledy Rychetský. Realita je ovšem taková, že na co sáhli, to zkazili. Ano, hodnotový svět ne některých, nýbrž zcela přesně definovatelných lidí je opravdu podivný. Zajímavé!“ vyjádřil svůj názor Štěpánek.

Ke Štěpánkovi se přidal i člen Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, manažer Vadim Petrov, který připomněl, že Chramostová s ďáblem v podobě StB spolupracovala. A vyčinil všem, kteří podle něj ještě dnes tohoto démona oživují.

„STB stejně jako Mefisto je démon zla a všichni ti, kteří po třiceti letech tohoto démona oživují, mu v jeho díle napomáhají. Nejsou to strážci morálky, jak se nás snaží přesvědčit, jsou to strážci živoucího odkazu této zločinecké organizace. Paradoxně mu nejvíce napomáhají právě ti, kteří se pasovali do nositelů té jediné pravdy a Mefisto – démon zla – StB nás s jejich pomocí ovládá ještě 30 let po své vlastní smrti,“ napsal Petrov na sociální síti Facebook.

autor: mp