Dítě si ve 12 letech samo vybere pohlaví. Matka je přeoperovaný muž, otec ani tak, ani tak?! Senátor Valenta volá po tradiční rodině

Senátor Ivo Valenta bije na poplach. Má za to, že tradiční hodnoty evropské společnosti i tradiční rodina se ocitly pod palbou a je třeba je hájit. Už kvůli našim dětem.

„Bohužel žijeme v době, kdy jsou hodnoty tradiční rodiny a stejně tak tradiční role pošlapávány. Rozhodně netvrdím, že by žena měla být doma u plotny a muž vydělávat na celou rodinu, ale stále je pro mne žena symbolem křehkosti a mateřství a muž opory a jistoty (i když to má samozřejmě každý nastaveno jinak). Rozhodně si nedokážu představit, že budeme žít ve světě, kde zavládne totální chaos. Představte si situaci, která je dnes již v některých zemích realitou (odkaz na obdobný článek jsem dříve sdílel na svých sociálních sítích), že dítěti rodiče nenechají napsat do rodného listu pohlaví a s tím, že si jej během let samo vybere, přičemž do té doby bude dítě jen osobou. Otcem je například žena, přeoperovaná na muže, matkou osoba ‚ani tak, ani jinak‘ a dárcem spermatu muž, z něhož je dnes žena, ale zatím neprošel operací, takže předávat genetický materiál ještě může,“ napsal senátor

Valenta má obavy, že přijde doba, a nebude to trvat dlouho, kdy bude moct každý být tím, čím si zamane. Na první pohled to vypadá lákavě, jenže to má háček. Kupříkladu v myslích malých dětí to může vyvolat značný zmatek. Osobně se proto staví velmi tvrdě proti těmto tendencím, i když za to často čelí velké kritice.

Pár slov poznamenal také k platové nerovnosti mezi muži a ženami. Osobně si myslí, že v soukromém sektoru tyto nerovnosti nenajdeme. Vychází přitom ze zkušeností u firem, které založil či spoluvlastní. Zdůraznil, že v těchto firmách je každý hodnocen podle svého výkonu, což znamená, že ženy mají mnohdy vyšší plat než muži a nacházejí se ve vedoucích pozicích.

„Platové rozdíly na základě pohlaví ale opravdu nemáme. Vždyť by byl každý zaměstnavatel sám proti sobě, a kvalitní zaměstnankyni by mu vyfoukla konkurence, která ji přeplatí. Navíc jsou dnes ženy v mnoha případech a z různých důvodů samoživitelky – pečují o děti a hradí náklady spojené s domácností – není tedy možné k nim přistupovat v otázce hodnocení jinak než k mužům.

Otázkou mezd ve státním sektoru, kde jsou převážně tabulkové mzdy, jsem se detailně nezabýval. Podle mého názoru však na stejných pozicích rozdíly mezi muži a ženami nejsou. A pokud se rozdíly vyskytují, pak mohou být způsobeny více faktory – například různým pracovním odvětvím, kdy některé ženy pracují v profesích, které jsou jinak hodnoceny (např. sociální služby apod.), případně si při nástupu do zaměstnání nevyjednají vyhovující platové podmínky, což může být způsobeno např. jejich nižším sebevědomím, případně schopnostmi, pracovním zařazením apod.

Kromě toho je zde přeci zákon, zákon, který za nerovné odměňování trestá, a sankce jsou opravdu vysoké. Pokud tedy někde k platové diskriminaci skutečně a prokazatelně dochází, žena se může (a měla by se) proti této situaci bránit,“ vyzval ženy člen horní komory Parlamentu ČR.

