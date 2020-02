Divné chování Babiše. To tak šel po ulici... Podivní lidé v jeho okolí, promluvil vyhozený ministr

reklama

Vladimír Kremlík, který byl v nedávné době kvůli zakázce na elektronické dálniční známky odvolán z Ministerstva dopravy, není podle svých slov na Andreje Babiše naštvaný. Serveru Forum24.cz však mimo jiné řekl, že měl někdy pocit, že Andrej Babiš jsou „dvě osoby“. Někdy byl prý vitální, v dobré náladě, až euforický. „Byly ale okamžiky, kdy jsem vnímal apatii, jako by mě vůbec nevnímal, jako by byl duchem nepřítomen. Nikdy jsem toto nedokázal pochopit, jako by šlo o dvě odlišné osobnosti,“ uvedl.

Podle Kremlíkových slov se mu po ministerstvu nestýská. „Mám nové projekty, které mě nesmírně baví. Zakládáme společný podnik s německou investiční skupinou a tomu věnuji svou veškerou energii. Několik měsíců na Ministerstvu dopravy byla pro mě nějaká životní etapa, za kterou jsem vděčný. Mám v sobě elementární pokoru. Vím, že jsem získal neocenitelné zkušenosti a kontakty, které se mi v dalších letech budou jako obyčejnému advokátovi určitě hodit. Nejsem zhrzený, smutný ani naštvaný,“ poznamenal s tím, že se současnou zkušeností, kterou má, by již nabídku na post ministra nepřijal.

JUDr. Vladimír Kremlík BPP



Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Své pak Kremlík řekl i k úplatku, který mu měl být nabídnut. „Potvrzuji, že došlo k incidentu. Nemohu o této věci hovořit v detailu, je předmětem probíhajícího šetření orgánů činných v trestním řízení. Nemohu vyloučit, že v těchto věcech se angažují i jiné státní orgány,“ sdělil a zároveň vyloučil, že by pátral na vlastní pěst s novináři či že čekal několik týdnů na to, zda učiní nějaké oznámení. „Ta komunikace byla průběžná,“ uvedl.

Když pak hovořil o svém odvolání, podotkl, že „u Babiše člověk nikdy neví“. Signály o svém konci měl podle svých slov ze zpravodajské komunity. „A to ve smyslu, že se chystá proti mojí osobě diskreditační akce ‚e-shop‘. Více nechci komentovat, věděl jsem to dopředu. Ty informace existují, jsou ve zpravodajské komunitě. To, co mi bylo předem sděleno, se následně skutečně stalo, i když se to potom asi někomu trochu vymklo z ruky. Více netřeba dodávat. Přijde čas, kdy podrobnosti budou zveřejněny, ale nikoli mnou. Myslím, že celá situace je zmapována konkrétní státní složkou. Přijde čas,“ uvedl.

„Víte, kdyby premiér postupoval u všech tak jako v mém případě, zbyl by možná ve vládě sám s Karlem Havlíčkem. A to by takto opravdu nešlo řídit stát. Přeháním, samozřejmě,“ dodal následně ještě.

Po odvolání z funkce se Kremlík s Babišem ještě setkal, vztah je podle jeho slov korektní. „Občas si ale pokládám otázku, zda pan Babiš ví, co se děje za jeho zády. Pana Babiše jsem upozornil na některé osoby v jeho nejbližším okolí, vycházel jsem ze zpráv bezpečnostních složek. Těsně před odvoláním jsem například navrhoval prověřit osobu v řídícím výboru Českých drah, u níž bylo podezření na napojení na konkrétního pražského lobbistu. A týkalo se to samozřejmě i dalších lidí. Pan Babiš chce výsledky, okamžitě. On si neláme hlavu s procesními postupy, jeho metody jsou veskrze invazivní. A já jako vystudovaný právník prostě určitý proces dodržovat musím,“ řekl.

Babiš je dle jeho slov občas jadrný, občas si také některé věci nepamatuje, jako by nikdy nezazněly. „On míval fotografickou paměť, pamatoval si detaily, které já nikdy do paměti nedám. Věděl jména, tváře, data, věděl, kde byl konkrétní text umístěn. Potkal někoho na ulici a pamatoval si hned, kde se viděli. Vždy mě to ohromovalo. V posledním období se toto postupně vytrácelo, aspoň z mého subjektivního pohledu. Byl jsem tím často znepokojen, neumím si to vysvětlit. Ale nebyl to jen můj dojem,“ uzavřel.

Psali jsme: A jsou na nás Rusové zvědaví? Tereza Spencerová popsala „srandu“ vztahů s Ruskem a tajnosti USA Tohle chcete platit? Křeček vytáhl, kam Šabatová dávala peníze Povinné kvóty jsou třeba. Zvažte přijetí sirotků, řekla v ČT komisařka EU. A co když nechceme? Německo: 9 mrtvých. Prý Kurdů. Motiv? Neznámý

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.