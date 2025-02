Divoké hlasování v OSN o Ukrajině. USA odmítly vlastní rezoluci, „vylepšenou“ Evropany

První rezoluci, kterou předložila Ukrajina s evropskou podporou, přijalo shromáždění velmi výraznou většinou. Podpořilo ji celkem 143 států, proti bylo pouze pět zemí: Rusko, Bělorusko, Severní Korea, Nikaragua a Sýrie. Tato rezoluce jasně odsoudila ruskou anexi čtyř ukrajinských regionů a důrazně vyzvala Rusko k okamžitému stažení svých jednotek z ukrajinského území, čímž potvrdila závazek OSN k územní celistvosti Ukrajiny. Čína a Indie se podle dostupných informací zdržely hlasování, což odpovídá jejich obvyklému přístupu k této otázce.

Valné shromáždění, které má 193 členských zemí, hlasovalo o dvou konkurenčních návrzích rezolucí – jedné předložené Washingtonem a druhé, která byla připravena Ukrajinou a evropskými státy – při příležitosti třetího výročí ruské invaze do sousední země.

Při pondělním hlasování ve Valném shromáždění OSN dosáhla Ukrajina dílčího diplomatického vítězství, když byla přijata její rezoluce předložená ve spolupráci s evropskými zeměmi. Jednalo se o klasický typ „ukrajinské rezoluce“, který se ve Valném shromáždění schvaluje pravidelně každý rok od začátku ruské invaze. Tento návrh jasně požadoval okamžité stažení všech ruských sil z ukrajinského území.

Tentokrát však Ukrajina získala menší podporu. Zatímco běžně tyto rezoluce podporovalo až 140 ze 193 členských států OSN, letos jich bylo pouze 93, mezi nimi bylo i Česko a Ukrajina. Proti rezoluci hlasovalo 18 zemí, mezi nimi překvapivě Spojené státy společně s Ruskem, Izraelem, Maďarskem. Celkem 65 států se zdrželo hlasování včetně Číny nebo Indie, které se tradičně k těmto rezolucím stavějí zdrženlivě.

