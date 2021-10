Dnes jste nějaký nervózní, pane Rakušane. Co, likvidace? Ne, ne, ne! Debata za Středočeský kraj se zvrtla. Witowská zasahovala až u diskutujících

reklama

Za ČSSD přijal pozvání Jan Hamáček. Koalici SPOLU zastupoval Jan Skopeček. Hnutí SPD reprezentoval Radek Rozvoral. Za Přísahu dorazil Libor Žofka. Piráty a STAN reprezentoval Vít Rakušan. Hnutí ANO vyslalo Karla Havlíčka. A za KSČM byl ve studiu Stanislav Grospič.

Epidemická situace v Česku, co se týče covidu-19, se výrazně zhoršila. Co na to říkají jednotliví kandidáti? „Zcela jsme pandemii nepřekonali. Měli bychom být velice opatrní, dodržovat hygienické návyky. Velkou úlohu by měla sehrávat vláda, co se týče osvěty ohledně očkování,“ zmínil Grospič.

„Jediným lékem proti covidu-19 je očkování. Pokud se někdo nenechal očkovat, poprosil bych ho, aby to zvážil a nechal se naočkovat,“ podotkl Hamáček a následně se rozhovořil o tom, že je nutné udržet robustní veřejný systém zdravotnictví. Moderátorka Witowská ho však přerušila, že na privatizaci nemocnic se neptala. Havlíček pak odmítl Grospičova slova, jenž uvedl, že se opakuje scénář z loňského roku. Poukázal na naprosto odlišná čísla hospitalizovaných.

„Ta situace je nesrovnatelně lepší než minulé září,“ souhlasil s Havlíčkem Rakušan. Podle něj je však nutné vyslat vzkaz veřejnosti, že pandemie ještě není u konce. Poukázal také na to, že proočkovanost stoupá velmi pomalu.

„Počet nakažených není počet nemocných. Je potřeba hlídat počet hospitalizovaných,“ je v klidu také Rozvoral. Opatrnost je namístě podle Skopečka. „Nesmí ale přerůst v hysterii,“ domnívá se a zdůraznil, že nehrozí žádný lockdown. „Připadá mi, že vláda si dala prázdniny s osvětou a s kampaní. Není vidět žádná masivní kampaň v médiích. Mobilní týmy by měly objíždět pohraničí,“ kritizoval následně vládu Žofka.

Hamáček i Havlíček vyloučili, že by mohl být plošný lockdown. „Je možné se připravit pouze na režimová opatření,“ zmínil Havlíček. Rakušan, Rozvoral i Grospič k tomu dodali, že věří, že žádný lockdown nebude, ale nevěří této vládě.

Obavy lidí

Obyvatelé České republiky mají podle průzkumu v současné době největší obavy z šíření dezinformací, růstu cen potravin, rostoucího napětí ve společnosti a z globální změny klimatu. Nejčastěji je zmiňována migrace následovaná růstem cen.

„První podmínkou je dezinformace nešířit. Čímž se dnešní vládní činitelé rozhodně neřídí,“ sdělil, jaký je plán v otázce dezinformací, Rakušan. „Řeknu zcela konkrétně. Pokud šíří článek z Parlamentních listů, který má autora, který neexistuje, není dohledatelný nikde na Google a podobně, pan premiér pod to píše: to si přečtěte, a vykládá o tom, že jsem chtěl někdy ve svém životě zvát migranty do středních Čech, zcela mimo kontext. Vy jste vzali dezinformaci, hnutí ANO, jako jeden z prostředků této kampaně. Bylo to namířeno především vůči nám. Samozřejmě, cítili jste nás jako velkého soupeře, my jsme se s tím nějakým způsobem vyrovnali, ale my tohle neděláme. My jsme vůči vám ostří, ale nelžeme o vás,“ rozjel se Rakušan. Důležitá jsou podle něj i systémová opatření.

Obvinění z šíření dezinformací odmítl Havlíček. „To, že říkáme, že PirátoSTAN chce zvát migranty, je čistě proto, že odkazujeme na fotku pana předsedy Bartoše, který stojí s rouškou před vlajkou Antify. Pan Rakušan nás nekompromisně před měsícem obvinil z toho, že špehujeme a že to nepochybně budeme my... Nic jste nepodložil, pouze jste to vystřelil. Nestalo se od té doby nic. Absolutní dezinformace. A teď bych mohl pokračovat, jak se dezinformuje...“ pokračoval Havlíček a Rakušan mu skákal do řeči. „Dnes jste nějaký nervózní, pane Rakušane, vždy jste takovej jistej,“ poznamenal Havlíček, Rakušan však kontroval, že jen chce upozornit na to, že Havlíček lže.

Hamáček se následně dostal do sporu s Žofkou z Přísahy, a to kvůli údajné dezinformaci, která je vypouštěna Šlachtovým hnutím o ČSSD. „Viděl jsem tiskovou konferenci pana plukovníka Šlachty, který obvinil hnutí ANO, SPD a ČSSD a jakousi mafii z toho, že chystáme likvidaci pana plukovníka Šlachty. Tak já bych chtěl slyšet konkrétní důkazy, jak si sociální demokracie objednala likvidaci pana plukovníka Šlachty, nebo se nám tady okamžitě omluvte,“ rozčílil se Hamáček. „Jako myslíte fyzickou likvidaci?“ ptal se Žofka.

Karel Havlíček (ANO). Reprofoto: ČT24

„Tady není nic řečeno o fyzické likvidaci. Ne, ne, ne,“ řekl Žofka. „Já vím, že vám padají preference, že se tam asi nedostanete, ale jenom řekněte...“ začal Hamáček, načež Witowská kontrovala: „No, pane Hamáčku, to se zamyslete i nad sebou, když tohle říkáte Přísaze.“ Hamáček však uvedl, že potenciál ČSSD je kolem 10 procent. A dál útočil na Žofku. Ten nevěděl, o čem je řeč, až se jej zastal Skopeček. „Necvičte tady pana kolegu,“ poznamenal. „To se musíte zeptat Roberta Šlachty,“ odvětil pak Žofka a snažil se přečíst zprávu serveru Seznam Zprávy, Hamáček však útočil dál, že jen koktá. Moderátorka pak požádala, ať oba muži spor ukončí.

Demokratický právní stát

„SPD žádá opravdovou demokracii, což vlastně znamená systém, kde budou opravdu vládnout lidé. Samozřejmě, že v Ústavě máme, že veškerá moc vychází z lidu,“ míní Rozvoral, ale na otázku, zda máme v současné době „neopravdovou demokracii“, odvětil: „No. Máme parlamentní demokracii, že to je i parlamentní oligarchie, vládnou politici, ale nejsou občany kontrolováni,“ zmínil Rozvoral a hovořil o odvolatelnosti politiků. „My chceme pouze jednokomorový parlament. Senát k ničemu nepotřebujeme. Chceme, aby v parlamentu bylo pouze 81 poslanců, aby každý bývalý okres měl svého zákonodárce. A odvolatelnost by byla možná pouze rok po volbách a nesměla by být dřív, než skončí poslanecký mandát – a občané by mohli odvolat politika pouze větším počtem hlasů, než by ten politik byl zvolen,“ vysvětlil Rozvoral, že hlasování o odvolání by vyvolali občané na základě referenda. Lidé by si podle něj referendum vyhlásili sami, což rozesmálo moderátorku Witowskou.

Jan Hamáček (ČSSD). Reprofoto: ČT24

K zajímavé přestřelce pak došlo ve chvíli, kdy se Witowská zeptala na deficity současné demokracie Žofky. „Tak deficity má hlavně v tom, kdo nám vlastní média. Když to vezmu z tohoto hlediska, tak média nám vlastní Andrej Babiš, Marek Dospiva, pan Křetínský, Bakala, Zach, Valenta, PPF, které vlastní Novu. Vážení přátelé, tak svoboda, jde o to, jak je podávána lidem a jestli ta média jsou svobodná,“ sdělil Žofka, jenž následně nebyl však schopen odpovědět na to, kdo by média měl vlastnit. „Rozhodně ale ne byznysmeni, kteří mají svoje zájmy,“ podotkl. „Média jsou ale byznys,“ sdělila Witowská. Když se pak od ostatních politiků začalo ozývat slovo „vyvlastňování“, Žofka se bránil, že by je nevyvlastňoval. „Toto ale není hlavní byznys těchto byznysmenů, tím jsou jiné aktivity. A těmi médii oni ovlivňují...“ pokračoval Žofka, že tady dochází k ovlivňování lidí a k manipulaci.

„Nestačím se divit. To, co jsem tady teď slyšel, tak to mi připadalo, jak když ten Jakeš někdy před 30 lety mluvil o té Zagorové, co má a co nemá. To, kdo vlastní média, jaká korporace, jaká společnost... Právě o tom je ta svoboda, o tom je ta demokracie, že někdo investuje do médií a buď na tom vydělá, nebo na tom prodělá. Přesně jste popřel to...“ oponoval Havlíček. Žofka však namítl, že ho špatně pochopili a že mu jde zejména o nezávislost médií.

Při následné přestřelce o tom, co ČSSD dokázala či nedokázala ve vládě, do níž se dostali Skopeček s Hamáčkem, se snažila prosadit Witowská, aby mohla diskuse pokračovat dál. To se jí však podařilo až tehdy, když došla přímo k diskutujícím mužům a požádala je, aby mlčeli a dali slovo dalším. V dosti napjatém duchu se ale pak nesla i další diskuse, mimo jiné o důchodové reformě.

