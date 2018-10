Dnes už se proti liberálním novotám bojí jít i vědci, prozrazuje politolog Tomský. Na Piťhovi mohli všichni vidět, jak dopadnou neposlušní

Kázání duchovního Petra Piťhy o rizicích Istanbulské úmluvy podle Tomského potvrdilo jednu věc. Když si dovolíte vyslovit konzervativní názor, od části veřejnosti čelíte mediálnímu kamenování.

„Už několik desetiletí vzrůstá v západním světě úsilí kriminalizovat konzervativní názory, začínáme se pomalu podobat Číně, jež zavádí bodový systém a postih (kupříkladu zamítnutí výjezdní doložky na cestu do ciziny) za špatný náhled na svět. Na humanitních západních univerzitách se běžně svoboda projevu považuje za nepřípustný buržoazní přežitek podvracející pokrok,“ varoval Tomský v komentáři uveřejněném na serveru Neviditelný pes.

Stačí se podívat na to, jak Česká ženská lobby zareagovala na již zmíněné kázání Petra Piťhy. Lobby podala na kněze trestní oznámení pro šíření poplašné zprávy. Tomský považuje počínání dam za nesmyslné.

Mimo jiné i proto, že feministky v rámci své genderové ideologie bojují s neexistujícími problémy. „Genderismus totiž nadále bojuje z neexistujícím patriarchátem a jako každá budovatelská ideologie se opírá o pseudovědu. Považuje sexuální rozdíly mezi pohlavím za zanedbatelné, odlišnost za pouhou společenskou typizací (konstrukci),“ pokračoval Tomský.

V průběhu desítek tisíc let se přitom ukázalo, že rozdíly mezi pohlavími jsou biologicky dané, nejde jen o společenský konstrukt. Muži byli odpradávna lovci, zatímco ženy se staraly o domácí krb. Toto rozdělení do značné míry vymizelo. Ženy mají možnost vykonávat tatáž povolání jak muži. Pracují v továrnách, ve zdravotnictví, jako řidičky kamionu a dokonce i v armádě. To je důvod, proč má Tomský za to, že boj dnešních feministek už je v zásadě zbytečný. To však nic nemění na tom, že mezi muži a ženami skutečně existují biologické rozdíly.

„Z obavy před postihem politické korektnosti mlčí často i vědci. Zvláště neurologové by se měli k odlišným vlastnostem maskulinního a femininního mozku častěji vyjadřovat. S občanskými právy, natož schopností obou pohlaví vykonávat stejně kvalitně téměř všechna povolání, to nemá nic společného, ideologie libovolné sexuální orientace zato ohrožuje rodinu i plodnost, neboť je to právě onen napadaný přirozený ‚stereotyp‘, jenž modeluje výchovu k manželství i rodičovství. Role otce jako otce a matky jako matky jsou nezastupitelné i v nepatriarchální společnosti,“ zdůraznil Tomský.

autor: mp