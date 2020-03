Dnes vidíte, jak je ČT důležitá, řekl si ředitel Dvořák o zvýšení poplatků. Erik Best se neudržel

reklama

Koaliční vláda ANO a ČSSD nijak nezastírá, že se česká ekonomika řítí do značných problémů. Kvůli koronavirové pandemii. Především zaměstnancům z oblasti turismu hrozí, že přijdou o práci. Generální ředitel ČT Petr Dvořák přesto uvažuje o navýšení koncesionářských poplatků, z nichž veřejnoprávní televize žije. Koncesionářský poplatek, který dnes činí 135 korun se od roku 2008 nezvyšoval. Jenže náklady na výrobu pořadů mezitím významně vzrostly.

„Kdybych si mohl říct, co bychom potřebovali, tak bych zvýšil koncesionářský poplatek o patnáct korun, na 150 korun. To dělá pět korun za den a za to poskytujeme službu, která je skvělá. Navýšení by mohlo být jen dočasně, například do roku 2022 nebo 2024, a mohl by se hledat i jiný, modernější systém financování. Do konce roku 2024 bychom se měli dohodnout i na obsahu veřejné služby, jakou do budoucna poskytovat, jakými kanály ji šířit a za jakou cenu. Mohli bychom se víc pohybovat na internetu, na sociálních médiích a případně i na jiných distribučních kanálech, které dnes ještě neznáme,“ uvedl Dvořák v rozhovoru pro Hospodářské noviny.

Pražský novinář amerického původu Erik Best se neudržel a vypustil sarkastickou poznámku. „Podniky krachují, domácnosti zoufají a Dvořák chce zvýšit koncesionářský poplatek o 11 %.Ten umí správně odhadnout náladu ve společnosti, že?“ položil si na sociální síti Facebook otázku Best.

Proti tomuto poplatku staví Dvořák na druhou misku vah skutečnost, že především v časech krize hraje Česká televize zásadní roli coby zdroj informací.

„Význam veřejnoprávní televize se ukazuje vždy, když se společnost dostává do nějaké krize. Ať už jsou to přírodní pohromy, nebo to, co je teď. ČT se dokáže mobilizovat rychle a díky vysoké kvalitě se stáváme hlavním zdrojem informací, ke kterému se lidé obrací. Myslím si, že ten tlak na nás loni možná vznikal i proto, že se dlouho, naštěstí, nic zásadního nedělo. A to dalo šanci všem nepřátelům, kteří se o nás otírali, zpochybňovat řadu detailů, protože celkový význam veřejné služby nebyl tak jasně vidět. Teď když vidí, co děláme a jak pomáháme, jsou zticha, protože by to nebylo populární,“ podotkl Dvořák.

ČT24 v těchto dnech patří k nejsledovanějším kanálům. V některých dnech je dokonce vůbec nejsledovanějším kanálem. To podle šéfa veřejnoprávní televize dokládá, že ČT plní veřejnoprávní službu uloženou jí zákonem a lidé to oceňují právě tím, že ČT24 sledují. Uznal však, že se nikdy nepodaří uspokojit všechny diváky, takže kritické názory se budou ozývat vždy.

