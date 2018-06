Dnes vládne politika „po nás potopa“. Vždyť prezident klidně pracuje pro Rusko proti vlastní zemi, říká Miroslav Kalousek

Miroslav Kalousek k rýsující se vládě ANO s ČSSD opírající se o podporu komunistů pravil: „Po půl roce parlamentní praxe není pochyb o tom, že se bude jednat o vládu ANO, KSČM a SPD, a teď se jenom rozhoduje, zda u toho bude k jednorázovému použití sociální demokracie, nebo nebude,“ uvedl s tím, že tak to funguje už půl roku a je to je jeden z důvodů, proč nemůže mít jejich důvěru.

Velké výhrady má Kalousek také k tomu, že tato vláda se podle něj nebude chovat zopodvědně ke státnímu rozpočtu. „Není pochyb, že to bude vláda rozpočtově neodpovědná, protože i v době mimořádného růstu plánuje deficity nejen na příští rok, ale i na další dva roky,“ pro což podle jeho názoru zkrátka není ospravedlnění. „Je to politika po nás potopa,“ dodal.

Také to bude vláda, která bude hospodářskou politikou nahrávat velkým proti malým, která bude nutit malé firmy, aby dotovaly velké, míní Kalousek. „To je naprosto v protismyslu jakékoliv hospodářské politiky vlády. A na příkladu církevních restitucí dokonce vidíme, že to je vláda, která si nebude dělat žádné starosti s principy právního státu,“ připomněl.

„Tam, kde ale bude vláda chtít naše partnery utvrdit o spolehlivosti, co se týče rozvíjení našich spojeneckých závazků, tam bez ohledu na to, co si o vládě budeme myslet, to vždycky podpoříme,“ odpověděl na otázku, zda pomůžou vládě příště, až bude vláda potřebovat například schválit zahraniční mise.

Ing. Miroslav Kalousek TOP 09



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Komunisté v diskusích o misích často zdůrazňovali, že je potřeba rozlišovat, kde pomáháme spojencům k dobré věci, a kde ne. Podle Kalouska argumentují tím, že je pro ně legitimní jen to, co má mandát Rady bezpečnosti OSN. „Všichni víme, že v radě má právo veta Rusko nebo Čína. Tím říkají, že chtějí souhlasit jenom s tím, s čím bude souhlasit Rusko,“ řekl s tím, že naším opravdovým spojencem je NATO a my jsme v situaci, kdy Rusko je pro nás jednou z velkých bezpečnostních hrozeb a rizik.

Původní zdroj ZDE

Nezapomněl připomenout, že na dobrých vztazích s Ruskem nám sice záleží, ale platí, že je to pro nás hrozba. „Zatímco pan prezident Zeman naše spojence znejisťuje a věrně slouží někomu, kdo je pro nás hrozba. V rámci akce novičok nikdo nepochybuje o tom, že pan prezident rád a věrně posloužil ruské propagandě proti zájmům našich spojenců a vlastní země,“ uzavřel Kalousek.

Psali jsme: Kalousek (TOP 09): Ukázka pomluv, které o mně Babišovo estébácké komando šíří Kalousek (TOP 09): Je v ANO někdo, kdo se ohradí? Kalousek (TOP 09): Tak vida, můžu i za kůrovce... „Pane premiére, nechápu, kde berete tu drzost a zpupnost!“ Babiš vtipkoval ve Sněmovně a Kalousek se rozpálil do běla

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: nab