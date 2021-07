Do Tuniska není zákaz, jen důrazné doporučení nejezdit. Ministerstvo žehlí sporné rozhodnutí

Ministr zahraničí Adam Vojtěch (za ANO) žehlí zmatky, které vyvolal svým úterním prohlášením, ve kterém se zakazovalo vycestování do několika zemí včetně v létě turisticky exponovaného Tuniska. Ačkoliv se v prohlášení ministerstva objevilo spojení zákaz vstupu, podle Vojtěcha se jedná jen o důrazné doporučení. Zákaz by podle některých ústavních právníků stejně byl protiústavní.

Ministerstvo zdravotnictví v úterý vydalo zákaz vycestování mimo jiné do Tuniska, což přidělalo velké starosti až 20 tisícům Čechů, kteří se do země o prázdninách chtěli vydat. V prohlášení stálo, že se „nařizuje všem občanům ČR zákaz vstupu do zemí s extrémním rizikem nákazy onemocnění covid-19“. Mezi zakázané země patřilo, kromě Ruska nebo Indie, právě také Tunisko. Cestovat do zmíněných zemí mohli pouze lidé s výjimkou Ministerstva zahraničí.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch však po několika dnech uvedl, že se nejednalo o zákaz, ale o „velmi výrazné varování, aby tam lidé nejezdili“. Toto vysvětlení použil i premiér Andrej Babiš, podle nějž vláda nic nezakazuje, ale jen doporučuje. „Říkáme lidem, ať do Tuniska nejezdí. Situace je tam špatná. Pokud už jste na místě, tak se zkuste vyvarovat kontaktů,“ řekl Babiš podle informací serveru Novinky.cz.

Podle právníků by zákaz cestování do konkrétní země stejně byl protiústavní. „Opatření by byla nezákonná a protiústavní, není tam uveden základní důvod pro jejich vydávání ani pro omezování práv,“ má jasno advokát Adam Černý, který už před rokem u soudu napadl některá vládní opatření při první koronavirové vlně.

„Mám za to, že to je nezákonné. Opatření mají chránit české území před šířením epidemie, ale zákaz vycestovat do ciziny sám o sobě není schopen tento účel naplnit,“ přitakal ústavní právník Jan Wintr, podle něhož je lepší než zákazy nastavit podmínky při návratu. „Je to mírnější a na účel, tedy ochranu před epidemií, lépe zacílené než prostě zakázat vyjet,“ řekl k povinným testům nebo karanténě.

