Do kauzy ruského vměšování do amerických prezidentských voleb promluvila těžká váha: Vím, kdo a proč to udělal!

Do kauzy hackerských útoků na centrálu Demokratické strany a údajného zasahování do prezidentských voleb v USA promluvil známý počítačový pirát a hacker Kim DotCom. V neděli 18. února totiž sebevědomě na sociální síti Twitter oznámil, že ví, kdo a proč podnikl hackerský útok na centrálu Demokratické strany, a vynesl ven interní e-mailovou komunikaci tehdejší kandidátky na prezidentku Spojených států Hillary Clintonové. Uživatelům Twitteru DotCom prozradil, i kolik váží. Kauza údajných ruských zásahů do amerických prezidentských voleb přitom hýbe americkou mediální scénou již od samotného vítězství Donalda Trumpa.

„Vím, kdo to udělal, a vím proč,“ oznámil DotCom na Twitteru. Známý počítačový pirát a kontroverzní podnikatel se následně opřel do současného vyšetřovatele kauzy ruského vměšování do amerických prezidentských voleb a dřívějšího ředitele FBI Roberta Muellera. Muellera podle DotComa jeho svědectví totiž vůbec nezajímá. „Moji právníci mu psali dvakrát. Ani jednou neodpověděl,“ komentoval vyšetřovatele známý hacker. „360 liber,“ dodal vzápětí tajemně, čímž s nejvyšší pravděpodobností odkazoval na to, kolik on sám váží.

Právě slova o 360 librách čili v přepočtu 163 kilogramech, by teoreticky mohla vést k nejrůznějším spekulacím. S velkou pravděpodobností totiž oním číslem Kim DotCom odkazoval na svou vlastní tělesnou hmotnost a zároveň žoviálně reagoval na tweet, kterým se ke kauze údajných hackerských zásahů do amerických voleb nedávno vyjádřil americký prezident Donald Trump. Ten totiž hovořil o hypotetickém, nadaném, geniálním hackerovi vážícím 400 liber (181 kilogramů), který by eventuálně mohl americké volby svým zásahem ovlivnit.

V příspěvku na Twitteru totiž pán Bílého domu vysvětlil, že nikdy neřekl, že se „Rusko do voleb nevměšovalo“. „Řekl jsem, že to mohlo být Rusko nebo Čína nebo nějaká jiná země či skupina, nebo také genius vážící 400 liber, který sedí na posteli a hraje si s počítačem,“ napsal v něm Trump.

Jenže v souvislosti s únikem dat z centrály demokratů přišel DotCom s provokativním tvrzením. „Ujišťuji vás, že útok na centrálu Demokratické strany nebyl ani náhodou hackerský útok. Jednalo se o člověka zevnitř, vybaveného USB nosičem. Vím to, protože vím, kdo a proč to udělal,“ napsal doslova Kim DotCom. Informace měl tedy podle něj vynést takzvaný insider.

Čtyřiačtyřicetiletý Kim DotCom je německo-finský internetový podnikatel. V Německu proslul během 90. let minulého století jako údajný hacker a byznysmen, přičemž byl odsouzen za několik trestných činů.V roce 1994 dostal podmínku za podvod a špionáž dat. Další podmíněný trest dostal v roce 2003 za zneužití důvěrných informací a zpronevěru.

Kim DotCom později proslul jako zakladatel cloudové služby Megaupload (obdoba Rapidshare). Po zrušení Megauploadu kvůli sdílení obsahu chráněného autorskými právy (stejný osud potkal i konkurenční Rapidshare) Kim DotCom založil nástupnickou službu zvanou Mega. V roce 2012 byl zatčen na Novém Zélandu v souvislosti s americkým obviněním za porušení autorských práv na stránkách Megaupload. DotCom měl způsobit poškozeným škodu ve výši 500 milionů dolarů. DotCom obvinění odmítá a důrazně bojuje proti svému vydání do Spojených států amerických.

