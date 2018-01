Do vlády nechceme, jednáme pouze o podpoře jejího vzniku, ujišťoval v ČT Dolejš

Místopředseda KSČM hned na začátku uvedl, že nemají ambici pomáhat Andreji Babišovi, ale mají především ambici realizovat volební výsledek. „Chceme odblokovat situaci a jednáme. Jednat se zkrátka musí,“ stojí si za svým.

Zcela jasno v tom, jaký typ tolerance by si KSČM dokázala představit, podle Dolejše ještě nemá. Rozhodující prý bude to, co se ve výsledku vyjedná. V prvním pokusu to dopadlo tak, že KSČM hlasovala proti. Nyní Dolejš věří, že už se něco vyjednat podaří. „Pak stranickým orgánům předložíme, co jsme vyjednali, a ty řeknou ano, či ne. Jde o to, jestli bude podpora vzniku vlády, o nic víc nejde, my do vlády nechceme,“ upřesnil Dolejš s tím, že početně by jim to pouze s hnutím ANO nevycházelo.

Při druhém pokusu o sestavení vlády bude prezident Miloš Zeman po současném premiérovi Andreji Babišovi požadovat předem alespoň 101 podpisů poslanců, kteří jeho kabinet podpoří. Za určitých okolností by jich více než desítku mohl získat právě od KSČM. „My jsme řekli, že až je bude shánět, za určitých podmínek může na jeho hromádku přibýt těch našich patnáct hlasů,“ dodal.

Je téměř jisté, že nastanou situace, ve kterých se vláda Andreje Babiše podpory od komunistů nedočká. „Po přečtení prvního návrhu programového prohlášení ANO tam byly věci, které se nám nelíbily, a pochybuji, že budou odstraněny. Mluvím především o zahraniční politice. Nenašli jsme společnou řeč, pokud jde o naše vojenské zahraniční mise a členství v NATO,“ upřesnil.

„Nedovedu si dost dobře představit, že bychom bok boku podporovali Andreje Babiše s panem Fialou a ODS, to je asi jasné,“ řekl. Zatím to prý vypadá tak, že spektrum politických stran, které by mohly vznik vlády podpořit, se spíše zužuje. Podle Dolejše se může stát, že subjekty začnou zvedat laťku svých požadavků, a dopadne to tak, že kdo chce moc, nemívá nic.

„Nechceme Babiše kádrovat, s kým má jednat, ale známe některé požadavky sociálních demokratů a Babiš dostal asi třicet bodů od SPD. Pokud by tyto body měly být předmětem nějakého průniku, tak to budeme poměřovat s našimi programovými východisky,“ řekl Dolejš, který prý předpokládá, že u ČSSD by to drhnout nemělo, co se týká SPD, tak u nich v obecné rovině také ledacos vítají. „Jinak bychom si s SPD moc nenotovali, dají se totiž zařadit do strany krajně pravicové s xenofobním zaměřením,“ zdůraznil s tím, že KSČM je nezpochybnitelná levice.

Trestní stíhání premiéra považuje Dolejš jako překážku, ale ctí presumpci neviny. „Na člověka, který není odsouzen, je do doby rozhodnutí soudu pohlíženo jako na nevinného. Je pravda, že stíhání v takové kauze je mrak nad dotyčným člověkem a takový politik může mít nabouranou důvěru občanů,“ řekl a dodal, že věří, že se chce sám Babiš očistit.

Premiérovo stíhání za podezření z podvodu by však ve vztahu k EU a k evropským rozpočtům mohlo vést k tomu, že na vládu jako celek bude nahlíženo jako na nedůvěryhodnou. „Nečiní nám to radost, bylo by fajn, kdybychom si mohli vybírat. Pochybuji ale, že teď bychom byli úspěšní, kdybychom členy ANO přemlouvali, ať hodí přes palubu svého velitele a vůdce,“ uzavřel s tím, že ještě neproběhl ani akt na pověření a jmenování.

