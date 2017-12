Do vyostřených vztahů USA a KLDR se chce vložit Rusko

25.12.2017 11:25

Do vyostřených vztahů mezi USA a KLDR je připravena zasáhnout Moskva. Jakýmkoliv způsobem chce usnadnit přímé jednání mezi oběma zeměmi. Uvedl to dle ČTK ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov v rozhovoru s agenturou RIA Novosti. Lavrov obě strany vyzývá nepodnikat žádné kroky, které by situaci dál zhoršily.