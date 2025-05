Velký plán pro levné bydlení a potraviny. Konečná zamete se spekulanty

Stačilo! mělo v úterý tiskovou konferenci na téma „nedostupné bydlení a drahé potraviny“. Mimo jiné zaznělo, že bydlení patří v naší zemi v přepočtu na paritu kupní síly mezi nejdražší v Evropě. Jak si to vysvětlit?

Dovolím si začít příkladem ze sportu, kterému u nás rozumí skoro všichni. Máte vždy dvě družstva, kdy každé chce vyhrát a pak je tam rozhodčí, který dohlíží, aby se hrálo podle daných pravidel. V otázce bydlení jsou tady ti, kdo bydlení nabízí (developeři, nájemci, poskytovatelé hypoték a úvěrů) a pak ti, kdo chtějí bydlet. A pak je tady stát, který tvoří legislativu a dohlíží na její dodržování. Zájem jedné strany je na bydlení co nejvíce vydělat a maximalizovat své zisky. A když k tomu přidáte nefunkční služby státu, nepovedenou digitalizaci, dobu stavebního řízení a čekání na vydání stavebního povolení, rozprodaný bytový fond… Růst cen nemovitostí je zcela odtržený od růstu reálných mezd. A bohužel se tady hraje „přesilovka“ proti lidem, kteří chtějí bydlet. Domácnosti musí vynakládat přes 25 % nákladů na bydlení a energie s tím spojené. Je to bohužel jedno z předních míst v Evropě. A pokud budeme porovnávat bydlení ve větších městech a v menších obcích, náklady na bydlení ve městech se ještě zvyšuje. A to díky spekulativním nákupům bytů používaných pro účely airbnb nebo krátkodobého ubytování. Vysvětlení je z našeho pohledu jasné. Až se stát začne chovat férově ke svým občanům, tak můžeme očekávat i změnu podmínek. A proto budeme usilovat o silné zastoupení Stačilo! v Parlamentu. Anketa Bude-li vládu sestavovat hnutí ANO, kterého partnera v ní chcete vidět nejvíce? SPD a spol. 57% STAČILO! 32% Motoristé sobě 6% ODS 0% STAN 2% SOCDEM 0% Nechci, aby vládu sestavovalo ANO! 3% hlasovalo: 4056 lidí

Kdo může za drahé potraviny a má nebo nemá stát nějaké „páky“, aby s tím něco udělal?

Jako červená niť se celou ekonomikou proplétá vstupní cena energii. A zemědělství a zpracování potravin je na energiích velmi závislé. Dalším důvodem vysokých cen jsou i dovozy ze zahraničí. Co nás bolí nejvíc je, když vidíme, jak se od nás vyváží suroviny a zpět se dováží hotové produkty, kde je již zcela jiná marže a přidaná hodnota. A to, že se zboží prodává prostřednictvím nadnárodních řetězců a zisky se pak prostřednictvím „optimalizace“ vyvádí z naší ekonomiky do zahraničí, je bohužel realita, která dopadá na většinu našich spotřebitelů.

A jaký recept na zlevnění potravin má Stačilo?

Změnu přístupu v otázce soběstačnosti. Podporovat domácí produkci, která tak sníží závislost na dovozech. Podporou domácích zemědělců. Zvýšit podporu zpracovatelských kapacit na domácí půdě. Pro zlepšení situace by bylo vhodné kromě podpory domácí produkce zavézt nulové sazby DPH na základní potraviny vyrobené z českých surovin a zpracované v České republice. Konkrétně by šlo například o chléb, mléko, vejce, zeleninu, maso, tvaroh, mouku nebo brambory – tedy potraviny, které tvoří základ běžného nákupu každé domácnosti.

Podívejme se i na zmíněné bydlení. Na tiskovce zaznělo, že Stačilo! má 7 kroků, které otevřou dveře k dostupnému bydlení. Můžete je zde prosím uvést?

K těm základním krokům patří založení státního stavebního holdingu, který bude byty přímo stavět, zdanění spekulantů, zřízení veřejného registru obecních bytů či navýšení státní podpory stavebního spoření. Jde o postupy, které již v zahraničí fungují. A mohu veřejnost uklidnit, že za spekulanty nebudou považováni lidé, kteří např. zdědili byty nebo nemovitosti po svých příbuzných a připravují je, že v nich v budoucnu budou např. bydlet jejich děti. To je právě ta skupina, která přistupuje zodpovědně k zajištění stabilních bytových podmínek pro nastupující generaci. A která si tak zasluhuje uznání a podporu. Anketa Bude na Ukrajině koncem roku 2025 mír? Bude 15% Nebude 78% Nevím / Je mi to jedno 7% hlasovalo: 2364 lidí

Když jsme u těch cen, ve svém pořadu Bočko jste rozebrala i ceny elektřiny u nás. Jak jsme na tom tedy ve srovnání s ostatními státy EU a kdo za to může?

Cena elektřiny pro domácnosti v České republice byla v druhém pololetí loňského roku opět nejvyšší v celé Evropské unii. A to tak, že výrazně. Vyplývá to z nově zveřejněných dat Eurostatu, který do ceny za elektřinu připočítává také kupní sílu. Česko navíc zaznamenalo druhý nejvyšší nárůst cen elektřiny, meziročně o 11,8 procenta. Více elektřina zdražila jen v Portugalsku. Největší pokles cen přitom zaznamenalo sousední Rakousko, meziročně o 18,8 procenta. Drahá elektřina tak minulý týden byla znovu velkým mediálním tématem a energetičtí experti se předháněli ve svých vysvětleních. Shodují se ale v jednom – nemůže za to neviditelná ruka trhu, ale vláda. Česká elektřina pro domácnosti je totiž v unijním srovnání nadprůměrně zatížena odvody státu. Zatímco průměrná daň z přidané hodnoty na elektřinu v Unii činí 14,4 procenta, u nás je to 21 procent, což nás řadí mezi země s nejvyšším daňovým zatížením. Jak jsem již zmínila, ceny energii mají dopad na celou ekonomikou. A i když by s tím vláda mohla něco dělat, jak s tím dělají vlády jiných zemí, tato díky své neschopnosti nedělá pro občany vůbec nic.

Pojďme na další téma. Minulý týden jsme si připomněli květnové události roku 1945. V poslední době se dost diskutuje o tehdejší úloze sovětských vojáků, Sovětského svazu v Československu. Z některých míst dokonce zazněla slova o okupaci. Co na to říci?

Dovolte mi zde poděkovat všem občanům, kteří si přišli 80. výročí osvobození od nacistických německých okupantů a jejich satelitů připomenout a vzdali čest obětem II. světové války. A nebáli se uctít i hrdinské činy našich osvoboditelů, z nich největší podíl na porážce Německa měla Rudá armáda. Bohužel, dnes si každý vykládá historii po svém. A po Jihomoravském kraji se začíná šířit, že se pod stávající kanalizací v Brně bude budovat ještě jedno spodní patro pro politiky, kteří klesli tak hluboko, že tvrdí, že nás osvobodili jen Američané.

Europoslanec Tomáš Zdechovský poslal Evropské komisi dopis, kde volá po tom, aby zakázala symboly spojované s ruskou vojenskou agresí na Ukrajině i symboly Sovětského svazu. Trestné by podle Zdechovského mělo být jak vystavování sovětského srpu a kladiva, tak i ruského válečného „Z“, které symbolizuje válku na Ukrajině. Vaše vyjádření…?

Nejprve půjde o zakazování symbolů jako je srp, kladivo, písmeno „Z“, hvězda, pak se možná přidá pálení nepohodlných knih a po nich přijde na řadu zavírání občanů do internačních táborů? Ne, tak daleko to snad lidé dojít nenechají. A možná připomenou panu europoslanci Zdechovskému kontakty představitelů této vlády a členů vedení KDU-ČSL s čelními představiteli Sudetoněmeckého lansmanšaftu, který má historicky blízko k nacismu. A je zajímavé, že mu nevadí třeba neonacistický ukrajinský pluk AZOV.

Ing. Kateřina Konečná KSČM

Jsem poslankyně - díky Vám, pro Vás, s Vámi

europoslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky