Docent Konvalinka: Covid? Děsí mě, jací lidé mají volební právo

reklama

Biochemik Jan Konvalinka ve vysílání Českého rozhlasu varoval před podceňováním epidemie koronaviru v Česku. V Českém rozhlase v rozhovoru s moderátorkou Barborou Tachecí konstatoval, že lidé stále musí omezovat své kontakty a měli by se mít na pozoru. Vánoce bychom podle jeho názoru měli prožít jen v úzkém rodinném kruhu. Vyjádřil pochopení pro to, že lidé už jsou unavení a chtějí se setkávat, ale Konvalinka vyzval všechny posluchače, aby ještě vydrželi.

Anketa Důvěřujete Pavlu Rychetskému? Ano 10% Ne 90% hlasovalo: 3433 lidí

„Stále nám umírá přes 100 lidí každý den, což je vlastně strašně moc,“ upozornil biochemik. Lidé by si proto podle něj měli sami uložit jakýsi osobní lockdown.

Vedle toho by podle Konvalinky stálo za to opakovaně testovat na koronavirus rizikové skupiny. Povinné otestování na koronavirus za stávajících epidemických parametrů by podle jeho názoru fakticky znamenalo, že v karanténě skončí nakažení a jejich kontakty. Tedy asi 2 miliony lidí. Tak to alespoň vidí Konvalinka, podle něhož by umístění 2 milionů lidí do karantény znamenalo faktický lockdown země.

Proč je třeba být tak opatrný?

Protože jen u 9 procent lidí se dá říct, že jim nemoc covid-19 nezkrátila život. „U všech ostatních covid hrál roli při jejich smrti a to buď přímo, že byl jedinou příčinou smrti, nebo ve spojitosti s jinými onemocněními. Ale v každém případě jim zkrátil život. My máme největší čísla zemřelých v říjnu a v listopadu. Ti lidé neumírají na uklouznutí, ale na covid. Ten covid v 90 procentech zkracuje život. Tam, kde to je ve spojitosti s jinými onemocněními, tam ten život zkracuje o 3 roky, což je hodně,“ upozornil na dostupná data.

Konvalinka všem posluchačům doporučil, aby se o informace o vakcínách zajímali. Osobně by věřil přísným testům v USA i v EU. Aby se podařilo epidemii zcela zastavit, mělo by se nechat očkovat minimálně 60 procent populace. Čím slabší vakcína co do účinnosti, tím více lidí by se mělo nechat očkovat. Tady by bylo podle Konvalinky z epidemického hlediska dobré nařídit povinné plošné očkování.

Podle Konvalinky je třeba lidi přesvědčit, že je dobré nechat se očkovat. Pokud se lidé nenechají očkovat, mají jen 2 další možnosti.

„Nechat virus projít populací bez nějakých regulací, což by znamenalo – a teď jsme si to experimentálně vyzkoušeli – desítky tisíc obětí. Nebo za druhé žít tak, jak žijeme teď, což znamená jednou za tři měsíce lockdown a zbytek doby roušky na pusách, omezené otevírací doby obchodů a zavřené hospody. Anebo za třetí vakcinace velké části populace. Čtvrtou cestu nevidím,“ upozornil Konvalinka.

Má ale strach, jakým bludům o vakcínách lidé věří. Po internetu koluje informace, že ve vakcíně byly použity buňky potraceného mužského plodu.

„Tohle je nesmysl a je to lež. Víte, mě vždycky znovu fascinuje, jak lidé, kteří si kupují ojeté auto, tak jdou za třemi kamarády, nechají si prohlídnout auto od automechanika, dívají se na tloušťku laku. tak první, promiňte, ale pitomost, kterou uvidí na internetu, tak rozešlou kamarádům. To jsou lidé s akademickými tituly. Mě to děsí a znepokojuje, když si uvědomím, že ti lidé mají volební právo a na základě toho budou rozhodovat ve volbách,“ pravil Konvalinka.

Posléze doplnil, že odborníci opravdu pracují s embrionálními buňkami, které se nadále dělí. Jde o buňky odebrané embriu v 70. letech. A ještě po 50 letech se tyto buňky dělí a vědci s nimi mohou pracovat. „Tohle je to maličké zrnečko pravdy,“ doplnil Konvalinka.

Psali jsme: Dali jste nám do drž*y, tak my taky? Nejsem idiot. Zaorálek ostře o stavu vlády Boj o rozvolňování. Kdo udolal váhajícího Babiše? Havlíček se porval za podnikatele. Co na to Blatný? Hospody, nebezpečí! Profesor Hořejší: 3 tisíce mrtvých ještě do konce roku, zcela jistě Vakcína je pro staříky. Děti nechte být! Jasný vzkaz státu

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.