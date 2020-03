Docentka Švihlíková: EU selhala. Starejme se sami o sebe. Čína a její hodnoty? V krizi lepší. Dluh neřešme. Toto musíme změnit

„Nedělejme si hlavu s dluhy, jsme ve válečném stavu.“ To jsou slova ekonomky Ilony Švihlíkové v dnešním Právu. Vlády by podle jejích slov neměly hledět na dluhy a měly by pomoci hlavně zaměstnancům a živnostníkům.

reklama

Úvodem se Švihlíková vyjádřila k tomu, jaký bude mít pandemie dopad na ekonomiku a společnost v Česku i ve světě. „Pokud vlády začnou jednat, nejenom samostatně, ale i koordinovaně, tak v tom lepším případě se nemusíme dostat úplně do katastrofální krize. V ideálním případě očekávám, že HDP se bude propadat okolo čtyř procent, v tom horším až k deseti. Přesně to nedokážeme říct, protože nevíme, jak dlouho tento stav bude trvat, a to je klíčová věc,“ poznamenala Švihlíková. Většina vlád i centrálních bank si podle jejích slov ale uvědomuje, že musí něco dělat. „A je zajímavé, že jejich reakce jsou poměrně rychlé,“ dodala.

Anketa Vadilo by vám, kdybyste kvůli koronaviru nemohli v létě cestovat do zahraničí? Vadilo, ale chápal bych to 13% Vadilo a bylo by to skandální 3% Nevadilo 84% hlasovalo: 9012 lidí

„Nedovedu si představit, že by vlády nedělaly nic. Jsme v situaci, která bude minimálně srovnatelná s náklady na velkou recesi v roce 2008–2009. Zažíváme zásah do ekonomiky srovnatelný s válkou, máme poškozenou poptávku, nabídku i propad na financích. Při finanční krizi to není tak synchronizovaný úder. Já ale očekávám, že každá vláda něco vymyslí a s něčím přijde,“ míní.

Nouzová opatření jsou pak dle jejích slov jednoznačná. „Musíte zachránit klíčovou infrastrukturu: zdravotnictví, zásobování vodou, elektřinou a potraviny. To, když nemáte, tak se vám hroutí stát. V této fázi snad nejsme, ale je potřeba si to pořád připomínat,“ dodala.

Zároveň zdůraznila, že je potřeba vymyslet pomoc pro živnostníky. Odložení daní nebo jejich odpuštění podle jejích slov není pomoc. „Potřebují mít doma peníze," dodala.

Krize pak podle jejích slov může přinést velké ponaučení, protože má dobrou vlastnost, že nemilosrdně odhaluje, kdo je kdo. „Odhaluje, které státy dokážou jednat a které ne, a jak mají nastavené definice bezpečnostních rizik. Pro mě osobně je koronavirus obrovská lekce z toho, jak hluboce musíme změnit naši ekonomiku. Určitě ji musíme posunout k většímu důrazu na lokální výrobu, minimálně na potravinovou soběstačnost. Lekce je to tvrdá. Když potřebujete respirátor, tak co udělají země okolo vás? První, co udělají, že zakážou vývoz. Tuto lekci dostaly už během potravinové krize v letech 2006 až 2007 země v Latinské Americe. To se nás netýkalo, ale měli bychom si uvědomit, že v takových situacích vždy platí, že košile je bližší než kabát,“ podotkla. Dle jejího názoru je také patrné, že EU selhala. „Její manévrovací prostor se bude významným způsobem vyprazdňovat a čím dál víc zemí si pojede po své linii a bude se víc orientovat na svoje vlastní priority," zmínila.

Švihlíková rovněž hovořila o tom, že když je pandemie tohoto typu, nastupuje víceméně válečný režim. „Je to otázka samozřejmě dočasnosti, ale v situacích tohoto typu je to to nejefektivnější. Ale není to jen o tom, jak se ta vláda chová, ale jestli na to má i kapacitu. Můžete mít diktátorské vlády, které ale ničemu nezabrání, protože nemají vybudovanou infrastrukturu. Druhá věc je, že obyvatelstvo nejen v Číně, ale v celé východní Asii je vysoce disciplinované, a to tady u nás v Evropě moc není. Nejde o disciplínu stádovitou, ale o odpovědnost vůči ostatním, o úctě ke starším. To je úplně jiné hodnotové schéma," řekla.

Závěrem se pak vyjádřila k tomu, že podle jejích slov nastává konec rozmařilého Západu. „O podobě naší ekonomiky se dlouho rozhodovalo někde úplně jinde a my budeme muset tohle změnit, pokud nechceme kapacitu na zvládání krizí ztratit,“ uzavřela.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.