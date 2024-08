Válka na Ukrajině trvá 919 dní a zdá se, že kyjevský režim má opravdu velký problém.

„Často se setkávám s názory naznačujícími, že ‚velení vždy vidí a ví nejlépe‘. Problém je v tom, že s postupem této války roste počet falešných zpráv a dezinformací směřujících k vyššímu velení. Ano, v Rusku je to horší, ale takovou velitelskou kulturu si nemůžeme dovolit,“ upozornil bývalý ukrajinský důstojník.

A ukázal, že není sám, kdo si to myslí. Ukrajinský aktivista a dodavatel dronů Serhij Sternenko je vůči velení ještě mnohem kritičtější.

Podle bývalého ukrajinského důstojníka se nedaří efektivně mobilizovat nové vojáky. Pokulhává i nábor dobrovolníků. K dalšímu problémům podle analytika patří „příšerná kultura velení a snaha vlády vyvážit veřejné mínění nezbytnými opatřeními. Navenek k problému přispívají zpoždění v poskytování západní pomoci, přetrvávající omezení používání zbraní, nedostatečný nárůst vojenské výroby a pomalé dodávky pomoci“.

Podobné problémy se podle analytika řešily už v Avdiivce, kde velkou roli sehrála absence zahraniční pomoci. O Avdiivku se bojovalo v době, kdy se kongresmani v USA dohadovali, zda Ukrajině ještě pošlou nějakou pomoc. Tatarigami má z to, že ukrajinské nejvyšší velení dobře vědělo, že obranné pozice za Avdiivkou jsou připravené mizerně, ale i tak odpovědnost za situaci velitelé raději přehodili na již tak dost přetížené brigády.

„Situace v Pokrovsku se zhoršila po útočné operaci směrem na Kursk, která odklonila zkušené a motivované brigády, omezila stabilizační zálohy a umožnila ruským silám rychlý postup. To se odráží i v Bachmutu, kde rozhodnutí posílit zpola obklíčené město zkušenými jednotkami namísto včasného stažení vedlo ke ztrátě mnoha kvalifikovaných vojáků a důstojníků, což oslabilo páteř několika účinných jednotek,“ pokračoval někdejší ukrajinský důstojník.

Za nedotaženou považuje i západní sankční politiku vůči Rusku a tvrdí, že některé západní země neuplatňují sankce tak, jak by měly, protože kalkulují, že se jednoho dne na ruské trhy vrátí. A v tuto chvíli to Rusům umožňuje vojákům vyplácet vysoké platy bez obav z kolapsu ekonomiky.

„Navzdory propagandě čelí Ukrajina jedné z nejschopnějších armád na světě. Historická srovnání s ruskou armádou 18., 19. a 20. století odhalují nápadné podobnosti, přesto tyto armády vyhrály četné rozsáhlé války. Úspěchy ukrajinských vojáků na zemi by neměly být bagatelizovány,“ žádá někdejší ukrajinský důstojník čtenáře.

Popis situace někdejší ukrajinský důstojník uzavřel žádostí směřovanou k Západu, aby poskytl Ukrajině více pomoci, více zbraní. Že s touto pomocí bude Ukrajina schopná dosáhnout lepších výsledků a zlepší tak svou pozici v nevyhnutelných jednáních s Ruskem. Pokud bude pozice Ukrajiny slabá, Rusko využije čas příměří k posílení jednotek a k novému vpádu na Ukrajinu. A k dalšímu útoku na Kyjev a k dosazení loutkové proruské vlády. A to je pro Západ špatná vyhlídka.

I wanted to share a few thoughts, offering a snapshot of the current situation in general, and discuss a few key points.

- The situation in Pokrovsk is indeed severe but far from hopeless. Ukrainian command has the resources needed for stabilization, though this will require…