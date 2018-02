Dolejš: Okamura by se měl za své výroky o romském holokaustu omluvit. Ne se vymlouvat. Jinak...

Komunisté poprvé po takřka 29 letech podrží vládu – vládu Andreje Babiše (ANO). Místopředseda KSČM Jiří Dolejš v rozhovoru pro deník Právo konstatoval, že komunisté již odmítají stát v koutě. Jedním dechem však odmítl, že by komunisté vstupovali do vlády. Zdá se mu nepředstavitelné, že by strana, která chce překonat kapitalismus, vládla v jistém okamžiku s druhým nejbohatším kapitalistou České republiky.

KSČM podle Dolejše rozhodně nestojí o pozice ve vládě. „Dovedete si představit větší rozpor než stranu, která chce překonat kapitalismus, ale vládne s jedním z největších velkokapitalistů v naší zemi? To by bylo bizarní spojení,“ pravil místopředseda strany. Na druhé straně chtějí údajní bořitelé kapitalismu odblokovat situaci ve Sněmovně a to by nešlo, kdyby stáli stranou politického dění. Pro KSČM je prý pořád lepší jednat s Babišem, než se ocitnout v jednom bloku s předsedou poslaneckého klubu TOP 09 Miroslavem Kalouskem a s předsedou ODS Petrem Fialou.

Tolerance Babišovy vlády však nebude zadarmo. Komunisté volají po zdanění církevních restitucí, zavedení obecného referenda s patřičnými parametry, abychom se „neureferendovali“, ale zároveň musí ty podmínky být nastaveny tak, aby referenda měla reálnou sílu. Komunisté usilují také o zlepšování sociálních poměrů v Česku, především o pravidelný růst minimální mzdy. Současně by rádi udrželi český kapitál v České republice, aby bylo z čeho zlepšovat sociální poměry v zemi.

V rozhovoru důrazně odmítl, že by komunisté byli pro odchod České republiky z EU. „My nejsme strana czexitu,“ uvedl Dolejš jasně. Evropská unie potřebuje reformu, ale naše místo je podle komunistického politika ve stabilním evropském domě. Politici, kteří chtějí Česko z tohoto evropského domu vyvést, nenabízejí žádnou životaschopnou alternativu, a to je velký problém.

Dolejš k povolební situaci přidal ještě trochu jiný pohled. Lidé prý volili Babiše, protože v něm viděli určitou naději na změnu, a na komunistech je, aby svým tlakem alespoň některé z těch nadějí proměnili v realitu.

Komunisté jsou si ovšem vědomi toho, že vládu Andreje Babiš podpoří také Tomio Okamura se svou SPD. Pokud bude Okamura prosazovat kroky ve prospěch občanů, komunisté s tím nebudou mít problém. Pokud však bude sám Okamura pronášet kontroverzní výroky, jak to činí teď, tak to pro komunisty bude problém. Okamura by se proto podle Dolejše měl omluvit za své výroky, kterými zpochybnil romský holokaust. Měl by se opravdu omluvit a nikoli pouze vymlouvat.

„Volič, který už může mít problém s vyjednáváním s miliardářem, by nás mohl definitivně zatratit, že z rudé přecházíme k hnědé a že se spojujeme s fašizujícími silami,“ varoval Dolejš.

