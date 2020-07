Dominik Hašek vyzval Jana Zahradila k akci. Pavel Novotný se za kolegu z ODS omlouvá

Slavný hokejový brankář, známý kritik vlády premiéra Andreje Babiše a možný kandidát na prezidenta v roce 2028 Dominik Hašek, vyzývá ODS a jejího europoslance Jana Zahradila, aby jednali ve věci Hongkongu, Tibetu a Ujgurů. Reaguje tak na europoslancův pohled na to, jak by mohla celá věc v řešení těchto otázek dopadnout. Nepočítá totiž s tím, že by se proti Číně spojila „celá euroatlantická civilizace“. Řeporyjský starosta Pavel Novotný se již za svého spolustraníka stačil omluvit. A tím to neskončilo, omlouvání pokračuje.

reklama

Anketa Zaslouží si zesnulý Miloš Jakeš úctu? Ano 85% Ne 15% hlasovalo: 5151 lidí



„Českému Seznamu samozřejmě přeji dobrou spolupráci s čínským partnerem a úspěch na trhu. Pokud jsem snad přehlédl nějaký komentář k tomuto kroku přímo na SeznamZprávách.cz nebo analytické zadumání z dílny třeba EH, AMO či Sinopsis, prosím o link,“ pobavil se nad zprávou o spolupráci firem Zahradil.

Českému Seznamu samozřejmě přeji dobrou spolupráci s čínským partnerem a úspěch na trhu. Pokud jsem snad přehlédl nějaký komentář k tomuto kroku přímo na ?@SeznamZpravy? nebo analytické zadumání z dílny třeba EH, AMO či Sinopsis, prosím o link??. https://t.co/7Zsf0MAlZN — Jan Zahradil (@ZahradilJan) July 16, 2020

Narážel tak na časté kritiky Huaweie, kteří se ozývali při varováních NÚKIBu či kontrarozvědky. Psali jsme: Google skončil s Huawei. Jeho místo v čínských mobilech zaplnil český Seznam

Čínské firmy se v minulosti zastal i český prezident Miloš Zeman. Ten také během své cesty do Číny řekl, že doufá v zapojení čínské firmy Huawei do rozvoje moderních 5G sítí v České republice a že jsou obvinění firmy Huawei nepodložená.



Tehdy netrvalo dlouho a na Zemanovu hlavu se snesla kritika. Ozvali se europoslanec za TOP 09 Jiří Pospíšil, bývalý velvyslanec v USA a v Rusku Petr Kolář nebo analytik z think tanku Evropské hodnoty Jakub Janda. Psali jsme: Miloš Zeman otevřel v Číně pusu a hned se na něho vrhli Janda, Pospíšil, Kolář, Hrušínský... Fotogalerie: - Zemanova čínská rapsodie

Zahradilův komentář značně některé uživatele vyprovokoval a v následné diskusi došlo na otázky týkající se rozpínavosti Číny.



„Já bych byl pro to, aby se celá euroatlantická civilizaci spojila, plus všichni její spojenci typu JAP a KOR a AUs apod., a nasadili Číně nůž na krk... Ohledně Ujgurů, Hongkongu a dalších lidskoprávních témat... Čína by zbankrotovala bez této skupiny zákazníků a děly by se věci,“ zaznělo od Marka Vondráka.



Zahradil pak na to přinesl svůj pohled, jak celá věc s Hongkongem skončí, že by se „celá euroatlantická civilizace spojila“ označil za „naivní“.



„Hongkong dopadne asi jako okupace ČSSR v 1968 – pár rezolucí, bububu a konec. Tibet a Ujgurové, to jsou už úplné marginálie. Jediný zajímavý je ten Tchaj-wan. Který tak do 50 let čeká osud Hongkongu. Čína má čas,“ popsal, jak vidí pokračování sporů o některá území nárokovaná Čínou.



Ing. Jan Zahradil ODS

Řekněme NE evropské federaci!

europoslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky



„Ufff. No a co pro to, aby tomu tak nebylo, udělá ODS a pan Jan Zahradil? Nebo je to jejich cílem, aby to takto dopadlo?“ tázal se Dominik Hašek.

Ufff. No a co pro to, aby tomu tak nebylo, udělá @ODScz a pan @ZahradilJan ? Nebo je to jejich cílem, aby to takto dopadlo? pic.twitter.com/MQWnEnWRgK — Dominik Hasek (@hasek_dominik) July 16, 2020

Pak se připojil řeporyjský starosta Pavel Novotný (ODS). Ten zjevně nepochopil kontext diskuse, a tak se dal do omlouvání.



„Rád bych se omluvil za Jana Zahradila, pochopitelně se nejedná o stanovisko ODS. Jedná se (snad) o ojedinělý exces. Genocida Ujgurů je zjevná a ze strany Honzy se jedná o selhání, co se nebude opakovat. Ještě jednou se jeho jménem omlouvám všem, kterých se uvedený výrok dotkl,“ napsal Novotný.



K Novotnému se brzy připojil i šéfredaktor Britských listů, který uvedl: „Bude se opakovat. Zahradila známe. Má rád diktatury.“

Bude se opakovat. Zahradila známe. Má rád diktatury. — Jan Čulík, University of Glasgow (@CulikOf) July 16, 2020

A tím omlouvání neskončilo.

Znovu se totiž ozval i Zahradil a komunálnímu politikovi dal jasně najevo, aby se místo komentování zahraničních otázek radši věnoval svému úřadu.



„Já se omlouvám za pana starostu Novotného. Trochu přestřelil a začal se opět montovat do věcí, které mu nepřísluší, což se mu děje poměrně často. Už se to nebude opakovat a bude se dál vzorně věnovat správě Řeporyj(í),“ uťal diskusi další omluvou.

Já se omlouvám za pana starostu Novotného @PavelNovotnak. Trochu přestřelil a začal se opět montovat do věcí, které mu nepřísluší, což se mu děje poměrně často. Už se to nebude opakovat a bude se dál vzorně věnovat správě Řeporyj(í). — Jan Zahradil (@ZahradilJan) July 16, 2020

Psali jsme: Je válení se u moře v Chorvatsku risk? Ministr Petříček mluvil k občanům. „Naťukl“ i údajného špiona v Rusku Schwarzenberg a Pekarová: Vládo, vezmi azylanty z Hongkongu! Jde o hodnoty Havla V USA zabavili tuny čínských příčesků. Pocházejí prý z vlasů týraných Ujgurů... Kalousek dostal poděkování z ciziny! Musíte vidět

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.