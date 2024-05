Dopadnete jako Fico. Premiér odhalil výhrůžku z EU

reklama

V Gruzii posledních pár týdnů probublává na povrch velké napětí. Lidé v ulicích se bouří proti schválení zákona o tzv. zahraničním vlivu, který se podle jeho kritiků nápadně podobá ruskému zákonu o zahraničních agentech.

Hovoří se ale také o vlivu EU, se kterou chce Gruzie vyjednávat o přistoupení. Nejnovější facebookový příspěvek gruzínského premiéra Irakliho Kobachidzeho přitom naznačuje, že ačkoliv jsou Gruzínci ze strany představitelů EU zvyklí na ledacos, jeho zážitek při posledním telefonátu s jedním z evropských komisařů prý šokoval.

„Společnost sleduje vývoj kolem zákona o transparentnosti a vidí, že řada vysoce postavených zahraničních politiků neváhá vydírat gruzínský lid a jím zvolené vlády. Na tento druh vydírání jsme už dlouho zvyklí a už ztratilo svůj význam jak pro veřejnost, tak pro vládu. Ale hrozba, která zazněla v čase tohoto vydírání v telefonickém rozhovoru s jedním z evropských komisařů, byla šokující,“ začal gruzínský premiér na facebooku.

A hned pokračoval.

„Eurokomisař uvedl řadu opatření, která mohou západní politici přijmout po přehlasování práv veta u zákona o transparentnosti, a když tato opatření vyjmenoval, zmínil: ‚Podívejte se, co se stalo Ficovi, musíte být velmi opatrní‘,“ nechal se slyšet gruzínský premiér, podle něhož je velmi znepokojující, pokud někdo takto využívá situaci slovenského premiéra Roberta Fica, na něhož byl před pár dny spáchán atentát a stále se léčí v nemocnici.

Gruzínský premiér na sociální síti také napsal, že podle jeho informací za útokem mohla stát jedna z tajných služeb zemí, „které jsou zvláště úzce spjaty s globální válečnou stranou“.

„Paralela s pokusem o atentát na Roberta Fica nám připomíná, že v podobě globální válečné strany máme co do činění s extrémně nebezpečnou silou, která udělá cokoliv, aby přinesla do Gruzie chaos. Jsem si jist, že ani tentokrát jejich plány nebudou úspěšné a Gruzie rozhodně zachová mír a politickou stabilitu, která je nezbytnou podmínkou rozvoje země,“ uzavřel Irakli Kobachidze.

Pohrůžka „podívejte se, co se stalo Ficovi“ měla být pronesena při výčtu opatření, která by západní politici mohli uplatnit, pokud by Gruzie na zákoně, vnímaném jako obrana proti vlivu nadnárodních neziskových organizací, skutečně trvala.

Hovořil také o „global war party“, mimořádně vlivné organizaci, která je podle něj ochotna udělat cokoliv, aby v jeho zemi rozpoutala chaos.

Maďarský komisař pro rozšíření EU Oliver Varhelyi, který byl následně s výrokem spojen, na sociální síti vysvětloval, že byl špatně pochopen.

Podle komisaře byla jeho slova „nejen zcela vytržena z kontextu, ale byla také prezentována veřejnosti způsobem, který by mohl vést k úplné dezinterpretaci původně zamýšleného cíle mého telefonátu“.

Snažil se prý gruzínského premiéra varovat, že nemá přijímat zákon, který by ještě více polarizoval společnost.

Podle informací, které od obeznámených získaly ParlamentníListy.cz, je tato možnost celkem pravděpodobná. Jde o maďarského komisaře, a Maďaři mají na působení globálních neziskovek na svém území rovněž velmi kritický pohled. Komisař Varhelyi je prý navíc znám svou přímočarostí, takže to nemusela být výhrůžka, ale pouze „dobrá rada“. A gruzínský premiér toho mohl využít, aby dal „facku Bruselu“.

A dodává, že v případě přijetí kritizovaného zákona by výrazně klesly naděje Gruzie na přistoupení. USA mezitím rovnou hrozí, že politiky, kteří by přijetí legislativy podpořili, dají na svůj sankční seznam.

