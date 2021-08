Dopálili Šlachtu. Po Partii na Primě sedl a účtoval. Tak ho neznáte

reklama

Ve druhé hodině nedělní Partie Terezie Tománkové na CNN Prima News se střetli moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák (ANO), pirátský poslanec Mikuláš Ferjenčík, lidovecký poslanec Marek Výborný a šéf hnutí Přísaha Robert Šlachta.

Ten před kamerami prohlašoval, že si chce posvítit na všechny covidové zakázky z doby pandemie. Zároveň dával jasně najevo, že nechce kopat žádné politické příkopy, a pokud voliči rozdají karty tak, že se po podzimních volbách dostane do Sněmovny, je připraven o budoucí vládě vyjednávat s každým. Tedy i s hnutím ANO.

„My na nikoho neútočíme,“ zdůrazňoval Šlachta. „Pro nás je hrozně důležitý, kdo má v programu stejné věci jako my, jako boj proti korupci,“ vysvětloval.

Mgr. Robert Šlachta PŘÍSAHA Roberta Šlachty



mimo zastupitelskou funkci Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

V tu chvíli se ozval Pirát Mikuláš Ferjenčík. Kroutil hlavou nad tím, že Robert Šlachta chce rozkrýt covidové zakázky, ale je ochoten to případně dělat i s hnutím ANO, které po celou dobu vládne a jeho ministři se tedy mírou vrchovatou podíleli na oněch covidových zakázkách, které chce Šlachta prověřovat.

Mikuláš Ferjenčík Piráti

Právě jsem se vrátil z Parlamentu.

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Pochybnostmi o hnutí Přísaha se netajil ani lidovec Marek Výborný. Konstatoval, že Přísaha je ad hoc spasitelský projekt. „Všichni si pamatujeme, jak dopadly Věci veřejné,“ podotkl Výborný. Upozornil také, že v Přísaze kromě Šlachty v podstatě nikoho jiného nezná.

Mgr. Marek Výborný KDU-ČSL



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Ferjenčík vyjadřoval neurčité pochybnosti o tom, zda za Přísahou nestojí kdosi další.

O pár hodin později vyrazil Šlachta na internetu do protiútoku. Postěžoval si, že v televizním studiu čelil velké přesile, protože se všichni ostatní hosté a moderátorka spojili proti němu.

„Chvílema to bylo čtyři proti jednomu. I s paní moderátorkou. Musím říct, že se mě velmi dotkly nějaký poznámky o vehiklu a hodně jsem se proti tomu ohradil,“ zlobil se Šlachta ve 24. minutě videa uveřejněného na serveru YouTube.

Pak poslal speciální varování Pirátům.

„Na jednu stranu Piráti mluví o tom, že proti nim někdo útočí a když potom útočí úplně stejně a člověk jim to vrátí, tak se jenom mrouskaj. Opakují něco, co nejsou schopni doložit, a na otázku, ať to doloží, nejsou schopni něco říct. A když někdo řekne něco na ně, tak jenom pláčou a schovávaj se. To si myslím, že to úplně asi není dobře a nemělo by to být takovýmto způsobem. Buď ať mlčí, bojují a nepláčou. A když chtějí bojovat, tak musí počítat s tím, že vždycky po akci přijde reakce,“ varoval Šlachta. „Nepodložený kecy,“ vypálil na Piráty.

„A pořád opakování toho, že nikdo neví, kdo za Přísahou stojí, to říkali i SPOLU a ANO, to, co tam mluvili, tak pro mě to je jasný vzkaz. Mají z nás strach. Mají strach z toho, že tady je někdo, koho neovládají a je to strach z toho, že nevědí, s kým se domlouvat. Já to říkám úplně jasně. Je to velká úcta k voličům a počítejme po volbách. Dělat koalice před volbama, to je prostě špatně. Dělejme koalice po volbách. Pokud se tam dostaneme, tak velká úcta k voličům a teprve pak se budeme bavit o našem programu. O našem protikorupčním programu,“ pokračoval v palbě Šlachta s tím, že se chce věnovat zákonu o lobbingu a dalším, protikorupčním tématům.

„A vysílám jasný vzkaz. Počítejme až po volbách,“ zdůraznil ještě.

Psali jsme: Dotace? Stop. Důvod: Babiš. EU hrozí Česku Zákaz „normálních“ aut: Piráti a STAN připouštějí. SPD a SPOLU proti Bartoš: Česko zchudlo, protože stát rozházel stovky miliard ,,A jsme v pr...i všichni.” Topolánek diriguje Piráty

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.