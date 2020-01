Doprava, průmysl, obchod, věda, výzkum. To je moc na jednoho ministra. Chvojka tepal z rádia Babiše

Hostem čtvrtečních Dvaceti minut Radiožurnálu byl předseda poslaneckého klubu ČSSD Jan Chvojka. Obul se do předsedy vlády Andreje Babiše (ANO) i ministra průmyslu za hnutí ANO Karla Havlíčka, který by se v pátek měl stát současně i ministrem dopravy. Chvojka konstatoval, že hnutí ANO je možná personálně vyprázdněné, když nedokáže nabídnout odborníka, který by se staral jen a pouze o složitý resort dopravy.

„Já osobně, ale i celá ČSSD jsme dali najevo, že je to řešení, které se nám úplně nelíbí. Není to nic proti panu Havlíčkovi, o kterém si myslíme, že je to dobrý manažer, ale není to superman... obáváme se, že by tím ta dvě ministerstva mohla utrpět. Nejde to stihnout. On už toho pan Havlíček má celkem dost... dobrý manažer by se měl věnovat jen Ministerstvu dopravy,“ pravil Chvojka.

„Druhá otázka je, jestli tam nejde o personální vyprázdněnost. Pokud je to tak skvělý nápad, tak proč to neudělal už před devíti měsíci,“ poznamenal Chvojka s odkazem na fakt, že před devíti měsíci končila ve své funkci ministryně průmyslu Marta Nováková a už tehdy bylo možné resorty spojit.

„Já si moc nepamatuji ministra, který by to nějak zásadně zvládal, i jenom tu dopravu, a mít na starosti ještě Ministerstvo průmyslu a obchodu i vědu a výzkum, to je, myslím si, nad síly jednoho člověka,“ zdůraznil poslanec sociální demokracie.

Dal také najevo, že nepovažoval za šťastné vyjádření premiéra, že podá trestní oznámení ve věci údajně předraženého e-shopu na prodej dálničních známek. Zdůraznil však, že resort dopravy patří už sedmý rok hnutí ANO, takže odpovědnost za to, co se v resortu děje, jde bezezbytku za premiérem Andrejem Babišem a lidmi, které do resortu dosazuje.

Ve druhé polovině rozhovoru se věnoval také evropským auditům o údajných střetech zájmů Andreje Babiše a ministra zemědělství za ČSSD Miroslava Tomana, který stále není členem sociální demokracie, ačkoli členové ČSSD již před rokem říkali, že Toman do strany vstoupí jistě brzy.

Pokud jde o audity, podle Chvojky je problém v tom, že nemáme na stole definitivní rozhodnutí o tom, jak to tedy je.

