Došlo na orální sex: Vyteklo po jednání s hejtmany. Obětí také Vystrčil

„Zlé e-maily, telefony a esemesky, agresivní a plné nenávisti,“ stěžuje si hejtmanka Středočeského kraje Petra Pecková, co musí zažívat, a otiskuje i ty nejhorší z nich, kde ji mimo jiné pisatel vyzývá k tomu, že může „kouřit Hamáčka a Babiše třikrát denně“. Podle jejích slov výhrůžné e-maily dostávají i jiní hejtmani. ODS je výrazně kritizována svými příznivci: Fialovo vedení za to, že straničtí hejtmani podpořili nouzový a stav a šéf Senátu Vystrčil za to, že pouze hovoří o ústavní žalobě proti danému kroku.

„Tak pěkného Valentýna všem lidem dobré vůle. Jo a přes to všechno pořád Suchej únor držím,“ napsala Pecková na twitter a podělila se také o příspěvek, jenž jí zaslal diskutér František Klimpera.

„Ty jsi debilka. Nouzový stav si vyhlaš u sebe doma, kéž chcípneš na rakovinu v bolestech i s tvojí rodinou, to ti přeji ze srdce. Ty tvoje kecy si nech na doma, Kobylí hlavo. Jsi stejná jako bolševicko-fašistický Babiš, na co asi máme poslance, aby si takový hovada jako ty dělali, co chtějí? Můžeš Babiše s Hamáčkem kouřit třikrát denně,“ psal Klimpera.

„To, co zažívám v posledních hodinách, by nikdo z vás zažívat nechtěl. Zlé e-maily, telefony a esemesky, agresivní a plné nenávisti. Do tohoto stavu ČR dovedl premiér. Nedokáže obhájit svoje kroky, nalézt pro ně podporu a spojit národ. Věřím ale, že se zase stmelíme,“ psala pak v dalším statusu Pecková.

Sdílela také svůj delší status z facebooku, kde uvedla, že polovina lidí ji žádá o odstoupení, protože chce uvolnit opatření a má na svých rukou krev. „Druhá polovina píše, že mám odstoupit, protože jsem Babišův pohůnek, omezuji jejich lidská práva a svobody, ptají se mě, jestli mám děti a zda se za mě stydí. Výhružky, humus a agresivita. Ve stejné situaci jsou i ostatní hejtmané,“ popsala Pecková.

„Já prosím všechny, aby zklidnili své emoce a chovali se odpovědně a nepsali druhým to, co by nikdy nechtěli číst sami. Vyjednali jsme maximum možného, dojednali, co se nepodařilo ve Sněmovně a udělali maximum pro to, aby republika nebyla od zítra bez jakýchkoliv opatření. Věřím, že český národ má v sobě neuvěřitelnou sílu, vůli a schopnost se stmelit tak, jak jsme to viděli už několikrát. Věřím, že tenhle zlý sen skončí,“ dodala Pecková. A svěřila se i s jedním příspěvkem, který dostala – kdy pisatel doufá, že jde o kremační pec pro ni. Vláda Andreje Babiše (ANO) nakonec včera přistoupila na žádost hejtmanů a prodlouží nouzový stav o čtrnáct dní. Tyto dva týdny plynule navážou na v neděli končící nouzový stav. Babiš konstatoval, že Sněmovna politikařila, ale u hejtmanů zvítězil zdravý rozum. „Vláda na základě jednání s hejtmany vyhlásila od pondělí stav nouze. Na základě jiné skutkové podstaty než ten stav, který platil do půlnoci. Já jsem velice rád, že zvítězil zdravý rozum nad politikařením, které jsme zažili ve Sněmovně, takže děkuji všem hejtmanům,“ řekl Andrej Babiš (ANO) před kamerami ČT. Další hledání řešení? V úterý Rozvolnění, které by následovalo po ukončení nouzového stavu, si teď podle premiéra Česko nemůže dovolit, když je v Česku britská mutace viru, v Rakousku je mutace jihoafrická, a v Portugalsku dokonce už i mutace brazilská. Premiér oznámil, že na úterý sezval k jednání členy opozičních stran a chce s nimi hledat další řešení. „Předpokládám, že to jednání ve Sněmovně bude za účasti předsedy Asociace krajů Martina Kuby. Doufám, že to jednání nepovedeme s ohledem na čas blížících se voleb, ale s ohledem na řešení ve prospěch občanů,“ uvedl předseda vlády. Pecková přitom nejprve pro nouzový stav vyhlášený na základě požadavků hejtmanů nebyla. Společně s pražským primátorem Zdeňkem Hřibem (Piráti) chtěla, aby byl vyhlášen stav nebezpečí. V průběhu víkendu však oba změnili názor a rozhodli se žádost o nouzový stav podpořit. Všichni hejtmani pak mají na Babiše několik podmínek, které musí postupně začít plnit. Nouzový stav je prodloužen o 14 dní, kdy vláda musí schválit pandemický zákon a plán na návrat dětí do škol. Dalším požadavkem je mimo jiné také urychlené samotestování ve firmách a u velkých zaměstnavatelů. ODS, vrátila jsi Babiše do sedla, píše diskutér Před znovuvyhlášením nouzového stavu varoval předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS). V dopise premiéru Babišovi a ministrům označil vyhlášení nozového stavu hned po nesouhlasu Sněmovny za protiústavní. Jeho dopis je pak mimo jiné na facebookovém profilu ODS, kde mimo jiné strana dostává dost na frak. Za to, že žádost podpořili právě i občanskodemokratičtí hejtmani. „Co to tady plácáte, vy kašpaři!!! Vládu o nouzový stav požádali i vaši hejtmani. Udělejte si ve straně pořádek nebo se už nevyjadřujte. Dneska jste skončili, jste k smíchu. Vrátili jste Babiše zpátky do sedla,“ píše například jeden z diskutérů. „Vážená ODS, domníval bych se, že se teď chopíte aktivity, a právě prostřednictvím hejtmanů začnete promyšleně vracet situaci do normálu. Místo toho se potupně připlazíte za vládou a v podstatě vezmete zpět vaše čtvrteční hlasování? To jste byli s vládou domluveni předem, jinak to není možné,“ píše další. „Doufám, že ihned po vyhlášení nového nouzového stavu podáte návrh ÚS na jeho zrušení. Jinak jste pro mě jako strana skončili,“ vyzývá pak ODS další diskutér. „ODS se nám pěkně vybarvila jako Burešova věrná ku*va. Poprvé od revoluce vás volit nebudu,“ ozývá se další diskutér. Kritiků je pod příspěvkem opravdu celá řada, odhadem více než polovina z 300 příspěvků. „Co to tady na nás hrajete za hru? Dyť hejtmani ODS žádají soudruha premiéra, aby vyhlásil nouzový stav,“ rozčílil se další uživatel. „Chce se mi z hejtmanů z ODS zvracet,“ dodal další. A velmi se rozčílil i další diskutér. „ODS, doufám, že vaši hejtmani vědí, že právě dnes popravili všechny podnikatele a soukromníky! Kéž byste už nikdy nedostali ani hlas! Volil jsem vás 30 let, ale ode dneška už nikdy ani já, ani mé okolí vám hlas nedá!“ rozzlobil se. Od příznivců to schytal i sám Vystrčil, kterému vyčetli, že o ústavním aktu proti nouzovému stavu jen mluví. Má dle nich přejít k činům. ODS má v čele krajů čtyři hejtmany – Martina Červíčka v Královéhradeckém kraji, Ilonu Mauritzovou v Plzeňském kraji, Martina Kubu v Jihočeském kraji a Vítězslava Schreka na Vysočině.

