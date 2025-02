Dostál: Američané už řekli „stačilo“. Lze vyléčit Česko v čase Trumpa a Leyenové?

Vážení čtenáři,

vítám vás u pravidelné rubriky o evropské, světové, domácí a zejména zdravotnické politice a děkuji Parlamentním listům za umožnění jejího vzniku. Pojmenovali jsme ji „Ondřej Dostál léčí Česko“. Ne snad proto, že bych chtěl fušovat do řemesla kolegům zdravotníkům. Ale úlohou právníka v politice je nasadit účinnou léčbu neduhů, způsobených virem woke kultury a bakteriemi korupce, případně provést amputaci přebujelých předpisů. Samozřejmě se souhlasem pacienta, vyjádřeným ve volbách. Pokud léčba zabere, vrátí se naše krásná a silná země opět na přední příčky v Evropě i ve světě.

První koňská dávka medicíny přišla nyní ze Spojených států, kde se prezidentského úřadu ujal Donald Trump a hned v den své inaugurace pokácel celou řadu model a pobil stádo zlatých telat, o kterých se tvrdilo, že je není možné zrušit. Hned první zlaté tele, z nějž Donald udělal vídeňské řízky, je Pařížská klimatická dohoda a s ní i celý Green Deal.

Co týden se dozvídáme, že budeme muset připlácet v ceně nafty či benzínu další klimatickou povolenku. Že nám zregulují krby a kamna tak, že nebudou smět být nabízeny bez připojení na elektřinu a řízeného spalování. Že budeme muset do běžného rodinného domu nacpat průměrně 2,5 milionu korun, aby se stal klimaticky neutrálním. Že když se naše spolehlivé staré auto stane „vozidlem na konci životnosti“ podle kritérií bruselské směrnice, nepůjde ho ani prodat, ani zdědit, ale bude muset být odevzdáno k likvidaci. Proč nás nemohou nechat byrokrati a aktivisté na pokoji a nechat nás, ať si dům zateplíme, krb postavíme a auto obměníme tak a tehdy, jak sami chceme (a taky tak, jak nám dovolí peněženka)? Protože jsme příliš mírní a naše vláda jsou lokajové. Američané si řekli „stačilo“, vyměnili prezidenta – a je po regulacích. Jde to.

Ale abychom toho Trumpa jen nechválili: Spojené státy začaly zcela nepokrytě vznášet územní nároky na oblasti, které považují za strategické a už se nepokoušejí předstírat, že by to bylo dobré pro svobodu či demokracii. Je to dobré pro obchod, těžbu a hrubý domácí produkt. Ten jejich – ne ten evropský. Trump chce udělat opět velikou svoji Ameriku, ne Evropu. Spojené státy pod Trumpem pro nás zůstanou důležitým partnerem, proto je dobře, že s ním kolegové od Patriotů navázali dobré vztahy. Nebude ale výhradním partnerem a může se stát i nepříjemným soupeřem, jak vidíme na příkladu sankcí na pokročilé AI čipy. Budou nám chtít vnutit pod hrozbou cel nákup dalších předražených zbraní, jako těch F-35, které svět neviděl. Taky si tak trochu řekli o Grónsko, ačkoliv jim neříká pane. Velmoc nemá přátele, jen zájmy.

Vztahy se Spojenými státy nesmějí být naše jediné vztahy, abychom mohli, pokud to pan prezident přežene, sebevědomě říci „Donalde, slezte z toho lustru – jinak se na obchodu domluvíme se zbytkem světa“. Abychom zabránili izolaci Evropy, musíme hledat zdroje a odbytiště i tam, a zejména tam, kde Američany nechtějí. Není nikde psáno, že musíme vést obchodní válku s Čínou, že musíme lámat kopí za dominanci dolaru, že musíme kupovat drahý plyn z USA. A už vůbec není důvod financovat, natož vést, americké zástupné války, a sponzorovat jejich zbrojní průmysl.

Je možné souhlasit s tezí, že do své obrany a bezpečnosti musíme investovat víc prostředků, ale neměli bychom se nechat dotlačit do toho, že naše bezpečnost bude outsourcována na americké firmy. Naše bezpečnost musí být zajištěna našimi zdroji a naším průmyslem. Nalijme si čistého vína. Trump bude tvrdě prosazovat zájmy Spojených států, ne prospěch Evropy. Bude záležet na nás, zda budeme schopni před tímto velmi tvrdým a schopným byznysmenem uhájit i nějaké české zájmy a české pozice.



Ať se nám to líbí nebo nelíbí, nový svět bude připomínat evropský koncert velmocí 19. století – jen s jinými hráči a na větším hřišti. Záleží jen na nás, zda EU bude úspěšným a nezávislým hráčem. To vyžaduje pragmatickou politiku, za kterou je kritizován Orbán či Fico, ale kterou museli umět i ti nejschopnější panovníci včetně Karla IV. nebo Jiřího z Poděbrad, kteří také nezdědili zemi ve snadných časech, nemohli vše ukřičet či prosadit vojensky, a přesto uspěli. Pro mnohé bude těžké, změnit své smýšlení, ale svět se prostě změnil a s tím se změnilo i naše postavení v něm. Fukuyamův konec dějin nenastal.

Pokud to včas nepochopíme a nezařídíme se podle toho, dostaneme válku a hospodářský úpadek. Může nás zachránit jedině samostatná, pragmatická a také do značné míry neposlušná zahraniční politika, zaměřená výhradně na naše zájmy. Tak pracujme na tom, ať se nám to daří!

Autor: Ondřej Dostál