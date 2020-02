Dostávám přes držku. Že Babiš řval? Poslanec o životě s ANO

Časopis Týden přinesl rozhovor s Patrikem Nacherem, poslancem za ANO. Nacher v něm vysvětlil, proč nechce do ANO vstupovat, i když ho s ním všichni spojují a „dostává za to přes držku“. „Kdo nemá svá témata, může si možná připadat zklamaný nebo dotčený, že na něho Babiš řval. To ale není můj případ,“ sdělil. Kdyby se hlasovalo o odvolání Zdeňka Hřiba, byl by pro. Ale Piráti, Čižinského hnutí a Spojené síly pro Prahu jsou si podle něho souzeni.

reklama

Patrik Nacher v rozhovoru uvedl, že do hnutí ANO vstoupit nehodlá. Připadá si užitečnější jako nečlen, i když, jak sám řekl, si ho s hnutím ANO každý spojuje. Takto může občas i hlasovat proti zbytku klubu a být kritický, jak učinil například v otázce zákona o ČNB. „A byl to vládní návrh. To mi ale nebrání táhnout jako buldok jiná témata: exekuce, ochranu spotřebitele, hromadné žaloby a podobně,“ dodal Nacher. Anketa Byl by Dominik Hašek dobrý prezident? Ano 1% Ne 99% hlasovalo: 2358 lidí

Když ho někdo kritizuje, tak je to prý vždy za to, že je v hnutí ANO, nikoliv za jeho práci. „Za ANO to schytávám, dostávám za to přes držku často, každou chvíli mi vyčtou Babiše, nebo mi říkají ‚koblihář‘,“ tvrdí Nacher. Uznává, že za hnutí nese svůj díl odpovědnosti, za ANO se nestydí, ani nelituje, že s tímto subjektem spojil své jméno. „Kdo nemá svá témata, může si možná připadat zklamaný nebo dotčený, že na něho Babiš řval. To ale není můj případ.“

V rozhovoru se také objevily dotazy na bývalého ministra dopravy Kremlíka a zakázku na e-shop dálničních známek. Způsob zadání zakázky a peníze poslanci přišly skandální. Ale celá věc podle něho není černobílá: „Nemyslím, že šlo jen o nějaký jednoduchý e-shop, který by každý dokázal dodat za pár milionů, jak se to teď občas v médiích prezentuje.“ Nicméně to dle poslance bylo dobré upozornění na to, jak IT zakázky na ministerstvech probíhají. „Oněch čtyři sta milionů je pořád ještě kapka v moři proti jiným zakázkám, což například aktuálně vidíme na Ministerstvu práce a sociálních věcí. Tam lítají miliardy a člověk se diví,“ pravil. Fotogalerie: - Sněm ANO

Situaci srovnal s pražským magistrátem: „Tam se často hádáme o podporu projektů za pár desítek tisíc, a najednou se dozvíme o zakázce zadané prostřednictvím jednacího řízení bez uveřejnění za čtrnáct a půl miliardy na servis metra.“ Nacher si také postěžoval, že kauzy Pirátů se ve veřejnoprávních médiích nepropírají zdaleka tak vydatně jako ty od ANO, třeba právě kauza s e-shopem.

Podle Nachera nebylo odvolání ministra jen dobrý marketing. „Buď to mohl (Babiš) řešit dlouho a opozice by ho kritizovala, že je moc pomalý, nebo prostě zakročil, ministr okamžitě skončil, a Babiš je zase špatný. To si nevybere,“ odvracel kritiku Andreje Babiše. Karla Havlíčka, který bude mít teď ministerstvo na starosti, popsal jako workholika, který vstává ve 4 hodiny ráno, což Nacherovi přijde jako šílenství. Ale pokud Havlíček na ministerstvu selže, nebude se mít za co schovat, což je dle poslance fér.

Došlo i na pražský magistrát. Piráti, Praha Sobě a Spojené síly pro Prahu jsou si podle Nachera souzeny a koalice se nerozpadne. „Je nespojila ideologie rozvoje Prahy, ale negativní motivace – hlavně nebýt v koalici s ODS a ANO, které vládly v uplynulých obdobích. Všechny pozitivní body spolupráce mezi sebou teď hledají uměle,“ prohlásil. Pokud by došlo k hlasování o odvolání Zdeňka Hřiba, tak by ho podpořili, ale to neznamená, že by vstupovali do koalice. „Jakákoli změna, která ukončí ten současný experiment s aktivistickou politikou, bude lepší,“ tvrdí Nacher. Ale zároveň nechce, aby pak ANO pykalo za chyby Pirátů.

Psali jsme: Vyhrocené grilování Lipovské: Zatímco ona odpovídala, pohádali se Juchelka se Smoljakem. Hilšera museli dokonce „vypnout“ Bordel s pivem! Všichni se smějou Babišovi. Takže Schillerová vystoupila, mávala novinama... Už je vám to jasné? Kalousek vyzval Dominika Haška ke kandidatuře na prezidenta Němcová: Je mi líto Petra Nečase. Rohlíky v samoobsluze? To bylo takto!

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.