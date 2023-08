Dotace budou, ohlásil zemědělcům z rádia Výborný

243 milionů korun. Tolik si mezi sebou můžou na mimořádných dotacích rozdělit zemědělci. Původně měli dostat v rámci evropské podpory 163 milionů korun. Ministerstvo zemědělství dojednalo navýšení částky o dalších 80 milionů ze státního rozpočtu. O tomto tématu hovořil ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) ve vysílání Českého rozhlasu Plus.

Úvodním tématem byly projednávané škrty v dotacích v zemědělském resortu. „Dohodli jsme se v rámci celé vlády, že ten výsledek budeme prezentovat, až bude dohodnutý, a budeme ho prezentovat společně. Čili zda dneska na tom prvním významném, řekněme neformálním jednání vlády dojde k definitivní dohodě, já úplně předjímat neumím, ale samozřejmě to jednání bude intenzivní a my jsme na něj i za Ministerstvo zemědělství připraveni,“ řekl ministr zemědělství.

Ale pojďme k oné navýšené částce. „Před dohodnutím navýšení částky jsme deklarovali, a na tom se nic nemění, že chceme pomoc z třetího balíku krizové pomoci Evropské unie směřovat do nejohroženějších segmentů zemědělství. V našem případě tam, kde v tuto chvíli opravdu velmi těžko konkurují zemědělci a kde dochází i ke snižování ovocných sadů a podobně, tak je to právě ovocnářství a zelinářství a také částečně pěstování chmele,“ dodal.

„Takže to jsou ty tři nejohroženější části, a protože jsme výrazným způsobem, nebo de facto úplně omezili dotace do welfare pro chovatele skotu, hlavně dojného skotu, tak jsme se dohodli, že právě díky tomu navýšení pomůžeme i chovatelům dojného skotu v České republice,“ poznamenal Výborný. Původně měli tito chovatelé dostat 310 milionů.

„To je pravda, ale jak jsme nuceni šetřit, tak prostě to hledání konsolidace veřejných financí se dotýká úplně všech. Dotýká se samozřejmě občanů, dotýká se i zemědělců, takže my jsme stáli před tím, zda škrtat plošně v každé kapitole těch dotačních programů, nebo se podívat tam, kde jsou ty skupiny nejohroženější a ty ponechat v té slíbené výši. Rozhodli jsme se jít tou druhou cestou, protože opravdu například chovatelé prasat, nebo případně chovatelé drůbeže jsou dneska na tom výrazně hůř, úplně jsme zrušili v tomto smyslu tu vámi zmiňovanou částku pro chovatele dojného skotu, a tu se jim alespoň zčásti – bude to ve výši mezi 80–100 milionů korun – pokusíme nahradit, tak z tohoto třetího balíčku krizové pomoci,“ dodal.

Šéf unie ovocnářů jižních a západních Čech o víkendu uvedl, že výkupní cena kilogramu jablek od farmářů je 13–14 korun, supermarkety je pak nabízejí za 50–60 korun. Ovocnáři pak dostávají dotace od státu, třeba i na produkci jablek, na kterých pak ale nejvíce vydělávají ty řetězce, podotkla moderátorka. Není to začarovaný kruh? „Ministerstvo zemědělství není ministerstvem cenotvorby, já opravdu nestanovuji ceny, ani ty výkupní ceny ze strany zemědělců, ovocnářů, směrem k řetězcům. Já v každém případě toto, co říkáte, považuji také za věc, která je nemravná, a chci využít maximálně svůj neformální tlak směrem k řetězcům, přespříští týden mám už domluvenou schůzku s vedením všech těch velkých obchodních řetězců u nás a v tomto duchu s nimi o tom budu hovořit. Ale upozorňuji, nemám žádný nástroj na to, abych je k tomu úplně donutil,“ sdělil.

„Budeme sledovat i tu výši marží, protože určitě tady jeden nástroj vůči nim k dispozici je, a to je kontrola specializovaného finančního úřadu, ten tedy není pod mojí odpovědností, ale pod odpovědností ministra financí. A upřímně řečeno, pokud ho používáme například ke kontrole marží u spotřební daně, respektive tedy u ceny pohonných hmot, v posledním roce a půl opakovaně, tak pokud bychom indikovali nějaký takový problém, který tady naznačujete vy v rámci segmentu potravinářství, ovoce, zeleniny a dalších, tak já jsem připraven jednat i o tom, abychom tento kontrolní mechanismus nebo nástroj použili,“ zakončil.

