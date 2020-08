Dovolenkáři v Egyptě, vy si myslíte, jak jste s tím vydrbali? Můžete skončit před soudem, hrozí Prymula

Češi se nezapřou. Aby mohli do Egypta a nemuseli mít negativní test, přišli na nový fígl. Porušují tím však nařízení, před čímž varuje jak šéfka pražské hygieny Zdeňka Jágrová, tak epidemiolog Roman Prymula. Píše to server Blesk Zprávy.

V případě, že Češi chtějí vyrazit do Egypta bez negativního testu, stačí, když do této země zavítají z ciziny. Obcházejí tím však nařízení a hygienici i epidemiologové samozřejmě takové jednání odsuzují. Epidemiolog Roman Prymula varuje, že ve chvíli, kdy se potvrdí nákaza, hrozí takovému turistovi sankce i případný soud.

Blesk Zprávy si všimly některých příspěvků na sociálních sítích, kde se tímto trikem dovolenkáři chlubí. Egypt totiž patří pro Čechy mezi „červené státy“. „Teď sedím v Istanbulu, letím teda do Sharmu, ne do Hurghady,“ píše uživatelka, že letěla z Vídně. Další uživatel pak přitakává. Do Egypta se Češi ani napřímo zatím nedostanou. Navíc při návratu nemusí předkládat test.

Ministerstvo zahraničních věcí o tomto obcházení ví. „Kontrolu a sankce má na starosti příslušná hygienická stanice,“ uvedl rezort.

Kromě do Egypta se tyto praktiky přestupu dějí i při cestách do Turecka. A to právě kvůli povinnosti předkládat negativní test při letu z ČR. „Letěla jsem přes Budapešť do Káhiry a stejnou cestou nazpět. V Budapešti řeknete při návratu, že děláte jen tranzit do ČR a normálně jdete z letiště ven, sednete do auta a jedete domů,“ chlubila se například jedna z Češek.

Epidemiolog Prymula nad tímto postupem varuje, že čeští epidemiologové pak ztrácejí kontrolu nad případy. „I v dobách vrcholu té epidemie se nedá úplně ošetřit, když máte otevřenou hranici EU, to se nedá technicky pochytat. To by tam musely být kontroly,“ řekl a apeluje na osobní zodpovědnost.

Jágrová pak varuje před případnými sankcemi, které se pohybují kolem deseti tisíc korun. A uvádí, že „lež má krátké nohy“ a v případě onemocnění covidem-19 bude muset člověk uvést, kde se pohyboval.

