Dovoz za 150 miliard ročně. Zlý stav českého zemědělství

18.11.2025 8:37 | Komentář

POHLED SELSKÝM ROZUMEM „Soběstačnost v základních potravinách klesla na úroveň 50–52 procent, což představuje nutnost dovézt do naší republiky potraviny za 150 miliard korun ročně,“ upozorňuje exprezident Agrární komory ČR a člen Klubu 2019 Jan Veleba a přidává čísla naopak o přebytku z roku 1990. Mluví o nutnosti mít co nejdříve novou vládu a zmiňuje také nového ministra zemědělství a v té souvislosti i plán na restart českého zemědělství a potravinářství.

Dovoz za 150 miliard ročně. Zlý stav českého zemědělství
Foto: Hans Štembera
Popisek: Jan Veleba

Dnešní pohled selským rozumem bude trošku jiný.

Anketa

Líbí se vám, jak jsou v Praze pojímány oslavy 17. listopadu?

2%
98%
0%
hlasovalo: 3777 lidí
Včera jsme vzdávali hold 17. listopadu, byl Státní svátek – Den boje za svobodu a demokracii a já s úžasem sleduji naši dnešní nejvyšší politickou scénu. Tedy poziční souboj mezi prezidentem Petrem Pavlem a suverénním vítězem Parlamentních voleb, které proběhly 3. a 4. října, budoucím premiérem Andrejem Babišem. Nejsme prezidentská republika a pro běžného voliče, za kterého se rovněž pokládám, je hlavní kápo premiér a role prezidenta je v oblasti ceremoniální. Řekl bych – noblesní glosátor. Doposud za výrazných prezidentských osobností, jakými nesporně byli Václav Klaus a Miloš Zeman, otevřené souboje, které živily mediální scénu, zkrátka nebyly. To mělo pozitivní vliv na atmosféru ve společnosti, která byla výrazně méně konfrontační, než je dnes. Není to názor jenom můj. Jsem mezi lidmi skoro každý den a jsem o tom přesvědčen.

Restart českého zemědělství s příznivými dopady na potravinářství…

Pojďme ale k našemu oboru, k zemědělství. Domnívám se, že je třeba, aby byla co nejdříve ustavena nová vláda Andreje Babiše a v našem oboru, zemědělství, se stal ministrem odborník Martin Šebestyán, bývalý ředitel Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF). Je to český manažer a zemědělský odborník s odpovídajícími charakterovými vlastnostmi, u něhož je předpoklad, že zahájí restart českého zemědělství s příznivými dopady na potravinářství. Není možné, abychom neobdělávali půdu pět až sedm procent z výměry a platili těm, kteří to udělají, dotace a brali za to podporu. Soběstačnost v základních potravinách klesla na úroveň 50–52 procent, což představuje nutnost dovézt do naší republiky potraviny za 150 miliard korun ročně. Znovu opakuji – potraviny, které se u nás dají vyrobit, které jsme dřív vyráběli a u kterých byl ještě v roce 1990 přebytek za 10 miliard korun.

Předložit a začít plnit plán restartu českého zemědělství…

Anketa

Má Jindřich Rajchl vaši důvěru? (Ptáme se od 12.11.2025)

95%
3%
2%
hlasovalo: 13730 lidí
Mohl bych jít do detailu, třeba převod orné půdy na louky a pastviny, ale uvedená základní čísla pro pochopení stavu a vývoje našeho zemědělství v dnešním „Pohledu“ postačí. A proto také můj pohled je jasný a stručný a zde ho předkládám:

– bez dalších odkladů jmenovat premiéra a ten ministry své vlády

– v nejbližší možné době předložit a schválit programové prohlášení vlády, a to začít okamžitě realizovat

Je totiž konec roku, je třeba mít odborně vydiskutovaný a poté mediálně předložený plán restartu českého zemědělství a potravinářství a ten 1. lednem 2026, za podpory české veřejnosti, začít plnit.

Jan Veleba

exprezident Agrární komory ČR a člen Klubu 2019

Psali jsme:

„Dva roky minimálně.“ Odhad nápravy škod po Fialově vládě
Ulice rozbíjí sestavování vlády. Veleba o tom, co ještě neviděl
Veleba po volbách: Nejdřív řekněte, kam Fiala zemědělství dostal. Pak restart
Volný pád českých potravin o 81 %. Před volbami uhodilo

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

1989 , Pavel , potraviny , Veleba , zemědělství , 17. listopad , sametová revoluce , Prezident Pavel

Váš názor? (Hlasovali 2 čtenáři)

Vidíte situaci podobně jako Jan Veleba?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: Jan Veleba

Jak si vysvětlujete, že jste neměl protikandidáta?

Myslíte, že je to tím, že jste tak dobrý, nebo že se do toho nikomu nechtělo, protože a tom nejste dobře, o čemž svědčí i vaše oslabení ve volbách a celkové preference, podle níž byste ve sněmovně bez ODS vůbec nebyli?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Testujeme hru LEGO Brick Like This!

Testujeme hru LEGO Brick Like This!

Revoluce v úklidu. Testujeme prachovky Flex & Catch od Viledy, které nedají prachu žádnou šanci

Revoluce v úklidu. Testujeme prachovky Flex & Catch od Viledy, které nedají prachu žádnou šanci

Diskuse obsahuje 6 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

„Dali nám ochutnat žranici, teď budeme platit.“ Po 17. listopadu úplně jiní umělci

4:45 „Dali nám ochutnat žranici, teď budeme platit.“ Po 17. listopadu úplně jiní umělci

„Když si vzpomenu na to, jak jsem jezdil po vlastech českých a agitoval, aby se ten systém změnil, t…