Dovoz za 150 miliard ročně. Zlý stav českého zemědělství

Restart českého zemědělství s příznivými dopady na potravinářství…
Pojďme ale k našemu oboru, k zemědělství. Domnívám se, že je třeba, aby byla co nejdříve ustavena nová vláda Andreje Babiše a v našem oboru, zemědělství, se stal ministrem odborník Martin Šebestyán, bývalý ředitel Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF). Je to český manažer a zemědělský odborník s odpovídajícími charakterovými vlastnostmi, u něhož je předpoklad, že zahájí restart českého zemědělství s příznivými dopady na potravinářství. Není možné, abychom neobdělávali půdu pět až sedm procent z výměry a platili těm, kteří to udělají, dotace a brali za to podporu. Soběstačnost v základních potravinách klesla na úroveň 50–52 procent, což představuje nutnost dovézt do naší republiky potraviny za 150 miliard korun ročně. Znovu opakuji – potraviny, které se u nás dají vyrobit, které jsme dřív vyráběli a u kterých byl ještě v roce 1990 přebytek za 10 miliard korun.
Předložit a začít plnit plán restartu českého zemědělství…
– bez dalších odkladů jmenovat premiéra a ten ministry své vlády
– v nejbližší možné době předložit a schválit programové prohlášení vlády, a to začít okamžitě realizovat
Je totiž konec roku, je třeba mít odborně vydiskutovaný a poté mediálně předložený plán restartu českého zemědělství a potravinářství a ten 1. lednem 2026, za podpory české veřejnosti, začít plnit.
Jan Veleba
exprezident Agrární komory ČR a člen Klubu 2019
