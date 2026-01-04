Odmítám mlčet. Okamura ještě přidal Ukrajině

04.01.2026 14:14 | Monitoring
autor: Miloš Polák

„To váš premiér políbil prsten v Bruselu, my máme hrdého premiéra,“ rozjela se Alena Schillerová (ANO) na CNN Prima News a udeřila na Jana Skopečka (ODS). „Vy umíte jen urážet!“ soptila dál. Tomio Okamura (SPD) se přidal a znovu tvrdě naložil Kyjevu. Skopeček si to však nenechal líbit. Ve studiu houstla atmosféra. Okamura sázel jeden slovní úder za druhým.

Odmítám mlčet. Okamura ještě přidal Ukrajině
Foto: Screen CNN Prima News
Popisek: Hosté první Partie v roce 2026: Tomio Okamura, Alena Schillerová, Jan Skopeček, Pavla Pivoňka Vaňková

Anketa

Má být Filip Turek jmenován ministrem životního prostředí?

91%
6%
3%
hlasovalo: 31352 lidí
V první hodině Partie Terezie Tománkové na CNN Prima News se setkali ministryně financí Alena Schillerová (ANO), předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura (SPD), místopředseda Poslanecké sněmovny Jan Skopeček (ODS) a poslankyně Pavla Pivoňka Vaňková (STAN).

Schillerová hned na úvod prohlásila, že novoroční projev premiéra Andreje Babiše byl spojující. „Byl to projev pro všechny občany. Nebylo tam ani slovo o opozici. A já si myslím, že proti němu nemůže nikdo nic namítat,“ zdůraznila Schillerová. Ve shodě s Babišem podotkla, že Česko je skvělou bezpečnou zemí, která je plná chytrých lidí. „Musí skončit nálepkování, abychom spojovali, ne rozdělovali.“

„Můj projev vzbudil na síti také pozitivní reakce. Já mám obrovsky pozitivní reakce. Mě sleduje na sítích 800 tisíc lidí. Ale k tomu se tedy ještě dostaneme,“ pravil Okamura. A že, pokud tady někdo ohrožoval demokracii, před čímž v novoročním projevu varoval prezident Petr Pavel, tak to podle Okamury dělala předchozí vláda Petra Fialy (ODS).

„Za minulé vlády to bylo tak, že dezinformace byly všechno, co nesouhlasilo s vládní koncepcí minulé vlády,“ nebral si servítky Okamura s tím, že jemu minulá vláda naložila tak, že mu hrozí až tři roky vězení. „To my dělat nebudeme, my ctíme svobodu slova. Demokratický deficit vidím u minulé vlády. Ale my budeme určitě pro svobodu slova, ale i pro další demokratické atributy,“ zdůraznil Okamura.

Tomio Okamura

  • SPD
  • Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)
  • předseda PS PČR
Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)
  • předseda PS PČR

Skopeček prohlásil, že „ODS bude věcnou opozicí“. Projev prezidenta Pavla i premiéra Babiše vychválil. „Ale to, co jsme slyšeli od předsedy Sněmovny Okamury, to bylo skutečně šílené,“ nešetřil ostrými slovy Skopeček.

Anketa

Máte důvěru v novou vládu Andreje Babiše?

94%
4%
2%
hlasovalo: 18915 lidí
Okamura však trval na tom, že jeho projev vzbudil i  mnohé pozitivní reakce. „Naši voliči to kvitují, a řekl jsem pravdu. Řekl jsem, že platíme málo účinné zbraně, které Rusové ničí ještě před nástupem na frontu. Nakoupily se např. houfnice, které Rusové ničí s pomocí dronů ještě 50 kilometrů od fronty. Pak ty zlaté záchody, to bylo na Novinkách. Tam byl Tymur Mindič se svým přítelem Volodymyrem Zelenským. Tam si rozkradli (v přepočtu) dvě miliardy korun,“ rozjel se Okamura.

Vůči ukrajinským politickým a diplomatickým činitelům vyslal Okamura vzkaz, že se nemají co plést do toho, co říká předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, protože jde o vnitropolitickou věc. „Já na to mám analýzu, samozřejmě odbornou. Spíš bych si chtěl nechat říct, co tam byla nepravda,“ nedal se zarazit Okamura.

Trval i na tom, že jeho kritika vůči EU, která také zazněla v jeho novoročním projevu, byla oprávněná. Protože vedení EU se snaží Patrioty pro Evropu, tedy frakci, kam patří i europoslanci SPD, staví na vedlejší kolej, a k tomu Okamura odmítá mlčet.

K tomu řekla Schillerová: „Já bych tak ostrá slova nepoužila. Ale i my na mítincích jsme slyšeli ‚co s tím budete dělat, tady se řeší jen problémy Ukrajiny‘. My jsme to na začátku podpořili, ale kde to tedy vzniklo? Kde to vzniklo, že tady máme nemálo lidí, kterým to vadí? Já bych řekla, že to je chyba té minulé vlády, protože oni prostě tu Ukrajinu adorovali. A pokud jde o slova pana ukrajinského velvyslance, bych očekávala trochu víc pokory z ukrajinské strany, protože my jsme přijali nejvíce uprchlíků v přepočtu na obyvatele,“ argumentovala Schillerová.

JUDr. Alena Schillerová, Ph.D.

  • ANO 2011
  • místopředsedkyně vlády
místopředsedkyně vlády

Ing. et Ing. Jan Skopeček, Ph.D.

  • ODS
  • místopředseda PS PČR
místopředseda PS PČR

Schillerová také oznámila, že hovořila s ministrem zahraničí Petrem Macinkou (Motoristé), který dal jasně najevo, že ukrajinského velvyslance pozve na pohovor.

Anketa

Jste rádi, že je Babiš premiérem?

70%
25%
2%
1%
2%
hlasovalo: 27827 lidí
„A já bych si tady dovolila návrat do minulosti. Bývalá předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) také vyzývala Maďary, ať nevolí Viktora Orbána. Ať si myslíme, co chceme, tak to se dít nemělo. Ale ona také mluvila ke svým voličům. Pan předseda Sněmovny také mluvil ke svým voličům. A ta reakce ukrajinského velvyslance byla minimálně neadekvátní,“ zlobila se Schillerová.

Skopeček připomněl, že ODS varovala předem, že Okamura se v pozici předsedy Sněmovny bude chovat jako slon v porcelánu. „On ten porcelán rozsekal, a to ještě pomalu ani neotevřel od té předsednické kanceláře dveře. On není člověkem, který by tu Sněmovnu vedl sjednocujícím způsobem a aby pronášel slova, za která bychom se mohli postavit všichni. Ten jeho projev byl naprosto neuvěřitelný a ostudný,“ nešetřil kritikou Skopeček. A že Okamurova slova dobře slyšeli i naši zahraniční partneři. „Dobře slyšeli, jak říkal, že EU se snaží o třetí světovou válku. To jsou slova předsedy Sněmovny, kterého vy jste zvolili,“ obrátil se Skopeček k Schillerové. Vyčetl jí, že ona osobně asi Okamurův projev legitimizuje, což považuje za neuvěřitelné.

„Pane místopředsedo, nementorujte nás tady. Hlavně mě nementorujte. Vy neustále mentorujete. Je to váš styl. Váš premiér byl člověk, který políbil prsten v Bruselu. Náš premiér byl hrdý, jel tam s vlaječkou a klidně tam jednal několik hodin, než dojednal, co bylo třeba. Vy umíte jen nálepkovat a urážet. Já vím, že by se vám líbilo, kdyby v koalici došlo ke konfliktu, ale my máme každé pondělí koaliční radu a tam si to všechno vyříkáme. A to, že je tady část občanů, která nepodporuje Ukrajinu, to jste zavinili vy. My máme hrdého premiéra,“ zdůraznila Schillerová.

Když dostala prostor Pavla Pivoňka Vaňková, vyjádřila svůj názor, že Tomio Okamura vede jakýsi pomyslný souboj s taktéž vládním poslancem Jindřichem Rajchlem a že se trumfují, kdo pronese ostřejší výroky na adresu Ukrajiny, případně na adresu minulé vlády. Pokud se někdo postaral o to, že se část českých občanů dívá na Ukrajinu kriticky, tak jsou to podle Pivoňkové Vaňkové poslanci SPD, kteří se „navážeí do Ukrajiny, přestože byla napadena a jen se brání ruské agresi“.

Mgr. Ing. Pavla Pivoňka Vaňková

  • STAN
  • poslankyně
poslankyně

Anketa

Vykonává Okamura funkci předsedy sněmovny lépe než Pekarová?

97%
1%
2%
hlasovalo: 21867 lidí
K tomu řekl Okamura: „Tohle svědčí o tom, že opozice nemá žádné pozitivní téma pro občany. Vy nemáte nic, v čem byste pomohli lidem, tak tady jen vytahujete nějaké odvolávání,“ kroutil hlavou. Zdůraznil, že za Fialovy vlády byla Ukrajina na prvním místě, zatímco za této koalice bude na prvním místě Česko. A pokud bude Ukrajina podporována, tak bude podporována v tom, aby se co nejrychleji došlo k míru. Na stole je podle Okamury i možnost, že Česko ukončí tzv. muniční iniciativu.

Pavla Pivoňka Vaňková tvrdila, že Tomio Okamura svým projevem udělal Česku ostudu, a to přímo před celým světem. „Takže já doufám, že váš premiér najde tu odvahu a že veřejně přizná, že ten projev byl za čarou,“ pravila Pivoňka Vaňková.

Skopeček se vyjádřil ve stejném duchu. „Váš premiér se hrdě bil v prsa, že to bude on, kdo bude řídit zahraniční politiku, ale to se evidentně neděje, protože od toho šíleného projevu pana Okamury uběhlo několik dní a nic se neděje,“ rozčílil se Skopeček.

„Tak já to znovu vrátím do reality, protože vy žijete ve své bublině. Ten můj projev vzbudil obrovské množství reakcí a většina z nich je pozitivních,“ upozornil Okamura. – Pivoňka Vaňková mu vmetla, že „ony pozitivní reakce tam psali jeho podporovatelé“. – „Vy žijete ve strašném bludu,“ přidal se Skopeček. „Kolik vás volilo lidí? Kolik jste získal hlasů? Mnohem méně než my,“ řekl Skopeček.

Schillerová k tomu řekla: „To vaše vláda tady dělala ostudu, ať to byla bitcoinová kauza nebo jiné. Nevytahujme se tady, kdo získal více hlasů. Všichni víme, že nejvíc hlasů získalo hnutí ANO. My budeme zítra schvalovat programové prohlášení vlády, a tam nenajdete ani slovo o vystupování z EU. Ano, my chceme být hrdým členem,“ zdůraznila Schillerová. A jedním dechem dodala, ať opozice nechá na premiérovi, kdy komu řekne, co uzná za vhodné.

„Já jsem nařídila audit na bitcoinovou kauzu,“ dodala ještě Schillerová. Ministryně financí také přislíbila, že 6. ledna na tiskové konferenci řekne, v jakém stavu je státní rozpočet. A prý to nebude pěkné. „Letadlo Zbyňka Stanjury narazilo!“ varovala Schillerová

Pavla Pivoňka Vaňková řekla, že to nesmí být zneužito k bezuzdnému rozhazování. „Vy jste tady mluvila o letadle, ale vy v tom kokpitu sedíte od 15 prosince,“ připomněla.

Anketa

Považujete Ukrajince za bratrský národ?

2%
96%
2%
hlasovalo: 17036 lidí
Okamura podotkl, že do roku 2019 schodek státního rozpočtu pravidelně rostl maximálně o jednotky miliard, zatímco za covidu a pak po covidu za časů vlády Petra Fialy rostl schodek o stovky miliard korun ročně. „Vždyť je to fiasko!“ soptil Okamura. „My se snažíme hledat úspory, kde to jde,“ dodal zároveň a žádal opozici, aby nechala vládu pracovat.

Schillerová se obrátila na Pavlu Pivoňku Vaňkovou: „Já vím, že jste asi specialistka na sociální politiku. Ale to, co jste řekla, je nesmysl,“ zdůraznila. Celé bývalé vládě vyčetla, že prováděla „rozpočtové podvody a triky“. „Já o tom budu mluvit naprosto otevřeně. Oni lepili díru dírou. To my dělat nebudeme. My budeme jednat tak, abych si to mohla kdykoliv obhájit. Ty vaše triky musí skončit!“ zesilovala hlas Schillerová a obrátila se na Skopečka.

„Já bych tady mohl připomínat ty vaše účetní triky,“ vmetl Skopeček Schillerové. – „Vy evidentně nezvládáte ženy. Vy, jakmile diskutujete se ženou, která má jiný názor, tak nezvládáte ženu,“ zasadila Skopečkovi slovní kopanec. – Skopeček požádal moderátorku, aby Schillerovou uklidnila, a zdůraznil, že on nemá problém diskutovat se ženami a chovat se přitom slušně. Pokud někdo má problém s tím, aby druhému neskákal do řeči, je to podle Skopečka Schillerová.

Pavla Pivoňka Vaňková se vůči Schillerové ohradila: „Já mám ekonomické vzdělání, a tedy je vyšší, než máte vy, protože vy máte vzdělání právnické,“ vpálila Schillerové. – Schillerová podotkla, že se Pivoňky Vaňkové nechtěla dotknout, ale že „to Stanjurovo letadlo narazilo  – a říkejte si, co chcete, velký problém je především v rozpočtové kapitole resortu práce a sociálních věcí“.

Anketa

Bojíte se, že Andrej Babiš jako premiér okrade stát ve svůj prospěch?

2%
97%
1%
hlasovalo: 22079 lidí
Podle slov Skopečka se ukazuje jen to, že „ANO nebylo připraveno na svou vládní roli a svádí to na exministra financí Zbyňka Stanjuru. Přitom tvrdili, že mají připravený svůj státní rozpočet. Prostě nám lhali,“ sdělil Skopeček. A že nová vláda vůbec nezlevnila elektřinu, jen část plateb za elektřinu nechá lidem zaplatit na daních.

Pivoňka Vaňková se přidala, že nová vládní koalice chce plošně rozdávat peníze a navíc chce rozvolnit pravidla důchodové reformy, což bylo něco, co mělo vést k rozpočtové konsolidaci.

Okamura naopak trval na tom, že nová vláda lidem pomáhá, zatímco Fialova vláda okradla důchodce o desítky tisíc korun, když změnila pravidla valorizace důchodů. A že nová vláda skutečně pomáhá lidem a není pravda, že tu elektřinu lidé zaplatí vyšší platbou na daních. „Němci dávají na podporu s energiemi lidem a firmám 700 miliard. My dáváme 17 miliard, a vy už tady křičíte,“ kroutil hlavou Okamura.

Schillerová řekla, že nová vláda jednak dělá protiinflační kroky, a jednak lidem opravdu pomáhá. Ale Skopeček pravil, že vláda lidem elektřinu zlevnila tak, že to zaplatí stát, čili opět občané, protože stát nemá peníze jiné než od svých občanů, nebo pokud věci financuje na dluh.

Psali jsme:

To je styl ukrajinské diplomacie. Výzva Macinkovi, co má dělat
Zwyrtek Hamplová: Ministr stanovil velvyslanci cizího státu jasné hranice
Zeman o EU: Brusel? To chce převrat
Nora Fridrichová se omluvila Ukrajině za Tomia Okamuru

 

Zdroje:

https://cnn.iprima.cz/porady/partie

Článek obsahuje štítky

Babiš , demokracie , ekonomika , energetika , ODS , Okamura , opozice , Partie , rozpočet , STAN , střet zájmů , Ukrajina , vláda , SPD , svoboda slova , ANO , Skopeček , Schillerová , válka na Ukrajině , CNN Prima News , Zelenskyj , Pivoňka Vaňková , Mindič

Váš názor? (Hlasovali 2 čtenáři)

Vidíte situaci podobně jako Tomio Okamura?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

válka na Ukrajině

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

Tomio Okamura byl položen dotaz

Dotace z EU prý Česku nepřinášejí trvalý růst

Není chybou politiků ČR, že neumí dotace lépe čerpat? Protože přeci členství v EU nás stojí nemalé peníze tak bysme toho měli využít ve svůj prospěch. Máte nějaký plán, jak dotace líp čerpat? A nebo jste spíš pro jejich úplné zrušení? Je pravda, že často jsou poskytovány na úplné zbytečnosti, což mi...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

