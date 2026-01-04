Odmítám mlčet. Okamura ještě přidal Ukrajině

Má být Filip Turek jmenován ministrem životního prostředí?
Schillerová hned na úvod prohlásila, že novoroční projev premiéra Andreje Babiše byl spojující. „Byl to projev pro všechny občany. Nebylo tam ani slovo o opozici. A já si myslím, že proti němu nemůže nikdo nic namítat,“ zdůraznila Schillerová. Ve shodě s Babišem podotkla, že Česko je skvělou bezpečnou zemí, která je plná chytrých lidí. „Musí skončit nálepkování, abychom spojovali, ne rozdělovali.“
„Můj projev vzbudil na síti také pozitivní reakce. Já mám obrovsky pozitivní reakce. Mě sleduje na sítích 800 tisíc lidí. Ale k tomu se tedy ještě dostaneme,“ pravil Okamura. A že, pokud tady někdo ohrožoval demokracii, před čímž v novoročním projevu varoval prezident Petr Pavel, tak to podle Okamury dělala předchozí vláda Petra Fialy (ODS).
„Za minulé vlády to bylo tak, že dezinformace byly všechno, co nesouhlasilo s vládní koncepcí minulé vlády,“ nebral si servítky Okamura s tím, že jemu minulá vláda naložila tak, že mu hrozí až tři roky vězení. „To my dělat nebudeme, my ctíme svobodu slova. Demokratický deficit vidím u minulé vlády. Ale my budeme určitě pro svobodu slova, ale i pro další demokratické atributy,“ zdůraznil Okamura.
Tomio Okamura
Skopeček prohlásil, že „ODS bude věcnou opozicí“. Projev prezidenta Pavla i premiéra Babiše vychválil. „Ale to, co jsme slyšeli od předsedy Sněmovny Okamury, to bylo skutečně šílené,“ nešetřil ostrými slovy Skopeček.
Vůči ukrajinským politickým a diplomatickým činitelům vyslal Okamura vzkaz, že se nemají co plést do toho, co říká předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, protože jde o vnitropolitickou věc. „Já na to mám analýzu, samozřejmě odbornou. Spíš bych si chtěl nechat říct, co tam byla nepravda,“ nedal se zarazit Okamura.
Trval i na tom, že jeho kritika vůči EU, která také zazněla v jeho novoročním projevu, byla oprávněná. Protože vedení EU se snaží Patrioty pro Evropu, tedy frakci, kam patří i europoslanci SPD, staví na vedlejší kolej, a k tomu Okamura odmítá mlčet.
K tomu řekla Schillerová: „Já bych tak ostrá slova nepoužila. Ale i my na mítincích jsme slyšeli ‚co s tím budete dělat, tady se řeší jen problémy Ukrajiny‘. My jsme to na začátku podpořili, ale kde to tedy vzniklo? Kde to vzniklo, že tady máme nemálo lidí, kterým to vadí? Já bych řekla, že to je chyba té minulé vlády, protože oni prostě tu Ukrajinu adorovali. A pokud jde o slova pana ukrajinského velvyslance, bych očekávala trochu víc pokory z ukrajinské strany, protože my jsme přijali nejvíce uprchlíků v přepočtu na obyvatele,“ argumentovala Schillerová.
JUDr. Alena Schillerová, Ph.D.
Ing. et Ing. Jan Skopeček, Ph.D.
Schillerová také oznámila, že hovořila s ministrem zahraničí Petrem Macinkou (Motoristé), který dal jasně najevo, že ukrajinského velvyslance pozve na pohovor.
Skopeček připomněl, že ODS varovala předem, že Okamura se v pozici předsedy Sněmovny bude chovat jako slon v porcelánu. „On ten porcelán rozsekal, a to ještě pomalu ani neotevřel od té předsednické kanceláře dveře. On není člověkem, který by tu Sněmovnu vedl sjednocujícím způsobem a aby pronášel slova, za která bychom se mohli postavit všichni. Ten jeho projev byl naprosto neuvěřitelný a ostudný,“ nešetřil kritikou Skopeček. A že Okamurova slova dobře slyšeli i naši zahraniční partneři. „Dobře slyšeli, jak říkal, že EU se snaží o třetí světovou válku. To jsou slova předsedy Sněmovny, kterého vy jste zvolili,“ obrátil se Skopeček k Schillerové. Vyčetl jí, že ona osobně asi Okamurův projev legitimizuje, což považuje za neuvěřitelné.
„Pane místopředsedo, nementorujte nás tady. Hlavně mě nementorujte. Vy neustále mentorujete. Je to váš styl. Váš premiér byl člověk, který políbil prsten v Bruselu. Náš premiér byl hrdý, jel tam s vlaječkou a klidně tam jednal několik hodin, než dojednal, co bylo třeba. Vy umíte jen nálepkovat a urážet. Já vím, že by se vám líbilo, kdyby v koalici došlo ke konfliktu, ale my máme každé pondělí koaliční radu a tam si to všechno vyříkáme. A to, že je tady část občanů, která nepodporuje Ukrajinu, to jste zavinili vy. My máme hrdého premiéra,“ zdůraznila Schillerová.
Když dostala prostor Pavla Pivoňka Vaňková, vyjádřila svůj názor, že Tomio Okamura vede jakýsi pomyslný souboj s taktéž vládním poslancem Jindřichem Rajchlem a že se trumfují, kdo pronese ostřejší výroky na adresu Ukrajiny, případně na adresu minulé vlády. Pokud se někdo postaral o to, že se část českých občanů dívá na Ukrajinu kriticky, tak jsou to podle Pivoňkové Vaňkové poslanci SPD, kteří se „navážeí do Ukrajiny, přestože byla napadena a jen se brání ruské agresi“.
Mgr. Ing. Pavla Pivoňka Vaňková
Pavla Pivoňka Vaňková tvrdila, že Tomio Okamura svým projevem udělal Česku ostudu, a to přímo před celým světem. „Takže já doufám, že váš premiér najde tu odvahu a že veřejně přizná, že ten projev byl za čarou,“ pravila Pivoňka Vaňková.
Skopeček se vyjádřil ve stejném duchu. „Váš premiér se hrdě bil v prsa, že to bude on, kdo bude řídit zahraniční politiku, ale to se evidentně neděje, protože od toho šíleného projevu pana Okamury uběhlo několik dní a nic se neděje,“ rozčílil se Skopeček.
„Tak já to znovu vrátím do reality, protože vy žijete ve své bublině. Ten můj projev vzbudil obrovské množství reakcí a většina z nich je pozitivních,“ upozornil Okamura. – Pivoňka Vaňková mu vmetla, že „ony pozitivní reakce tam psali jeho podporovatelé“. – „Vy žijete ve strašném bludu,“ přidal se Skopeček. „Kolik vás volilo lidí? Kolik jste získal hlasů? Mnohem méně než my,“ řekl Skopeček.
Schillerová k tomu řekla: „To vaše vláda tady dělala ostudu, ať to byla bitcoinová kauza nebo jiné. Nevytahujme se tady, kdo získal více hlasů. Všichni víme, že nejvíc hlasů získalo hnutí ANO. My budeme zítra schvalovat programové prohlášení vlády, a tam nenajdete ani slovo o vystupování z EU. Ano, my chceme být hrdým členem,“ zdůraznila Schillerová. A jedním dechem dodala, ať opozice nechá na premiérovi, kdy komu řekne, co uzná za vhodné.
„Já jsem nařídila audit na bitcoinovou kauzu,“ dodala ještě Schillerová. Ministryně financí také přislíbila, že 6. ledna na tiskové konferenci řekne, v jakém stavu je státní rozpočet. A prý to nebude pěkné. „Letadlo Zbyňka Stanjury narazilo!“ varovala Schillerová
Pavla Pivoňka Vaňková řekla, že to nesmí být zneužito k bezuzdnému rozhazování. „Vy jste tady mluvila o letadle, ale vy v tom kokpitu sedíte od 15 prosince,“ připomněla.
Schillerová se obrátila na Pavlu Pivoňku Vaňkovou: „Já vím, že jste asi specialistka na sociální politiku. Ale to, co jste řekla, je nesmysl,“ zdůraznila. Celé bývalé vládě vyčetla, že prováděla „rozpočtové podvody a triky“. „Já o tom budu mluvit naprosto otevřeně. Oni lepili díru dírou. To my dělat nebudeme. My budeme jednat tak, abych si to mohla kdykoliv obhájit. Ty vaše triky musí skončit!“ zesilovala hlas Schillerová a obrátila se na Skopečka.
„Já bych tady mohl připomínat ty vaše účetní triky,“ vmetl Skopeček Schillerové. – „Vy evidentně nezvládáte ženy. Vy, jakmile diskutujete se ženou, která má jiný názor, tak nezvládáte ženu,“ zasadila Skopečkovi slovní kopanec. – Skopeček požádal moderátorku, aby Schillerovou uklidnila, a zdůraznil, že on nemá problém diskutovat se ženami a chovat se přitom slušně. Pokud někdo má problém s tím, aby druhému neskákal do řeči, je to podle Skopečka Schillerová.
Pavla Pivoňka Vaňková se vůči Schillerové ohradila: „Já mám ekonomické vzdělání, a tedy je vyšší, než máte vy, protože vy máte vzdělání právnické,“ vpálila Schillerové. – Schillerová podotkla, že se Pivoňky Vaňkové nechtěla dotknout, ale že „to Stanjurovo letadlo narazilo – a říkejte si, co chcete, velký problém je především v rozpočtové kapitole resortu práce a sociálních věcí“.
Pivoňka Vaňková se přidala, že nová vládní koalice chce plošně rozdávat peníze a navíc chce rozvolnit pravidla důchodové reformy, což bylo něco, co mělo vést k rozpočtové konsolidaci.
Okamura naopak trval na tom, že nová vláda lidem pomáhá, zatímco Fialova vláda okradla důchodce o desítky tisíc korun, když změnila pravidla valorizace důchodů. A že nová vláda skutečně pomáhá lidem a není pravda, že tu elektřinu lidé zaplatí vyšší platbou na daních. „Němci dávají na podporu s energiemi lidem a firmám 700 miliard. My dáváme 17 miliard, a vy už tady křičíte,“ kroutil hlavou Okamura.
Schillerová řekla, že nová vláda jednak dělá protiinflační kroky, a jednak lidem opravdu pomáhá. Ale Skopeček pravil, že vláda lidem elektřinu zlevnila tak, že to zaplatí stát, čili opět občané, protože stát nemá peníze jiné než od svých občanů, nebo pokud věci financuje na dluh.
