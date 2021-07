Drahá Angela, soucitná vůdkyně. Migranti? George Bush byl plný dojetí

„Merkelová vnesla do velmi důležité pozice noblesu a důstojnost; činila velmi těžká rozhodnutí a dělala je s ohledem na to, co je pro Německo nejlepší,“ chválí odcházející německou kancléřku bývalý americký prezident George W. Bush pro Deutsche Welle. Nešetřil chválou ani směrem k migrační politice Merkelové, o níž řekl, že je „žena s velkým srdcem“, a ocenil, že je „soucitnou vůdkyní“ německého lidu, který své kancléřce důvěřuje již dlouhou řadu let.

Kancléřku někdejší americká hlava státu vyzdvihuje i v následném rozhovoru. „Merkelová vnesla do velmi důležité pozice noblesu a důstojnost; (dělala) velmi těžká rozhodnutí a dělala je s ohledem na to, co je pro Německo nejlepší, a dělala je na základě zásad,“ prohlásil Bush. Podle něj je německá kancléřka též dobrá vůdkyně. „Je to soucitná vůdkyně, žena, která se nebojí vést,“ podotkl.



To nebylo vše. Pro Bushe i pro mnoho Američanů prý podle Deutsche Welle dokonce německá kancléřka zosobňuje „americký sen“, a to její životní dráhou, jelikož to na jednu z nejdůležitějších osobností Evropy i světa dotáhla i přesto, že se narodila v komunistickém režimu.



Bush ocenil, že na rozdíl od amerických politiků Merkelová vládne Německu stabilně již mnoho let a Němci jsou své kancléřce stále věrní. „Merkelová přežila v docela tvrdém prostředí více než osm let. To je docela úžasné, když se nad tím zamyslíte,“ podotkl.

Připomenul, že si s šéfkou Německa rozuměl už od první chvíle, jakmile si s ní v roce 2006 potřásl rukou, když vystřídala Gerharda Schrödera, jenž mu vskutku dával kapky za započetí války v Iráku. Fotogalerie: - S Angelou v Berlíně

Co se týká názoru na migrační politiku Merkelové, Bush se nezdráhá opět pronášet jen čistou chválu. Merkelová je podle něho „žena s velkým srdcem“. „Jsem si jistý, že ji k tomu vedl lidský soucit. Bylo to pro ni zjevně těžké politické rozhodnutí – ale ujala se vedení,“ ocenil německou kancléřku, kterou vidí jako vzor i pro své dcery.



A při závěrečném dotazu, zdali Merkelová, která do svého úřadu nastoupila před téměř 16 lety, kdy v Americe ještě stále mnoho veteránů nevzpomínalo na Německo úplně v dobrém, odvedla dobrou práci, Bush pronese, že „doufá, že ano“. Podotýká, že nakolik byla rozhodnutí německé kancléřky správná, se nevyjeví okamžitě, ale historie to zjistí až teprve dlouho po jejich smrti.

