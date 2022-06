Drahoš hájil Balaše. I když se mu směje už i komentátor Honzejk

reklama

Z pohledu Jiřího Drahoše je volba Balaše do čela resortu školství nejlepší volba. „Z mého pohledu je to velmi dobrá volba. Neznám nikoho lepšího. Vím, že nejdřív tuto nabídku odmítl, je dobře, že ho pan Rakušan nakonec přemluvil. Balaš je velmi kvalifikovaný manažer,“ řekl předseda senátního výboru pro vzdělávání svůj názor na nového ministra školství.

Balašovi je však nejen ze strany prezidenta vyčítáno, že je sice odborníkem, ale o regionálním školství toho ví příliš málo. „Vím, že mu pan prezident vyčetl, aby si nastudoval střední školství nebo regionální školství... to nepovažuji za žádný velký problém,“ prohlásil Drahoš s tím, že i on, když nastupoval do Senátu do výboru pro vzdělávání, také toho o regionálním školství příliš nevěděl. „To není na závadu,“ míní Drahoš.

Hospodářské noviny dnes otiskly komentář s titulkem „Nový ministr školství nikoho nezajímá a Česko je zemí prvosignálního pokrytectví“. Petr Honzejk napsal: „Všichni přísahají na školství jako prioritu a všem je současně fuk, kdo bude sedět v čele resortu. Kdyby to tak nebylo, STAN by na ministerský post nevyslal někoho, kdo přiznává, že základním a středním školám vlastně nerozumí.“

Ukazuje to, že je pro vládu skutečně školství priorita? „Pan Honzejk nasadil trošku ironicky tón. Občas se do těch resortů povede dostat dobré lidi, ale většinou je to jenom takové zaklínadlo, že priorita je vzdělávání. Myslím, že pro současnou vládu to priorita je, ale všichni víme, jak jsme na tom finančně a jak je na tom školství teď s přílivem zhruba 130 tisíc ukrajinských žáků a studentů,“ poznamenal Drahoš.

Pak reagoval na slova programového ředitele organizace EDUin Miroslava Hřebeckého v rozhovoru pro Lidové noviny, že „STAN povýšil politické zájmy nad zájmy ostatních“. Ministra se senátor zastal: „Ale profesor Balaš je odborník, a to, že není odborník zrovna na regionální školství, to se určitě doučí. Na tom ministerstvu je velmi schopný tým lidí, který to zvládne. Ministr je často manažerská funkce. Profesor Balaš je vysokoškolský pedagog, právník a je to člověk, který o školství ledacos ví. Takže já bych ho rozhodně nepovažoval za nějakou únikovou volbu,“ doplnil senátor Drahoš.

„Jeho výhodou je, že má velmi dobré manažerské schopnostmi, ty osvědčil v jiných pozicích. Velmi dobře mluví anglicky, v době českého předsednictví v EU je to velmi důležité. A má velmi dobrou znalost vysokoškolského prostředí. Na regionální školství má momentálně lidi a ti to zvládnou, než se to ministr Balaš naučí a prokouše se tím,“ věří Jiří Drahoš.

Prioritně by se podle něj měl Balaš soustředit na novelu zákona o pedagogických pracovnících, na problém nedostatku míst ve středních školách a také na rozhodování ne na základě dojmů, ale na základě pojmů.

Drahoš nabídku na post ministra školství původně obdržel také, ale odmítl ji s tím, že „úřad by měl vést někdo mladší, protože skočit do rozjetého vlaku není tak úplně jednoduché“.

