Drahoš není želé, má jasné názory. Za komunistů mi nosil Orwella a Kafku, zavzpomínal bývalý kolega

Jiří Drahoš pracoval v Akademii věd 43 let. Začal od píky a dotáhl to až na šéfa celé Akademie. Dnešní ředitel Ústavu chemických procesů Miroslav Punčochář vzpomíná, jak v 80. letech minulého století nosil Drahoš do práce knížky. „Přišel jsem tady třeba k Orwellovu 1984, tenkrát to bylo ještě přepsané na cigaretovém papíře v samizdatu. Seznámil mě s Kafkou,“ uvedl Punčochář.

„Byl silná osobnost, kdybychom tady tehdy měli dva takové Drahoše, asi by nastal velký střet,“ zavzpomínal na práci s možným příštím prezidentem docent Marek Růžička, který dnes v ústavu vede oddělení, jež Drahoš po revoluci nově založil. Drahoš prý býval tvrdý šéf, dožadoval se výsledků. Když ale Růžička ukázal, že je schopný, neboť dokázal za dva měsíce představit výsledky, kterých jiní dosahovali za půl roku, dostal prý od svého šéfa volnou ruku.

Oproti svým kolegům měl prý Drahoš jednu velkou výhodu. Ačkoli nebyl členem komunistické strany, dostal za minulého režimu možnost vycestovat za „železnou oponu“. Do západního Německa. Když se vrátil, měl prý spoustu nápadů, které chtěl zrealizovat, než zjistil, že u komunistů se svými nápady tvrdě narazí.

Po revoluci se stal zástupcem ředitele ústavu a od té chvíle mu někteří kolegové vyčítají jednu věc. „Někteří mu vytýkají, že je podepsaný pod řadou patentů, které na ústavu vznikly, i když na nich neodvedl tak velký díl práce jako jiní. Podle Punčocháře ale často přispěl k výsledku tím, že s lidmi jejich výzkum diskutoval a radil jim,“ uvedl server.

Jméno profesora Jiřího Drahoše najdeme pod dvaadvaceti patenty. Některé z nich ovšem zůstaly v šuplíku a nenašly uplatnění.

Je mi líto, že šel do politiky

Již zmíněný Marek Růžička dal najevo, že ho Drahošův vstup do politiky poněkud překvapil. „Je mi líto, že šel do politiky, mohl nám ještě hodně pomoci jako vědecký manažer a mohl třeba pomoct stmelit Akademii věd a univerzity, aby se pořád nehádaly o peníze. Představa, že chemik bude dělat politiku, je pro nás zvláštní, je to, jako kdyby sem přišel politik a začal nám mluvit do chemie,“ řekl Růžička.

„Jedna věc je dělat politiku za akademii, kterou má v malíku, protože se vypracoval od píky, od montérek až úplně nahoru, a druhá věc je vstoupit do kalných vod velké politiky. Připadá mi to jako nebezpečný krok,“ dodal.

Kolegové prý sice nepochyují o Drahošových politických schopnostech, ale v předvolební kampani je překvapilo, že se nevyjadřuje tak přesně jako v dobách, kdy býval vědcem. "Čekal jsem, že bude jasnější, tady býval," vzpomíná bývalý kolega. Přisuzují to ovšem tomu, že chce získat co nejvíc voličů a s nikým si to nechce moc rozházet.

