Drahoš se chlubil před lidmi, jak setřel Zemanovy voliče. Pak čelil věcnému dotazu z historie a skončilo to nejistým usmíváním

REPORTÁŽ Za humanitární bombardování Srbska je zodpovědná bývalá vláda pod vedením Miloše Zemana. „Co bychom ve třech či čtyřech televizních debatách s Milošem Zemanem tlachali? To radši pojedu na setkání s voliči.“ I to zaznělo v Plzni, v krajské metropoli. V zákulisí šly dokonce zvěsti o tom, že židovská náboženská obec prý bude současnou hlavu státu vehementně podporovat.

Anketa Jak byste ohodnotili dosavadní prezidentování Miloše Zemana? Jako ve škole 1 80% 2 4% 3 3% 4 1% 5 12% hlasovalo: 18045 lidí

Zcela zaplněný malý sál Měšťanské besedy v Plzni, několik set lidí v chodbách a před budovou, kteří se z bezpečnostních důvodů nedostali dovnitř. Taková byla účast na předvolebním mítinku Jiřího Drahoše. Před samotnou diskusí se za ochrankou střežený paravan prodral například senátor Václav Chaloupek (Patrioti ČR), aby prezidentskému kandidátu potřásl rukou spolu s některými krajskými a plzeňskými „šedými eminencemi“. V první řadě na čestném místě seděl Martin Baxa, čerstvý místopředseda ODS, bývalý plzeňský primátor, nyní živě diskutující a neúnavně tleskající; a také nová poslankyně, bývalá rektorka Západočeské univerzity Ilona Mauritzová (rovněž ODS).

Zeman byl a Drahoš bude (?)

„Já jsem ze zákulisí neviděl, kolik vás tu je. A Plzeň nezklamala!“ přivítal nadšeně přítomné Jiří Drahoš, který v úvodu mj. řekl: „Vstupuji do finále jako kandidát, který se dívá dopředu, do budoucnosti. Při všem respektu vůči Miloši Zemanovi jej považuji za politika té minulé éry, která trvala skoro třicet let. Miloš Zeman v ní zažil vzestupy i pády, ale pro mě je to éra, která je minulostí, a je potřeba se dívat do budoucna. A já jsem přesvědčen o tom, že jsem kandidát a člověk, který je schopen Českou republiku vést v tom komplikovaném světě kupředu. Aby Česká republika byla demokratický, moderní, bezpečný stát, který se stará o lidi, o sociálně slabší, o životní prostředí a bude se snažit předat jej svým potomkům v lepším stavu, než v jakém jsme jej přebrali. Stát, který bude klást důraz na moderní vzdělávání, protože to je budoucnost. Stát, který nebude slyšet od politiků strašení. Chci být prezidentem, který bude u lidí povzbuzovat národní hrdost, ne nacionalismus. Nemáme se zač stydět a společně všechno zvládneme. Jsem kandidátem, který se dívá dopředu a který nemá nic společného s tím, co se na politické scéně odehrávalo v minulosti. Tam už hledět nechci,“ prohlásil sebejistě Drahoš.

A k tomu prezidentování a předsedování dodal: „Od té doby, co zrušili JZD, tak předsedů výrazně ubylo, avšak prezidentem je dnes kdekdo,“ pokusil se o bonmot za všeobecného veselí Drahoš. „Každá společnost má v čele prezidenta. Byl jsem čtyři roky prezidentem Evropské federace chemického inženýrství, což je velmi prestižní instituce,“ pochlubil se před místními.

(Ne)významný Martin Schulz…

„Tady je pět set lidí před vchodem do sálu, kteří vás chtějí vidět. Pět set lidí, kteří by se sem chtěli dostat, ale kapacita sálu není,“ zaznělo od pořadatelů. A už tu byl první dotaz staršího muže: „Slyšel jste někdy od německého sociálního demokrata Schulze pojem Spojené státy evropské? Víte, kdo to navrhl a prohlásil? Prvně, před mnoha a mnoha desítkami let?“ „Já vím, že o sjednocené Evropě hovořil již Masaryk. Ten řekl, že Evropa má být sjednocená, ale ne jednotvárná. Ale tam asi nemíříte..“ znejistěl kandidát. Tazatel opáčil: „Ne, nemířím. První tuto myšlenku řekl Hitler. A ten jednou prohlásil, že ‚až skončí ta válka, my tomu budeme vládnout a Francie nám k tomu bude dopomáhat‘,“ citoval za posměšků přítomné omladiny muž. „Podívejte se na Evropskou unii. Kdo tomu vládne, kdo tomu nejvíce pomáhá. Když jel Sobotka do Bruselu k Merkelové a přijel odtamtud, byl celý vystrašený. Slyšel jsem, že jste proevropský. Odpovězte mi, jakým způsobem, když budeme mít to euro, když nám to přepočtou, dají 500 až maximálně 700 euro, když nám dají v poměru 1 ku 25, jak za to máme tady v této demokratické republice žít?“

Drahoš na to uvedl: „Martin Schulz je předseda jedné německé strany a mluvil ke svým voličům. Můžeme citovat různé jiné politiky. Nevím, na základě čeho jste tak svižně přepočetl euro. V dohledné době jej mít nebudeme, protože je-li 80 procent lidí proti euru, tak každá vláda, která by je chtěla přijmout, páchá legitimní sebevraždu. To, že naši politici jezdili do Bruselu a nebyli tam slyšet – teď nemluvím o premiéru Sobotkovi, ale mluvím obecně o našich politicích. Nesnažili se tam prosadit, co chceme – my to mnohdy ani nevíme, co chceme prosadit v Bruselu. Nikdy jsme tam systémově nehledali spojence. To je velká vada a to je důvod, proč si lidé na ten takzvaný Brusel stěžují. Budu-li prezidentem, budu chtít, abychom posílali do Bruselu lidi, kteří umí anglicky…“ přerušil jej smích a potlesk v sále, „…jsou sebevědomí, vědí, s čím tam pojedou, a já věřím, že to tak špatné nebude,“ dokončil za bouřlivého potlesku host podvečera.

Dezinformacím navzdory

Následoval dotaz mladíka: „Pomineme-li veškeré dezinformační snahy o vaší osobě, většině lidí vadí vaše akademická minulost. Protože v politickém prostředí mezi sprostými demagogy, jako je Tomio Okamura nebo Andrej Babiš. neobstojíte. Že jste příliš hodný…,“ řekl student za ryčného potlesku svého širokého okolí. „Já jsem kluk z Beskyd, dostatečně tvrdohlavý. Osm let jako předseda Akademie věd jsem válčil s politiky,“ na to bojovně opáčil Drahoš. „Po mém nástupu do funkce byla snaha zlikvidovat Akademii ekonomicky. Šel jsem do boje jako šéf armády vědců, podporovatelů a studentů a vyhráli jsme. Já nejsem někdo, koho si Tomio Okamura namaže na chleba. Já mám osm let zkušeností debat s politiky, přežil jsem pět vlád. Nemějte obavy!“

„Co si myslíte o panu Babišovi?“ položila mladá dívka další dotaz. „Pan prezident jeho demisi ještě nepřijal, bude to příští týden, možná se také připravuje na debaty,“ musel chvilku posečkat Jiří Drahoš, protože sál bouřil smíchem. „Pan Babiš je šéf hnutí, které vyhrálo volby. Neplatí mne, to se také objevilo na internetu, že jsem placen Babišem. Andrej Babiš mi nedal ani korunu, a kdyby mi ji dal, tak bych si ji nevzal, jako od žádného politika. Respektuji ho jako šéfa vítězného hnutí. To ještě neznamená, že je člověk, který je v současné době trestně stíhán, respektive bude se hlasovat o vydání jeho a pana Faltýnka. Nedovedu si představit, ani dovnitř, ani ven,“ uvedl poměrně zkratkovitě kandidát na Hrad.

Dotaz muže středního věku značil hluboký obdiv „Jak vy jako člověk snášíte tu dezinformační kampaň?“ „Já už jsem se vůči lecčemu obrnil. Samozřejmě, když jsem se rozhodoval, jestli do toho jít, a podíval jsem se na sestavu na Hradě, tak mi bylo jasné, že pokud to budu já, kdo se dostane do toho užšího finále, tak že mohu čekat všechno. Ale člověk, když jde do takového dobrodružství, tak s tím musí počítat. Samozřejmě mně to vadí, vadí mi označování estébák, pedofil, zednář,“ přerušil jej smích přítomných, „Stop migraci, stop Drahošovi, ale člověk s tím musí nějak počítat. Pořád sázím na zdravý rozum spousty lidí, kteří tomu nebudou věřit. Samozřejmě přestože mám lustrační osvědčení na webu, další dokumenty už někdy od léta, tak se pořád ke mně dostávají – tady pán mává rukou, asi lustrační osvědčení nebere jako důležité,“ pokračoval Drahoš a v první řadě se na to usmíval poslanec Baxa. „Když tomu někdo uvěří, tak je to holt jeho problém. Já se to snažím vyvracet.“

Další mladík nato: „Jak se díváte na rovné manželství? A pokud projde Parlamentem, jestli jej podepíšete nebo budete vetovat…“ „Každý zákon který má prezident podepsat, by si měl prostudovat, poradit se s poradci. Nechci dávat nějaké bianco šeky. Určitě bych se tím zákonem vážně zabýval, konzultoval jej a podle toho se zachoval,“ odpověděl Jiří Drahoš.

A zase uprchlíci…

Mladá dívka se zhrozila: „Já jsem bohužel s hrůzou zjistila, že spousta lidí, která volila třeba pana Horáčka nebo pana Topolánka, nepůjdou do druhého kola nebo se rozhodli pro pana Zemana. Vždycky je argument uprchlíci. Co by vaše voliče mohlo oslovit, aby ti, kteří nejsou úplně zaslepeni, to ještě jednou slyšeli z vašich úst?“ dotazovala se angažovaně. „Ve stručných větách: Kvóty ne. Nefungují od samého začátku. Chraňme hranici schengenského prostoru tak, aby sem nemohli pronikat lidé, které tady nechceme. O tom, kdo bude v ČR přijat do tohoto společenství třeba na základě azylu, rozhodujeme my sami. Nikdo by k nám, do České republiky, neměl přesouvat nějaké migranty zejména v této bezpečnostní situaci. A za poslední – pomozme lidem tam, odkud se migrace na nás hrne. Zejména v subsaharské Africe. Samozřejmě, pomozme i v oblasti válečných konfliktů tím, že budeme pomáhat dobrovolníky, zdravotníky, materiálem, finančně, ale snažme se stabilizovat situaci v těch zemích, aby to ty lidi nenutilo vydávat se směrem, kde je ta vysněná Evropa. Jsem přesvědčen, že společně v rámci Evropy se nám to může podařit,“ odpověděl Drahoš za opětovného potlesku auditoria.

Tachovsko a další vyděděnci

Bývalý aktivní činovník Hospodářské komory Mužík se pak zeptal: „Po prvním kole se ukázaly regiony, které skoro nechaly vyhrát pana Zemana v prvním kole. Jedním z těch regionů je okres Tachov. Z hlediska podpory komunistů a levicových socialistů. Podle čeho jste vybíral, když jste jezdil do regionů? Podle těch regionů, kde je třeba udělat osvětu, nebo jste spíš volil tam, kde je nějaká šance srovnat výsledky?“

„V rámci kontaktní kampaně jsem navštívil řadu míst. Byli jsme například v Tachově. Měli jsme debatu v místním kině, bylo hnusné počasí, vyšlo to na pátek odpoledne, pršelo… Bylo tam podle odhadu 60, 70 lidí, což bylo na tu dobu na Tachov velmi dobrý výsledek. Debata byla skvělá,“ pochválil všechny včetně sebe a svého týmu Drahoš. „Byl jsem v Sokolově, v Chomutově, ve Šluknovském výběžku, byl jsem v Jirkově. Navštívil jsem řadu míst, i těch spojených s takzvanými vyloučenými komunitami. I tady bych řekl, že vy nejste žádný statistický vzorek Plzně. Většinou si troufám říci, že jste tady lidé, kteří buď ještě chtěli slyšet Drahoše naživo, asi vás tady nebude tolik, kteří by ze zásady řekli: nebudeme ho volit. Na těch debatách, kterých jsem měl nespočet, to samozřejmě nebyl vzorek obyvatel z toho místa. Doufal jsem, že ta informace, že Jiří Drahoš je použitelný kandidát, se dostane i dál.“

Psali jsme: Babiš rázně nastoupil před poslance: Mafie, co objednala stíhání Vitáskové, objednala i stíhání mě a mé rodiny. Všechno je to propojené. Sahají mi na děti, neskutečná prasárna. Bojuji za pravdu Ekonomický analytik se obává: Drahoš je mimo realitu. Mentálně líný, jen opakuje, co mu někdo napsal. Zde je hned několik důkazů Grospič (KSČM): Členové mandátového a imunitního výboru mohli do trestního spisu nahlédnout VIDEO "Pane Havle, styďte se". A Dáša začala pískat. Právě před dvaceti lety se odehrála prezidentská volba se zavřeným Sládkem

Bez proseb, a jen dvě!

„Na úvod bych chtěl říci, že jsem volil pana Fischera,“ přiznal se další diskutující mladík. „Není to nic proti vám. Myslím, že s Pavlem Fischerem představujete pro mne to nejdůležitější, to znamená jste demokratický kandidát, který nabízí slušnost v politice; a to je hlavní cíl těchto voleb: Posadit tam někoho jiného než Miloše Zemana,“ uvedl za obdivných pohledů a potlesku studentík. „Chtěl bych se zeptat na počet televizních debat, které povede Miloš Zeman s vámi. Za poslední týden jsem slyšel tři názorové veletoče – nejdříve, že nepovede žádnou kampaň a nebude ani žádný televizní duel, pak že víc než tři by diváky nudily, pak měly být čtyři. Chtěl bych se zeptat někoho, kdo nemění ty názory tak jako náš pan prezident…“

„Shrnul jste situaci naprosto přesně,“ pochválil mladíka Drahoš. „Ještě bych uvedl na pravou míru – Miloš Zeman mi vzkázal, že jsem jej poprosil o debaty. Já jsem ho o nic neprosil. Debaty budou za mne dvě – na České televizi a s velkou pravděpodobností v úterý na TV Prima. A to z toho důvodu, že... nemám nic proti komerční televizi Nova, ale ta chce debatu dělat v neděli, a já jsem o víkendu v Brně, na Zlínsku a v Ostravě. A já nevidím důvod – radši jedu za vámi, za voliči, než planě debatovat s Milošem Zemanem. Vy jste řekl správně – tři a více debat by již byly nudné. Já si to myslím taky. O čem bychom asi tlachali? Čtyři debaty, proboha!“ zděsil se zcela upřímně za hurónského potlesku Drahoš.

O plivání z kanálu

Žena středních let zavzpomínala na první kolo voleb pět let zpátky: „Pan Schwarzenberg a pan Zeman. Pan Schwarzenberg říkal: Když na mne někdo plive z kanálu, neznamená, že do kanálu za ním polezu. Buďte slušní. Byli jsme slušní – a jaký byl výsledek?“ posteskla si a pokračovala. „Situace se začíná opakovat, už se začíná plivat z kanálu. Vy vyzýváte – buďme slušní. Co máme dělat? Co od nás očekáváte? Jak můžeme pomoci, aby se neopakovala situace před pěti lety?“ burcovala za bouřlivého potlesku příznivkyně profesora Drahoše.

„Plivání z kanálu se objevuje,“ potvrdil akademik. „Jsem přesvědčen o tom, že skalní voliče Miloše Zemana nikdo nepřesvědčí. To plivání a osočování se nakonec může ukázat jako kontraproduktivní, protože řada rozumných lidí tomu nebude věřit. Obávám se, že byste mi ani nevěřili, kdybych tady najednou začal mluvit sprostě, urážet kandidáta, bavit se o věcech, o kterých se slušný člověk nebaví. Několikrát jsem řekl, že jsem připraven dát na hrubý pytel hrubou záplatu.“

„Ohledně přelepování billboardů – to je faul ze strany přátel Miloše Zemana. Kancléř Mynář, že o těch nápisech neví, on je předseda toho spolku,“ uvedl za opětovného smíchu Drahoš. „Nechci vytahovat lži, ale budu připomínat spoustu pomníčků Miloše Zemana. Jak v debatách s ním – protože u něj je to poměrně snadné, on mění názory někdy během jednoho týdne, někdy měsíce, někdy pár let. Nechci se snížit k tomu, aby na mých billboardech viselo něco podobně hnusného,“ téměř se otřásl odporem kandidát podle vlastních slov postupující do finále.

Rozvalenci z Pardubic…

Mladý muž se pak dotázal, zda se mu při výjezdech někdy podařilo přemluvit příznivce Miloše Zemana. „Přímé důkazy v nějakém velkém počtu nemám,“ přiznal se Drahoš a vzpomenul debatu v Pardubicích. „Tam jsem zažil tři takové pány, rozvalené v patnácté řadě, všechny moje výroky komentovali vůči sobě – to bylo vidět, i když jsem je neslyšel. Byly to voliči buď Miloše Zemana, nebo SPD,“ uvedl za smíchu přítomných Drahoš a doplnil, že jej prozkoušeli, kolik stojí mléko a co vy víte o životě… Protože však bývalý šéf Akademie věd jezdí s manželkou nakupovat, „tak jsem jim pár čísel ocitoval, tak skončila naše debata a oni odešli dříve. Protože jsem věděl, jaké je cenové rozpětí litru mléka, kostky másla a bochníku chleba,“ uvedl Drahoš za bouřlivého nadšení a smíchu zvláště mladých přítomných.

Sankce Čechům nevadí, s Ruskem stejně není byznys

„Jak se díváte na sankce proti Rusku, ke kterým jsme se připojili? A také Čína, teď tam byl Macron a pošle jim tam airbusy za miliardy. A co řekl na lidská práva? O těch se bavit nebudem!“

„Já nejsem především Macron,“ reagoval Drahoš. „Sankce proti Rusku byly zavedeny kvůli něčemu,“ pohovořil o anexi Krymu. „ČR těžko může zrušit tyto sankce sama o sobě. Já jsem přesvědčen, že ani Macronovo gesto nebylo zrušení sankcí. My přece jako ČR byznys s Ruskem děláme, děláme i s Čínou. Sankce a byznys je v řadě případů něco rozdílného. Nevidím důvod, proč by měly být zrušeny, ale kromě toho jsme součástí něčeho. My s Ruskem obchodujeme, export činí mimochodem dvě procenta našeho celkového objemu. Velká Británie pět procent. Ten export do Ruska je menší než do Maďarska,“ uvedl za potlesku v sále. „Ale to není důsledek sankcí,“ doplnil Drahoš.

Drahošova první cesta coby prezidenta by prý směřovala na Slovensko. „Je to jednak tradice, a pak obdivuji Andreje Kisku za způsob, jakým se člověk, který také nepřicházel z toho politického a politikářského spektra, dokázal vypořádat s rutinovaným politikem v prezidentské volbě.“

Mladá maminka s malým dítětem se zeptala na lesní školky, odložené očkování a komunitní vzdělávání. „Jsem pro to, abychom neměli řádný unifikovaný vzdělávací systém, ale na druhou stranu bych byl nerad, abychom se dostali od stavu rakousko-uherského až po stav, který slyším dnes – uč si co chceš, jak chceš a kde chceš. To považuji také za špatné. Ale považuji za nutné dát určité mantinely. Ale nemám nic proti lesním školkám, naopak, jsem přesvědčen, že otužují děti, že je to dobré prostředí,“ reagoval Drahoš, opomínaje očkování.

Kníže i Zeman stojící, besedující…

Mladý muž zavzpomínal, „jak před pěti lety Miloš Zeman trval v televizních debatách na tom, aby s ním Karel Schwarzenberg při nich stál“. Následoval hurónský potlesk a smích přítomných, zvláště pak poslankyně za ODS, bývalé rektorky ZČU Mauritzové. „Já si nedovedu představit, jak by se teď dokázal Miloš Zeman postavit,“ řvalo smíchy mladé publikum.

Mladík dále proškolil přítomné, že nejsme v prezidentském systému a že hlava státu nic s migrantskou krizí a s uprchlíky dělat nemůže. O počtu uprchlíků rozhoduje parlament s vládou. „Chtěl bych připomenout Václava Havla a jeho heslo, že pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí. Mám pocit, že za těch posledních pět let na Hradě zvítězila spíše lež a nenávist, která teď graduje. Strašně moc bych si přál, abychom byli svědky toho, že zas v podobě pana profesora ta láska na Hradě opět zvítězí,“ ukončil svůj poněkud obšírný projev mladíček.

Kdo je „humanitární bombarďák“?

V závěrečné fázi hodinové debaty pak sál zažil ostrou výměnu názorů. Politický vězeň Michal Drabík podrážděně uvedl: „Jaký máte názor na to, že byla humanitárně bombardována Jugoslávie bez mandátu OSN? A Česká republika uznala Kosovo. Uznala teroristu z UCK. Jak se k tomu postavíte? Když bombardovali srbská města, protože moje matka je Srbka a otec Čech, takže vím, o čem mluvím. Jaký tedy máte názor na humanitární bombardování Václava Havla?“

„To nebylo humanitární bombardování Václava Havla a mimochodem, bombardování Srbska schválila vláda Miloše Zemana,“ vmetl mu odpověď za smíchu a potlesku přítomné mládeže Jiří Drahoš.

„Ale prezidentem byl Václav Havel!“ nedal se Drabík, známý to místní rebel. „Já jsem v zásadě proti jakémukoliv bombardování, ničení životů lidí, s tím se nemůže smířit žádný člověk. Ale já jen připomínám, že to byla složitá politická situace a byla to právě vláda Miloše Zemana, která schválila bombardování Srbska,“ na to Drahoš. „Česká republika uznala Kosovo,“ nedal se Drabík. „Je to tak? Je?“ Šum v sále se zvyšoval… „Já jsem nebyl žádným členem vlády ani politikem,“ pokoušel se o decentní reakci Drahoš. „Přesto tam umírali lidé, bez vyhlášení války…,“ nedal se stále odbýt rebel Drabík. „Psst,“ dělal jeden rozložitý muž na přítomné. A profesor se snažil dál odpovídat. „Je to špatné, když umírají děti a lidi, ať je to s vyhlášením války, nebo bez vyhlášení války. Já se omlouvám. Ale já tady nebudu s vámi pitvat tehdejší politickou situaci, kdo za co může,“ reagoval profesor.

„Když budete prezidentem, budete schopen se Srbsku omluvit?“ trval na svém Drabík. Šum lidí se zvyšoval, nespokojenost evidentně rostla a tak přišlo opět napomínání rozložitého chlapiska: „Klid, nenechte se vyprovokovat,“ organizoval mladé nespokojence, kteří by již začali pískat. „Pan prezident USA byl první, který se omluvil,“ na to Drabík a auditorium vyprsklo v pohrdavý smích. „Já nechci na toto téma spekulovat,“ couval Drahoš. „Je to otázka. Já si vážím, že jsem tento dotaz dostal, chápu, že jste z této oblasti, ale nemohu k tomu říci nic jiného než to, že je mi líto, že k tomu došlo. A nespekulujme, prosím, že se budu za Českou republiku, za vládu nebo za koho omlouvat,“ řekl už docela nakvašeně Drahoš. „Za Spojené státy americké se omlouvat nebudu,“ prohlásil pak akademik za smíchu a bouřlivého potlesku přítomných. Na to podsaditý mužík začal silně kašlat, aby Drabík dál nebyl slyšet.

Nespokojenost pokračuje…

Nespokojených hlasů s odpověďmi však přibývalo, jedna žena, například rázně odsekla: „Mně nestačí odpovědi ohledně registrovaného partnerství. Vy jste neodpověděl, řekl jste, že byste se poradil, jak byste se rozhodl. Chci teď vědět váš názor, protože každý mění názory,“ uvedla nakvašeně a rozčileně za smíchu přítomných. „A jak se díváte na inkluzi ve školství? Podporoval byste ji dál?“ „Inkluze je určitě dobrý úmysl a špatné provedení ministerstva školství; tak jako často,“ reagoval Jiří Drahoš. „Nemohu mít pět handicapovaných dětí se dvěma asistenty v jedné třídě, protože na to nejsou peníze. Úmysl dobrý, výsledek špatný…“

Patos, burcování, aplaus vestoje

V závěru dostala prostor burcující žena středních let s patosem v hlase: „Co byste poradil těm, kteří chceme přesvědčit alespoň jednoho příznivce Zemana ve svém okolí, aby ho nevolili? Co jim máme říci? Čím je máme přesvědčit? Přesvědčte alespoň jednoho v našem okolí. A bude nás víc,“ prohlásila po stachanovsku a starší zamrazilo, vzpomněli si totiž na doby (ne)dávno minulé. „Řekněte jim, že Miloš Zeman je politikem minulosti a Jiří Drahoš je ten, co se dívá dopředu a kdo je schopen vést tento stát do budoucnosti. Jinak použijte jakékoliv další argumenty a bude lepší, když přesvědčíte tři než dva,“ opakoval se Drahoš za smíchu přítomných. A v samotném závěru došlo dokonce na aplaudování ve stoje...

Hrozba z Moskvy

„Je to normální ksindl,“ uvedl při odchodu na adresu Zemana jeden mladý muž. Žena dřívějšího data narození se rozhorlila: „Snad bude veseleji a nebudou slzy. Jak říkal ten teplickej Kubera – vyhraje Zeman, vzdá to ze zdravotních důvodů. A ten výřez fotky, jak tu byla Merkelová… a oni udělali jenom jeho (Drahoše – pozn. red.) s ní. Ona tady byla v Praze, já jsem její velká obdivovatelka,“ přiznala se hrdě k Angele. „V prostředí židovských obcí se mluví, že budou volit Zemana! On přece dostal nějaké vyznamenání v Americe od židovské organizace,“ vyděsila svého souseda. Ten konstatoval na adresu stávajícího prezidenta: „Je tak namyšlenej, že pro něj prohra není. Musela by odejít celá ta suita, která kolem něj je. Ještě to bude týden. A už teď se Moravec z ČT vzdal moderování,“ zhrozil se tento postarší muž.

Další pak nepřipouštěl námitky: „Když vyhraje Zeman, chce to napadnout, protože to je nefér. Putin a z Moskvy to udělají tak, aby svého miláčka nechali být u lizu. Takže to chce neuznat výsledek,“ doporučoval potajmu ,a někteří se mu raději obloukem vyhýbali…

Psali jsme: Ekonomický analytik se obává: Drahoš je mimo realitu. Mentálně líný, jen opakuje, co mu někdo napsal. Zde je hned několik důkazů Švédsko buduje agenturu, chránící volby před vlivem z Ruska. Ruce pryč, hřímá premiér Jiří Vyvadil: Zemanovi stoupenci zatím nemusí panikařit. Ale Zeman musí chtít Drahoše rozhodně rozdrtit VIDEO Brusel volí Drahoše. Štětina, Pospíšil, Pavel Svoboda s kolegy vám vysvětlí, proč máte taky



Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Václav Fiala