Drahoš v sobě pořád nosí tři roky starou prohru se Zemanem? Nacher si drsně rýpl

Nacher v rozhovoru pro TV Barrandov reagoval na slova moderátora Jaromíra Soukupa, který se snažil najít nejslabší článek nové vládní pětikoalice. „Je to jako takový řetěz, který se může kdekoliv přetrhnout, a vy jako opozice asi musíte nějak cílit právě na ten nejslabší článek, aby se ta koalice dostala pod sto poslanců," prohlásil Soukup.

„No ale nejslabší článek to stejně pod těch 100 nedostane, protože to jsou Piráti a ti jsou jenom čtyři,“ reagoval Nacher a vysvětlil, proč jsou podle něj Piráti nejslabším článkem řetězu. „Oni se totiž dostanou do sporu s tím, co prohlašovali v programu a jaké jsou jejich progresivní postoje, s tím, co reálně prosadí. Já už jsem třeba četl, že Olga Richterová prohlásila, že je manželství pro všechny důležité, ale teď není prioritou a tříštila by se na tom ta koalice. Takže oni na tomhle ztratí ten svůj drajv a svoje přesvědčení a buď ztratí přízeň svých voličů, nebo po tom půjdou a bude to zase vadit té koalici a ta si vyhodnotí, jestli tam Piráty chce,“ vysvětlil svůj názor Nacher.

„Ta koalice ale podle mě nějakou dobu spolu vydrží, minimálně ten rok to bude, přestože to na první pohled vypadá jako nějaká nesourodá skupina, která se liší třeba v zavedení eura nebo dalších důležitých věcech. A mě jako opozičního poslance bude zajímat právě jejich vize, která půjde nad rámec tohoto volebního období. Třeba penzijní reforma, tam cítím obrovské rozdíly v těch partajích,“ řekl Nacher, který se prý na opoziční práci těší.

Nacher si z prohry ve volbách nedělá těžkou hlavu, protože bojovat proti pětikoalici je podle něj těžké. „Na počet mandátů ve Sněmovně jsme vyhráli, jsme více než dvakrát větší než další samostatný poslanecký klub, ale nemáme koaličního partnera. Je to k zamyšlení do budoucna, protože v momentě, kdy se ty strany spojují a snaží se udělat všechno pro to, aby hnutí ANO porazily, tak se jim to v tomhle případě podařilo,“ řekl smířeně Nacher.

„Ale za to si tak trochu můžete sami, to, že se opozice snaží vyhrát ve volbách, je logické a vždycky při tom jde po krvi té současné vládě,“ vpálil Nacherovi Soukup.

Podle Nachera se ale až v praxi ukáže, jaký smysl vlastně ta pětikoalice bude mít. „V praxi se ukáže, až půjde do tuhého, v oblastech jako energie, Green Deal, vztah k EU a další společenské věci jako třeba manželství pro všechny. Protože když se na tu Sněmovnu dneska podíváte, tak se dá složit koalice jen ANO a STAN nebo ANO a ODS. A za mě by těch kompromisů v rámci takové koalice bylo méně, protože to jsou jenom dva subjekty. Tahle pětikoalice, tam zatím vnímám jen vymezení proti Babišovi, ale ten program potom, jak bude vypadat, to bude o velkých kompromisech,“ má jasno Nacher.

Soukup se poté věnoval nejasné situaci kolem zdravotního stavu prezidenta Miloše Zemana, kterou označil za absurdní. „Mě teda naprosto zaráží ta situace kolem prezidenta, já už asi nic nechápu. Nikdo neví, proč je hospitalizován, svolávají se různé brífinky, kde se ale člověk nic nedozví. Nejprve Ivana Zemanová tak jako lidsky mluvila, to se dá pochopit, ale nic k tomu stavu prezidenta neřekla. A teď kancléř Mynář a jeho tiskovka a zase nic. Mezitím Radek Vondráček dojde k prezidentovi pro zbytečný podpis. To je fakt už za hranou, ta situace,“ byl z toho celý rozezlený Soukup.

„No je to dáno tím, že v momentě, kdy se lidem nedostávají informace, tak to v lidech vzbuzuje tu fantazii a často horší představy, než jaká je skutečnost. Zdraví Miloše Zemana je sice soukromá věc, ale zdraví prezidenta už je do jisté míry věc veřejná a tam by stačilo, aby třeba pracovníci nemocnice řekli, jaká je diagnóza, o co tam jde a jak dlouho bude v nemocnici a pak třeba v domácím ošetřování. Ale v momentě, kdy žádné informace nemáme, tak to v lidech vzbuzuje ty fantazie a je z toho tohle absurdní divadlo,“ řekl Nacher, že problém je v informovanosti ze strany Hradu nebo nemocnice.

„Vždyť i za dob totality se o stavu tehdejších prezidentů informovalo více, než co sledujeme teď,“ dodal Soukup.

„A tohle musíte ještě vynásobit dnešní dobou, kdy máte internet, sociální sítě,“ přidal se Nacher, podle nějž je dnes ještě těžší něco utajit. „Dneska tajit něco u hlavy státu, to je jako hodit bumerang a čekat, jak se vrátí. Vždyť stejně ty informace unikají a pak se to objevuje někde na Twitteru a tak dále,“ poznamenal Nacher.

Podle Nachera by bylo lepší, kdyby prezident třeba vystoupil na nějakém krátkém videu. „Jen s pozdravem nebo ti doktoři aby řekli nějaké základní parametry, jak ta léčba probíhá a jaká je prognóza. Protože neznalost burcuje fantazii a ten informační deficit vyvolává i politické pnutí, které se pak nabaluje jako sněhová koule,“ zopakoval poslanec.

„Ale to, co dělají ti senátoři, se mi nelíbí. Podle mě to někteří mají jako takovou opožděnou vendetu za tu prohru v prezidentských volbách. Tam si nejde nevšimnout, jakým způsobem se vyjadřují poslanci a senátoři, kteří se asi nudí nebo co, a tam je velký rozdíl. Ale na začátku toho všeho je ten informační deficit,“ dodal Nacher.

