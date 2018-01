Drahoš žádá debatu se Zemanem na ČT. A jsem velmi zvědav, co na to řekne, vzkázal přes Události

Voliči rozhodli, jejich hlasy v prvním kole historicky druhé přímé volby hlavy státu jsou sečtené. Do druhého kola prezidentských voleb postupuje z prvního místa Miloš Zeman a z druhého Jiří Drahoš. Na tiskové konferenci k prvnímu kolu voleb hlavy státu navíc Zeman oznámil, že přijímá výzvu protikandidáta Jiřího Drahoše a půjde s ním do televizní debaty.

„Čeká nás finále a to je důležité. Když vidím billboardy ‚Miloš Zeman znovu‘, tak sice ho respektuji jako kandidáta, ale mám pocit, že soupeřím s jeho nejbližším okolím,“ postěžoval si Jiří Drahoš. „Chce se se mnou sejít tváří v tvář a já jeho prosbě setkat se tváří v tvář rád vyhovím,“ vzkázal mu z povolební tiskové konference Miloš Zeman.

Do dalšího kola zbývají dva týdny, do té doby Drahoš od Zemana očekává, že se s ním konečně utká v nějaké debatě, tak jako se on utkával s ostatními kandidáty. „Jsem rád, že přijal mou výzvu, že se setkáme při debatě tváří v tvář. Sám často říká, že jen blbec nemění svůj názor,“ dodal.

Zatím Zeman hovořil o dvou možných debatách, kterých by se účastnil. Jmenoval zatím jeden soukromý televizní kanál, televizi Prima, kde by se mohly odehrát.

„Já už jsem do veřejnoprávních médií, do Českého rozhlasu řekl, že respektuji, že by šel do dvou debat a považuji za fér, ať si médium, kde se jedna debata odehraje určí sám,“ řekl k tomu Drahoš a dodal, že druhé médium ale zase určí on. „Já jsem se rozhodl pro Českou televizi a jsem zvědavý, jak na to bude reagovat,“ uzavřel Drahoš.

V záběru bylo po celou dobu rozhovoru vidět za ním jeho manželku Evu v družném hovoru s bratrem bývalého prezidenta Ivanem Havlem.

Prohlášení TV Prima:

Televize Prima plánuje v týdnu před druhým kolem prezidentských voleb vysílat duel dvou kandidátů Miloše Zemana a Jiřího Drahoše. Ti se utkají o post prezidenta v druhém kole přímé volby hlavy státu. Oba dva dnes svoji účast v televizní debatě na Primě veřejně přislíbili.

„Nikdy jsem se nebál jít do nejrůznějších diskuzí, ať to před pěti lety byla diskuze s Janem Fischerem nebo s Karlem Schwarzenbergem. Jsem stále mladý, plný sil a plný energie a diskuze mě těší. Pan Drahoš říkal, že by se se mnou setkal tváří v tvář. Rád jeho prosbě vyhovím,” řekl v sobotu novinářům odpoledne Miloš Zeman.

Dodal ještě podrobnosti. „Už vzhledem k výhradám, které mám k neobjektivitě naší tzv. veřejněprávní televize, nebudu mít nic proti tomu, když televize Prima nám oběma nabídne pole pro debatu a nebudu mít dokonce nic proti tomu, když ty debaty budou dvě. Kdyby byly tři a více, uznejte, že by vaše diváky už poněkud znudily,“ řekl veřejně Miloš Zeman.

„Já zatím vím o tom, že Miloš Zeman chce přijít do dvou debat. Já jsem mu vzkázal, že médium jedné debaty, nebo prostředí jedné debaty, bych určil v tom případě já a jedné on. Čili pokud bude jedna na Primě, bude druhá na ČT,“ řekl dnes ve Zprávách FTV Prima Jiří Drahoš.

V nejbližších dnech oznámíme přesný termín a místo konání veřejného duelu obou kandidátů.

